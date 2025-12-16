Hajnówka. Kierująca zniszczyła szlaban na przejeździe Źródło: KPP Hajnówka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek po południu na ulicy Warszawskiej w Hajnówce.

Kierująca autem marki BMW wjechała na przejazd kolejowy, lekceważąc sygnał świetlny i dźwiękowy oraz opuszczające się zapory.

Rogatki już opadły Źródło: KPP Hajnówka

Była trzeźwa

"Następnie chciała wydostać się zza szlabanu i cofając wyłamała jedną z rogatek. Na szczęście nikomu nic się nie stało" - czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa. Została ukarana mandatem w wysokości 3500 złotych. Jej konto zasiliło 15 punktów karnych.

Zniszczyła szlaban Źródło: KPP Hajnówka

Policja: najważniejsze jest życie i zdrowie

Aspirant Paulina Pawluczuk-Kośko z hajnowskiej policji mówi nam, że chociaż oczywiście do całej sytuacji nie powinno dojść, to gdy ktoś znajdzie się za rogatkami powinien starać się zjechać z przejazdu. Nawet niszcząc rogatki.

- Bo najważniejsze jest nasze życie i zdrowie - zaznacza.

OGLĄDAJ: TVN24