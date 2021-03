Odwrócony krzyż na ruinach cerkwi. "To przejaw skrajnej głupoty"

Ktoś oszpecił ruiny świątyni z przełomu XVIII i XIX wieku. Obok odwróconego krzyża namalowano między innymi symbol przypominający pentagram. To miejsce jest w ostatnich latach często odwiedzane przez turystów. W ruinach kręcono bowiem sceny filmu "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

- Odkąd ruiny zostały pokazane w filmie, przyjeżdża tu w sezonie sporo turystów. Nawet autokarami. To co tu się stało to przejaw skrajnej głupoty. Zbezczeszczono uświęcone miejsce - mówi Jerzy Bodnar, sołtys wsi Kniazie (Lubelskie).