Z powodu koronawirusa zamknęli w mieście trzy przedszkola, wstrzymali też przyjęcia do szpitala

Od prawie tygodnia nieczynny jest w Białymstoku zespół szkolno-przedszkolny nr 5. Powód: zakażenie u jednego z pracowników obsługi technicznej. Rzecznik Urzędu Miasta Urszula Boublej informuje, że w związku z tym cztery osoby są teraz objęte kwarantanną - wszyscy to pracownicy obsługi. Łącznie w placówce pracuje około 50 osób.

Koronawirus pojawił się również w dwóch miejskich przedszkolach w Białymstoku. Chodzi o przedszkola samorządowe nr 39 i 20, które od poniedziałku są nieczynne. W pierwszym przerwa w zajęciach na czas kwarantanny ma potrwać do 21 czerwca, w drugiej do końca tego tygodnia. W placówce nr 39 test potwierdził zakażenie koronawirusem u pracownika, w nr 20 - u jednego z dzieci uczęszczających do tej placówki.