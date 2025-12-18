Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Miesiąc po otwarciu przejść na granicy z Białorusią. Znamy dane

Odprawa na przejściu w Bobrownikach
Generał SG Sławomir Klekotka: Mamy zdecydowanie większą skuteczność niż w poprzednim roku (14.11.2025)
Źródło: TVN24
Straż graniczna podsumowała pierwszy miesiąc od czasu ponownego otwarcia przejść granicznych z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach (Podlaskie). Zamknięto je kilka lat temu. W Kuźnicy po zamieszkach z udziałem dużych grup cudzoziemców, a w Bobrownikach po skazaniu przez białoruski reżim dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Oba przejścia przekroczyło już ponad 72 tysiące osób, odprawiono około 30 tysięcy pojazdów.

Jak podaje straż graniczna, w pierwszym miesiącu od wznowienia ruchu granicznego przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach przekroczyło ponad 35 tysięcy osób, które wjechały do Polski oraz ponad 37 tysięcy, które wyjechały.

"Do Polski wjechało w sumie około 14 tysięcy środków transportu (pojazdy osobowe, autokary, pojazdy ciężarowe), a wyjechało około 15,6 tysiąca" - informuje podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Odprawa na przejściu w Bobrownikach
Odprawa na przejściu w Bobrownikach
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Odmówiono wjazdu 23 osobom

Dodaje, że w tym czasie na obu przejściach odmówiono wjazdu na terytorium Polski 23 osobom, które nie spełniały warunków wjazdu i pobytu w naszym kraju.

"Drogowe przejście graniczne w Bobrownikach obsługuje także ruch osobowy, w tym autobusy oraz ruch towarowy dla pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w UE, EFTA, EOG oraz Szwajcarii. W drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy odprawiane są wyłącznie pojazdy w ruchu osobowym, z wykluczeniem autobusów" - zaznacza Zdanowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sędzia powiedział: tacy ludzie zmieniają świat. Czy to przełomowy wyrok?

Sędzia powiedział: tacy ludzie zmieniają świat. Czy to przełomowy wyrok?

Tomasz Mikulicz
Spada liczba migrantów na granicy. "To nie jest przypadek"

Spada liczba migrantów na granicy. "To nie jest przypadek"

Tomasz Mikulicz

Były zamknięte od kilku lat

Przejścia zostały otwarte 17 listopada ma mocy rozporządzenia MSWiA. Gotowość do przywrócenia ruchu na tych przejściach zapowiedział już pod koniec października premier Donald Tusk. Od dawna zabiegali o to przedsiębiorcy z regionu, m.in. z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód. Na konferencjach prasowych, ale też w pismach skierowanych do władz podnosili, że są w trudnej sytuacji, tracą klientów ze Wschodu.

Przejście w Kuźnicy zamknięte było od 9 listopada 2021 roku. Decyzja w tej sprawie zapadła po tym, jak w okolicy przejścia doszło do zamieszek z udziałem dużych grup cudzoziemców, inspirowanych przez służby białoruskie.

Natomiast przejście w Bobrownikach zamknięto 9 lutego 2023 roku. Stało się to po tym, jak białoruski reżim skazał działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Przejście graniczne w Kuźnicy
Przejście graniczne w Kuźnicy
Źródło: Michał Kość / Forum

Maleje presja migracyjna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało w komunikacie, że decyzja rządu o otwarciu przejść wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, w tym przewoźników. Dodało, że była ona możliwa dzięki szczelnej ochronie granicy z Białorusią.

W ostatnich tygodniach zmniejszyła się też presja migracyjna na granicy.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

OGLĄDAJ: Spotkanie opłatkowe w Sejmie. Czarzasty: życzę wam, żebyście znaleźli spokój przy świątecznym stole
18 1140 sejm oplatek-0031

Spotkanie opłatkowe w Sejmie. Czarzasty: życzę wam, żebyście znaleźli spokój przy świątecznym stole
NA ŻYWO

18 1140 sejm oplatek-0031
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
Kryzys na granicy polsko-białoruskiejKryzys migracyjnyPodlaskieMigranci i uchodźcy w Europie
Czytaj także:
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki: oddajemy go historii
Polska
Kierowca tira nie przeżył wypadku
W tirze pękła opona, kierowca nie żyje
Rzeszów
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Skala może być ogromna
BIZNES
"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka od Brauna
"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka prawicy
Zuzanna Karczewska
Marek Suski
"Do widzenia, debile". Suski obraził posłów, jest wniosek o ukaranie
Polska
Trybunał Konstytucyjny
TSUE "sprowadził trochę na ziemię to, co robił Trybunał Konstytucyjny"
Polska
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
BIZNES
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ręka znaleziona przy wiacie śmietnikowej
Trójmiasto
Kuczmierowski
Były szef RARS przed sądem w Londynie. "Porozmawiamy później"
Polska
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
WARSZAWA
Element konstrukcyjny spadł z budowy, Katowice
Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię
Katowice
Lewandowski
Lewandowski kuszony. Tajne rozmowy w Barcelonie
EUROSPORT
Życia mężczyzny nie udało się uratować
Nie żyje 67-latek. Kobieta przejechała go, gdy leżał na drodze
Rzeszów
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
WARSZAWA
Nick Reiner (2016)
Oskarżony o zabójstwo rodziców. Nowe informacje o Nicku Reinerze
Świat
Matteo Salvini
Nie pozwalał migrantom zejść na ląd. Sąd zdecydował w sprawie Salviniego
Świat
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
BIZNES
Policja w Szwecji
12-latek podejrzany o zabójstwo na zlecenie gangu
Świat
imageTitle
Cuda w bramce. Wyrównał rekord Guinnessa
EUROSPORT
Wsiadł do samochodu kuriera i odjechał
Kurier wyszedł ze sklepu i zobaczył, jak auto z paczkami odjeżdża
Białystok
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
BIZNES
Wyrzutnia HIMARS w bazie wojskowej Al Udeid w Katarze, 2024 rok
Ogromny pakiet uzbrojenia dla Tajwanu. Pekin: całkowicie skazane na porażkę
Świat
Dwóch nastolatków bawiło się petardami
Eksplozja w domu. Nastolatkowie bawili się petardami
Poznań
imageTitle
Bohater Ukrainy wiązany z Rosją. Zełenski wydał dekret
EUROSPORT
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Pomoc dla młodzieży i nauczycieli po śmierci 11-letniej Danusi
Wrocław
Rutte i Nawrocki
Sekretarz generalny NATO u prezydenta Nawrockiego
Polska
10 Gruzinów deportowanych z Polski
10 Gruzinów deportowanych z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"
Polska
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Delegacja Nawrockiego bez przedstawiciela MSZ? Wiceminister komentuje
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica