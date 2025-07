Łomża

Pracownik łomżyńskiej komendy zauważył na monitoringu osoby, które próbowały dostać się do wiatraka zlokalizowanego na obrzeżach miasta. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, nastolatkowie próbowali uciec.

"Dwóch z nich uciekło na hulajnogach elektrycznych, a trzeci próbował zgubić policjantów w polu kukurydzy. Mundurowi szybko zatrzymali całą grupę" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Łomży.

Policja: byli przygotowani, chcieli nagrać film

Okazało się, że nastolatkowie nieprzypadkowo znaleźli się w tym miejscu. Jeden z nich miał przy sobie wkrętarkę. Jak podała policja, chciał zdemontować zabezpieczenia. "Wszystko po to, aby wejść na szczyt turbiny wiatrowej i nagrać filmik" - przekazali policjanci.

"Nastolatkowie w wieku 14,15 i 16 lat od dłuższego czasu wdrapywali się na najwyższe punkty w okolicy i już miesiąc wcześniej próbowali dostać się do wiatraka. Wtedy zdążyli uszkodzić zabezpieczenia, ale zostali spłoszeni przez przypadkowego mężczyznę. Stało się to ich nowym, niebezpiecznym hobby. Wchodzili na słupy, wieże, kominy tylko po to, aby nagrać film, bądź zrobić zdjęcie i opublikować je w sieci" - podała łomżyńska policja.

Teraz ze swojego zachowania nastolatkowie będą się tłumaczyć przed sądem dla nieletnich.