Nie czekają. Te nawyki zostawiają ślad już po trzydziestce

Po wyroby tytoniowe sięga średnio co trzeci Polak Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty o Południu TVN24

Papierosy, alkohol zła dieta, brak ruchu - wielu z nas zdaje sobie sprawę z ich szkodliwości, choć często ją lekceważymy. Okazuje się, że już po trzydziestce zaczynają zostawiać wyraźny ślad na zdrowiu. Dlatego z ich zerwaniem warto się pośpieszyć - zanim ciało i umysł wystawią nam rachunek.

Kluczowe fakty: Palenie, picie alkoholu i brak ruchu szkodzą już w młodym wieku.

Fińscy naukowcy udowodnili, że im dłużej trwamy w szkodliwych nawykach, tym szybciej rośnie ryzyko depresji i chorób przewlekłych.

Czytaj więcej o zdrowiu w tvn24.pl >>

Fiński zespół, na łamach periodyku "Annals of Medicine" podał mocne argumenty za jak najszybszą rezygnacją z głównych szkodzących zdrowiu nawyków - palenia tytoniu, picia dużych ilości alkoholu i siedzącego trybu życia.

Wcześniejsze badania skupione na podobnej tematyce śledziły ludzi od wieku średniego, zazwyczaj przez około 20 lat - przypominają naukowcy. Wykazały one, że palenie tytoniu i inne nawyki dotyczące zdrowia kształtują się zwykle przed 30. rokiem życia.

Jednak autorzy nowego badania postanowili obserwować osoby od młodszego wieku i jednocześnie przyjrzeć się wpływowi szkodliwych nawyków na zdrowie psychiczne.

Papierosy, alkohol, brak ruchu - okazuje się, że już po trzydziestce zaczynają zostawiać wyraźny ślad na zdrowiu Źródło: Shutterstock

Szkodliwe nawyki a zdrowie psychiczne

Grupa kilkuset dzieci urodzonych w fińskim mieście Jyväskylä w 1959 roku była obserwowana od dzieciństwa aż do wczesnych lat sześćdziesiątych ich życia. Zespół przeanalizował zdrowie psychiczne i fizyczne uczestników na podstawie danych zebranych z ankiet i badań lekarskich, gdy mieli oni 27 lat oraz 36, 42, 50 i 61 lat.

Zdrowie psychiczne oceniano za pomocą ankiet dotyczących objawów depresji oraz ogólnego dobrostanu psychicznego. W ramach parametrów fizycznych sprawdzano ryzyko metaboliczne oparte na ciśnieniu krwi, obwodzie talii oraz poziomie glukozy, cholesterolu i innych tłuszczów we krwi. Ochotników pytano także o subiektywne odczucia odnośnie ich zdrowia. Na każdym etapie badania oceniano również trzy ryzykowne zachowania, czyli palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu (co najmniej 7000 g rocznie przez kobiety i 10 000 g przez mężczyzn) oraz brak aktywności fizycznej (ćwiczenia rzadziej niż raz w tygodniu).

Potwierdzono, że jeśli dana osoba wykazywała wszystkie trzy niezdrowe nawyki – paliła, nadmiernie piła i była nieaktywna fizycznie – to jej zdrowie psychiczne i fizyczne było gorsze niż u osób, które nie miały żadnego z tych ryzykownych zachowań.

Ponadto objawy depresyjne wzrosły o 0,1 punktu, wskaźnik ryzyka metabolicznego wzrósł o 0,53 punktu, dobrostan psychiczny spadł o 0,1 punktu, a samoocena stanu zdrowia spadła o 0,45 punktu. Depresję i dobrostan psychiczny mierzono w skali od 1 do 4, samoocenę stanu zdrowia oceniano w skali od 1 do 5 a ryzyko metaboliczne punktowano w skali od 0 do 5.

Dowiedz się więcej: Dzieci coraz częściej sięgają po dopalacze "Fakty po Południu"

Długotrwałe podtrzymywanie wszystkich trzech niezdrowych zachowań było jeszcze silniej powiązane ze złym stanem zdrowia. Objawy depresyjne wzrosły wtedy o 0,38 punktu, wskaźnik ryzyka metabolicznego o 1,49 punktu, a ocena dobrostanu psychicznego spadła o 0,14 punktu.

Brak aktywności fizycznej był przy tym szczególnie powiązany ze złym stanem zdrowia fizycznego, palenie tytoniu – głównie ze złym zdrowiem psychicznym, a nadmierne spożycie alkoholu wiązało się z pogorszeniem zarówno zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

Kluczowa była także obserwacja, że skutki złych nawyków były widoczne już w momencie, gdy uczestnicy badania mieli około 30-40 lat.

Jak szkodliwe nawyki wpływają na zdrowie młodych ludzi? Źródło: Novikov Aleksey / Shutterstock.com

Nigdy nie jest za późno

- Choroby niezakaźne, takie jak choroby serca i rak, powodują prawie trzy czwarte zgonów na całym świecie. Jednak poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia można zmniejszyć ryzyko rozwoju tych chorób i obniżyć szanse na przedwczesną śmierć - zwraca uwagę główna autorka badania, dr Tiia Kekäläinen z Laurea University of Applied Sciences.

- Nasze wyniki podkreślają znaczenie jak najszybszego przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom szkodzącym zdrowiu, takim jak palenie, nadmierne picie alkoholu i brak aktywności fizycznej. Pomoże to zapobiec kumulowaniu się szkód, które te nawyki powodują przez lata, prowadząc do złego zdrowia psychicznego i fizycznego w późniejszym życiu - zaznacza.

Dowiedz się więcej: W Polsce największy wzrost przypadków tej choroby. Alarmujące dane

Badacze podkreślają, że choć lepiej zadbać o zdrowie jak najwcześniej, to nigdy nie jest za późno, aby to zrobić. Zauważają, że badanie miało charakter obserwacyjny, więc nie można było stwierdzić, że ryzykowne zachowania powodowały pogorszenie zdrowia, a nie odwrotnie.

Prawdopodobnie zaobserwowana zależność ma charakter dwukierunkowy. Na przykład osoba, która jest zestresowana, może nadmiernie pić, aby poradzić sobie z trudnościami. To z kolei może prowadzić do problemów w relacjach rodzinnych i przyjacielskich, co skutkuje gorszym dobrostanem psychicznym.

Dowiedz się więcej: Brakuje łóżek dla młodzieży z problemami psychicznymi "Fakty"

Naukowcy dodają, że wyniki prawdopodobnie dotyczą osób urodzonych w Finlandii, ale także w innych krajach zachodnich pod koniec lat 50. i w latach 60. XX wieku. Jednak mogą być mniej istotne dla młodszych pokoleń ze względu na zmiany kulturowe i społeczne oraz częściowo inne ryzykowne zachowania, które występują obecnie. Zwracają też uwagę na znaczenie innych czynników, takich jak na przykład dieta.