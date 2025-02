Początkowo wszystko wskazywało, że w lesie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że 80-letni mieszkaniec Czartajewa (Podlaskie) został zabity przez swojego 70-letniego sąsiada. A motywem miał być zadawniony konflikt o wycinkę drzew na miedzy. Oskarżonemu grozi 15 lat więzienia. 70-latek podnosi, że ma pod opieką chorą żonę i córkę, a w dniu, w którym doszło do zdarzenia, działał w obronie koniecznej.

Konflikt trwał od kilkudziesięciu lat

Prokuratura postawiła 70-latkowi zarzut zabójstwa. Po uzyskaniu opinii biegłych z psychiatrii i psychologii oceniła, że sprawca działał w stanie ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności, co było skutkiem silnego wzburzenia. Oskarżony odpowiada z wolnej stopy. Po zatrzymaniu prokuratura występowała do sądu o jego areszt, ale sąd tego wniosku nie uwzględnił.

Mówił, że to on został zaatakowany przez sąsiada

W środę, 12 lutego, Sąd Okręgowy w Białymstoku przesłuchał biegłego z zakresu medycyny sądowej, a oskarżony złożył wyjaśnienia (na początku procesu odmówił ich składania). 70-latek mówił, że to on został zaatakowany przez sąsiada pracującego w lesie, zasłaniał się jednak niepamięcią co do przebiegu zdarzenia ale zapewniał, że jedynie bronił się kijem przed atakiem z użyciem piły spalinowej. Twierdził też, że gdy odchodził z tamtego miejsca, sąsiad żył, stał na własnych nogach i nie miał obrażeń.

Twierdzi, że nie pamięta

- Gdy zauważyłem, że on już tej piły nie ma i stoi, poszedłem do domu - mówił.

Był przeświadczony, że drzewa były wycinane na działce jego brata

Zapewniał, że wcześniej poszedł do lasu, bo usłyszał dźwięk piły, jedynie po to, by zobaczyć, kto wycina drzewa i by zrobić tej osobie zdjęcia. Był przeświadczony, że to wycinka na działce jego brata.