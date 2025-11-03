Logo strona główna
Białystok

Marszałek województwa zawiadamia prokuraturę. Chodzi o słowa jego poprzednika

|
Marszałek Łukasz Prokorym (z lewej) złożył zawiadomienie do prokuratury na poprzedniego marszałka Artura Kosickiego
Artur Kosicki: będziemy na sesji sejmiku pytali, czy obecny zarząd województwa, czy brał udział w konsultacjach (29.08.2025)
Źródło: TVN24
Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej złożył zawiadomienie do prokuratury na poprzedniego marszałka, a obecnie radnego, Artura Kosickiego z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o podejrzenie ujawnienia prawnie chronionej tajemnicy - Kosicki mówił na sesji sejmiku o dwóch drogach w regionie, które mają kluczowe znaczenie strategiczne.

- Z pisma, które otrzymałem z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że po mojej stronie jako marszałka jest obowiązek powiadomienia o sprawie prokuratury, co też uczyniłem - mówi tvn24.pl Łukasz Prokorym z KO, marszałek województwa podlaskiego.

Chodzi o sytuację opisywaną przez lokalne media. W trakcie wrześniowej sesji sejmiku województwa radni opozycyjnego PiS, na czele z poprzednim marszałkiem województwa Arturem Kosickim, chcieli, żeby sejmik skierował do rządu apel o przyznanie województwu podlaskiemu większej sumy na dodatkową ochronę ludności i obronę cywilną.

Marszałek Łukasz Prokorym (z lewej) złożył zawiadomienie do prokuratury na poprzedniego marszałka Artura Kosickiego
Źródło: Michał Zieliński, Artur Reszko/PAP

Poszło o sposób podziału pieniędzy

Jak pisaliśmy pod koniec sierpnia, rząd przeznaczył na ten cel w skali całego kraju ponad 5 miliardów złotych. Podlaskiemu, chociaż graniczy z Białorusią, wydzielono około 161 milionów złotych, co było jedną z niższych kwot dla regionów. Podczas gdy najwięcej (520 milionów złotych) ma dostać Śląskie. Rząd rozdzielał pieniądze na zasadzie, że im więcej dane województwo ma mieszkańców i im bardziej jest zurbanizowane, tym większą kwotę dostanie.

- Te środki zostały podzielone w sposób całkowicie urągający nie tylko zdrowej logice, ale jakiemukolwiek myśleniu o bezpieczeństwie Polski - ocenił wtedy przewodniczący PiS w Podlaskiem, poseł Jacek Sasin. Tak też przekonywali na sesji sejmiku we wrześniu radni PiS.

Wywiązała się dyskusja, podczas której Łukasz Prokorym stwierdził, że w latach 2018-23 (czyli w czasach, gdy Artur Kosicki był marszałkiem) samorząd nic nie robił w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Kosicki w ramach riposty stwierdził, że za jego rządów przebudowano w województwie dwie drogi, które mają kluczowe znaczenie strategiczne, podając, o jakie drogi chodzi.

Łukasz Prokorym uznał, że Kosicki nie miał prawa do ujawnienia takich danych. Transmisja sesji została więc usunięta z internetu, a zapis wypowiedzi byłego marszałka nie znalazł się w protokole z sesji.

Marszałek powiadomił ABW, później prokuraturę

O sprawie Prokorym poinformował ABW.

- Agencja odpisała mi, że zaistniała sytuacja stanowi podstawę do złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez Artura Kosickiego przestępstwa z artykułu 266 Kodeksu karnego, to jest ujawnienia informacji będącej prawnie chronioną tajemnicą - mówi nam marszałek.

Za czyn ze wspomnianego artykułu grozi nawet do trzech lat więzienia.

Były marszałek: chodzi o przykrycie blamażu obecnych władz

Poproszony o komentarz Artur Kosicki wysłał nam swoje stanowisko, zaznaczając że zgadza się na jego publikację wyłącznie w całości.

Oto ono: "Nie ujawniłem żadnej tajemnicy państwowej - informacja o strategicznym charakterze wspomnianych dróg od lat pojawia się w przestrzeni publicznej, dlatego próba budowania wokół tego narracji o rzekomym naruszeniu prawa jest całkowicie nieuzasadniona. W mojej ocenie mamy do czynienia z nieudolną operacją medialną inspirowaną przez marszałka Prokoryma, której celem jest przykrycie blamażu obecnych władz województwa. Zarząd nie podjął żadnych działań w kierunku pozyskania większych środków na ochronę ludności i obronę cywilną, ani nawet w sprawie dofinansowania dla OSP. Wszystko wskazuje również na to, że marszałek Prokorym szukał pretekstu do usunięcia transmisji z owej sesji sejmiku, aby jak najmniej mieszkańców regionu mogło zobaczyć jej przebieg i przekonać się o nieudolności obecnego zarządu. Wobec braku merytorycznych argumentów obecny marszałek sięga po próby straszenia mnie Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturą, co tylko dowodzi, że zamiast rzeczowej dyskusji o realnych problemach mieszkańców, obecny zarząd woli stosować chwyty polityczne i odwracać uwagę od własnych niepowodzeń".

Autorka/Autor: Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Zieliński, Artur Reszko/PAP

Tomasz Mikulicz
