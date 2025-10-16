Białystok Źródło: Google Earth

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko 74-latce, której zarzucono współudział w popełnieniu 40 oszustw internetowych przede wszystkim metodą "na żołnierza amerykańskiego".

"W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, iż nieustaleni sprawcy nawiązywali w internecie kontakt z mieszkankami Polski, po czym kłamliwie podając się za amerykańskich żołnierzy, dziennikarzy, lekarzy czy inżynierów deklarowali wobec nich uczucie miłosne oraz zamiar przyjazdu do nich celem stworzenia związku i zamiar przesłania im paczki wartościowej” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)

Obiecywali nawet małżeństwo

Oszuści podczas takiej wirtualnej znajomości deklarowali miłość, obiecując nawet małżeństwo.

Po zdobyciu zaufania prosili o pomoc finansową. Mówili o chwilowych problemach z pieniędzmi albo o problemach związanych z dostarczeniem paczki. Żeby to uwiarygodnić, do kobiet wysyłane były wiadomości z rzekomych firm kurierskich, informujących o konieczności uiszczenia określonej opłaty, warunkującej dostarczenie takiej paczki.

Miała kupować kryptowaluty

"W niektórych przypadkach sprawcy podawali się za pracowników firm inwestycyjnych, nakłaniając pokrzywdzone do rzekomego zainwestowania pieniędzy w instrumenty giełdowe i oferując pomoc w tym zakresie" - informuje prokuratura.

Kiedy pokrzywdzone zgadzały się pomóc finansowo lub zainwestować pieniądze, oszuści wskazywali rachunki bankowe czy dane do przekazów pocztowych. Według ustaleń śledztwa, był to głównie rachunek oskarżonej 74-latki. Dostawała ona informacje kiedy i w jakiej formie otrzyma pieniądze. Jej zadaniem, zgodnie z ustaleniami, było kupno za te środki kryptowalut i ich wpłata na wskazane przez oszustów adresy portfeli kryptowalutowych.

Dostała łącznie na konto 1,4 mln zł. Nie przyznała się do winy, grozi jej do 15 lat więzienia.

