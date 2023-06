Zapora elektroniczna na granicy z Białorusią już gotowa. Rozpoczął się odbiór ostatniego odcinka

Stan wód opadł, można było dokończyć budowanie bariery

Wstępnie zapowiadano, że system powstanie do końca ubiegłego roku

Koszt to około 343 mln zł

Wykonawcą bariery elektronicznej na granicy z Białorusią jest Elektrotim. 206-kilometrowy system jest wyposażony w trzy tysiące kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Jego koszt to ok. 343 mln zł.

Bariera elektroniczna jest dłuższa niż zapora fizyczna

Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 mld złotych.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.