Jesteśmy stąd - ze Szczecina. Urodzinowa trasa TVN24
Zespół tworzący szczeciński ośrodek TVN24, a także inne twarze znane z anteny TVN24, w sobotę od rana czekają na widzów przy "dźwigozaurach" na Łasztowni. Pojawią się tam między innymi Maciej Knapik, Anita Werner, Natalia Madejska, Alicja Rucińska, Artur Molęda i Sebastian Napieraj. Dziennikarze będą gościć w Szczecinie między innymi rysownika Henryka Sawkę.
Po godzinie 6 atrakcje zapowiedzieli płynący po Odrze reporterzy - Napieraj, Rucińska i Molęda. - Będzie głośno, będzie muzycznie - zapowiedział Napieraj.
Wśród zaproszonych na urodzinowe spotkanie gości są:
- Monika Pyrek - była tyczkarka i olimpijka z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu oraz trzykrotna medalistka mistrzostw świata,
- "Łona", czyli Adam Zieliński - popularny raper-intelektualista, autor tekstów i producent muzyczny, a także prawnik i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej,
- Adam Zadworny - dziennikarz, reporter, autor książek. W 2025 roku otrzymał Grand Press za książkę "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku".
Urodzinowa trasa pod hasłem: "Jesteśmy stąd" to część obchodów 25-lecia TVN24. Telewizja rozpoczęła nadawanie w 2001 roku. Jest pierwszą informacyjną stacją telewizyjną w historii mediów w Polsce.
W ostatnich tygodniach byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim, Słupsku, Zakopanem czy Gorzowie Wielkopolskim.