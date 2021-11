Bielsk Podlaski. Karetką przewoził migrantów. Przed policją uciekł i wskoczył do rzeki

Policja zatrzymała w Bielsku Podlaskim dwóch mężczyzn, którzy przewozili karetką pięciu migrantów z Iraku. Kierowca na widok mundurowych wysiadł z pojazdu i uciekł. Szukano go z lądu i powietrza. Wpadł, bo policyjni lotnicy zauważyli na ziemi pomarańczową kurtkę, w którą był ubrany. Mężczyzna uciekając, wskoczył do rzeki. Okazuje się, że karetka pochodzi z demobilu i nie była wykorzystywana do transportu pacjentów.

W karetce było pięciu obywateli Iraku

Kilkudziesięciu mundurowych w akcji, kierowcę znaleziono w krzakach

- Okazało się, że to 31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. On i jego o dwa lata młodszy wspólnik trafili do policyjnego aresztu. Jedna z przewożonych karetką osób trafiła do szpitala, pozostałe - zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej - informuje Krupa.