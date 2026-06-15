Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Zaczyna się od rany, może skończyć amputacją. Problem dotyczy nawet ćwierć miliona Polaków

|
shutterstock_1951064998
Diabetolożka dr. Olga Turowska o cukrzycy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Utrata stopy, sepsa, śmierć w ciągu kilku lat. Cukrzycowa choroba stóp to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy. Polskie dane pokazują, że aż 97 procent pacjentów zagrożonych amputacją kończyny może jej uniknąć. Potrzebna jest zmiana systemu opieki, sygnalizują lekarze. Co jeszcze?

W Polsce z cukrzycą żyje blisko 4 mln osób. U części z nich choroba z czasem przestaje być wyłącznie problemem poziomu glukozy we krwi - uszkadza nerwy, naczynia krwionośne i odporność tkanek. Wtedy niewielka rana na stopie może stać się początkiem przewlekłego owrzodzenia, zakażenia, długiego leczenia, a w najcięższych przypadkach amputacji.

Szacuje się, że około 200-250 tys. pacjentów w Polsce zmaga się obecnie z raną w przebiegu cukrzycowej choroby stóp. Co czwarty chory na cukrzycę w ciągu życia doświadczy owrzodzenia stopy. To nie jest jedynie problem ortopedyczny czy chirurgiczny - śmiertelność w tej grupie sięga około 30 proc. w ciągu pięciu lat, a wśród pacjentów po amputacji rośnie nawet do 60 proc.

W Polsce największy wzrost przypadków tej choroby. Alarmujące dane
Dowiedz się więcej:

W Polsce największy wzrost przypadków tej choroby. Alarmujące dane

W czerwcu podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran eksperci podkreślali, że Polska nie przegrywa przez brak wiedzy medycznej w zakresie leczenia tej choroby, a przez brak organizacji.

Rana, która nie może czekać

Cukrzycowa choroba stóp wymaga szybkiej reakcji. Kluczowe są diagnostyka, ocena ukrwienia, leczenie zakażenia, odciążenie stopy, chirurgiczne opracowanie rany, specjalistyczna pielęgnacja i stała kontrola diabetologiczna. Problem zaczyna się wtedy, gdy pacjent trafia do systemu za późno albo krąży między placówkami. Jedna zajmuje się cukrzycą, druga raną, trzecia naczyniami, czwarta zakażeniem. W tym czasie rana się pogłębia, infekcja postępuje, a amputacja zaczyna wyglądać jak najprostsze rozwiązanie terapeutyczne.

Otyłość w tym wieku skraca życie o 70 procent. Naukowcy tłumaczą, dlaczego
Dowiedz się więcej:

Otyłość w tym wieku skraca życie o 70 procent. Naukowcy tłumaczą, dlaczego

Specjaliści podkreślają, że to nie jest zadanie dla jednego lekarza ani jednej poradni. Potrzebny jest zespół, który działa szybko, wspólnie i według jasno określonej ścieżki. Dane z polskiego pilotażu programu leczenia cukrzycowej choroby stóp pokazują, że właśnie taka organizacja opieki może radykalnie zmienić rokowanie pacjentów. W programie wzięło udział 430 chorych zagrożonych amputacją. Aż 97 proc. z nich uniknęło utraty kończyny.

Wniosek? Model skoordynowanej opieki działa - problem w tym, że wciąż nie stał się rozwiązaniem systemowym. W wielu krajach europejskich taka organizacja opieki jest już standardem - funkcjonuje m.in. w Hiszpanii i przynosi wymierne efekty kliniczne.

Hiszpania pokazuje, że można inaczej

W Hiszpanii pacjent z cukrzycową chorobą stóp nie musi krążyć między poradniami. Trafia do wyspecjalizowanej jednostki, działającej w ramach publicznego szpitala, gdzie od początku zajmuje się nim interdyscyplinarny zespół: diabetolog, chirurg, chirurg naczyniowy, pielęgniarka specjalistyczna i inni eksperci. Jak podkreślają lekarze, w chorobie tej każdy tydzień zwłoki może oznaczać głębsze zakażenie, większe uszkodzenie tkanek i coraz wyższe ryzyko amputacji.

Analogi GLP-1 pod lupą. Tajemnicza oporność u części pacjentów
Dowiedz się więcej:

Analogi GLP-1 pod lupą. Tajemnicza oporność u części pacjentów

- Doświadczenie pokazuje, że właściwa organizacja opieki ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby amputacji. Szybka diagnostyka, interdyscyplinarny zespół oraz jasno określona ścieżka pacjenta przekładają się bezpośrednio na poprawę wyników leczenia - mówił podczas Kongresu PTLR prof. Jose Luis Lazaro-Martinez, założyciel i dyrektor Diabetic Foot Unit przy Complutense University of Madrid.

Polska ma ekspertów. Nie ma ścieżki dla pacjenta

W Polsce są specjaliści, doświadczenie kliniczne i dowody, że można skutecznie ratować kończyny. Brakuje jednak jednolitego systemowo wprowadzonego modelu leczenia cukrzycowej choroby stóp w skali całego kraju. - Polska posiada ekspertów i doświadczenie kliniczne. Wyniki pilotażu jednoznacznie pokazały, że większości amputacji można uniknąć. Dziś problemem nie jest brak wiedzy medycznej, lecz brak spójnego modelu organizacyjnego - zaznacza dr n. med. Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

To najtrudniejsza do wyleczenia choroba zakaźna. Nowa metoda może to zmienić
Dowiedz się więcej:

To najtrudniejsza do wyleczenia choroba zakaźna. Nowa metoda może to zmienić

Jak dodaje, pacjenci z raną przewlekłą często trafiają do systemu za późno albo krążą między placówkami bez koordynacji leczenia. - Amputacja nie może być najłatwiejszym rozwiązaniem terapeutycznym. Potrzebujemy wyspecjalizowanych jednostek, jasno określonej ścieżki pacjenta oraz odpowiednio przygotowanej kadry. To kwestia decyzji systemowych, a nie możliwości medycznych - podkreśla dr Lipiński.

Co powinno się zmienić?

Podczas Kongresu eksperci wskazywali, że skuteczne leczenie cukrzycowej choroby stóp wymaga stworzenia trwałej struktury, a nie kolejnych doraźnych rozwiązań. Wśród najważniejszych rekomendacji znalazło się tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków leczenia cukrzycowej choroby stóp w każdym województwie, uporządkowanie ścieżki pacjenta, koordynacja opieki oraz finansowanie leczenia ratującego kończynę jako procesu interdyscyplinarnego.

Ministerstwo Zdrowia bierze się za bezpłatne leki. "Analizujemy pod kątem kosztowym"
Dowiedz się więcej:

Ministerstwo Zdrowia bierze się za bezpłatne leki. "Analizujemy pod kątem kosztowym"

Równie ważne jest kształcenie personelu. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran prowadzi program certyfikacji umiejętności lekarzy i pielęgniarek w zakresie leczenia ran trudno gojących się. Jego celem jest potwierdzenie rzeczywistych kompetencji klinicznych i przygotowanie zespołów do pracy w modelu interdyscyplinarnym.

Eksperci podkreślają, że sama struktura organizacyjna nie wystarczy, jeśli nie będzie stała za nią odpowiednio przygotowana kadra. Z drugiej strony nawet najlepiej wyszkoleni specjaliści nie rozwiążą problemu, jeśli pacjent nadal będzie trafiał do nich przypadkowo i zbyt późno.

Uznano nowy typ cukrzycy. Może chorować na nią nawet 25 milionów ludzi
Dowiedz się więcej:

Uznano nowy typ cukrzycy. Może chorować na nią nawet 25 milionów ludzi

Zdaniem lekarzy bez wdrożenia sprawdzonych modeli organizacyjnych liczba amputacji w Polsce nie będzie się istotnie zmniejszać. Tym bardziej że skala problemu będzie rosła wraz z liczbą osób chorujących na cukrzycę i starzeniem się społeczeństwa. - Cukrzycowa choroba stóp nie może być leczona przypadkowo ani w sposób rozproszony. Doświadczenia krajów europejskich pokazują, że to możliwe. Teraz potrzebne są decyzje systemowe - apeluje dr n. med. Adam Węgrzynowski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
39 min
Szpital
Ten nowotwór pozostaje wyzwaniem dla medycyny. Być może już niedługo
Joanna Kryńska
6 min
pc
Piesiewicz: dzisiaj rano pieniądze zostały przelane na konta sportowców
Opinie i wydarzenia
Udostępnij:
Tagi:
CukrzycaChirurgiaZdrowieChoroby cywilizacyjneOchrona zdrowiaLekarze
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Myśliwce MIG-29
"Nie przekazaliśmy MiG-ów". MON czeka na ruch Ukraińców
Polska
Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku
Pierwsze takie nagranie "żywej skamieniałości". Zobacz ją w naturalnym środowisku
METEO
plaza lezak parasol morze wakacje shutterstock_2093092054
Podejrzanie tani nocleg? Jak nie dać się oszukać przed wakacjami
Polska
Dziecko było samo w mieszkaniu
Ojciec na spacerze, trzylatek na parapecie. Akcja służb
Łódź
otylosc nadwaga shutterstock_2107511753
Talia ma znaczenie. Naukowcy potwierdzają
Anna Bielecka
Donald Trump
Trump chce wywrzeć presję na Macronie, grozi horrendalnymi cłami
BIZNES
imageTitle
Japońscy kibice znów to zrobili
EUROSPORT
imageTitle
Wielki transfer Realu Madryt. Pozyskali gracza Premier League
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w szpitalu lekarza radnego i decyzja Naczelnej Izby Lekarskiej
Klaudia Kamieniarz
Dorota Gardias
"Kiedy to minęło?". Wpis Doroty Gardias w mediach społecznościowych
METEO
Asystent psa-terapeuty wśród dzieci golden retriever labrador
Pies pomaga w terapii. "Człowiek zrobi coś, czego nie zrobi dla terapeuty"
Zdrowie
Gorzowska policja zatrzymała dwie osoby w sprawie fajerwerków odpalonych w tłumie
Fajerwerki odpalone w tłumie. Zatrzymano dwie osoby
Lubuskie
imageTitle
Piekło Anglików w USA. Bogata kolekcja nieszczęść
EUROSPORT
Jacek Kurski
Kurski przesłuchany w sprawie Ziobry
Polska
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Zakaz social mediów dla dzieci. Wielka Brytania chce "oddać im dzieciństwo"
BIZNES
Niebezpieczny manewr kierowcy BMW
O włos od tragedii. Nagranie mrozi krew
Zachodniopomorskie
imageTitle
Rywale stanęli w braterskim kręgu. Wyjątkowa modlitwa po meczu
EUROSPORT
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
10 ciosów głośnikiem. Ojciec nie żyje, syn skazany
WARSZAWA
strzelanina
Strzały w Białej Podlaskiej. Trwa obława policji, jedna osoba nie żyje
Biała Podlaska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw na wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Mężczyzna trafił do aresztu
Pijany doprowadził do czołówki. Uciekł z miejsca wypadku
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Piesiewicz: wypłaciliśmy zaległe nagrody. "Nic nie przyszło"
EUROSPORT
imageTitle
Wyskoczył z klatki i ruszył w kierunku Trumpa
EUROSPORT
Zawodnik MMA Josh Hokit podczas gali na terenie Białego Domu
Wygrał walkę w Białym Domu, później padły oburzające słowa
Świat
Portret jastrzębia. Oko jastrzębia
Za zabicie jastrzębia może zapłacić nawet 10 milionów złotych
Rzeszów
Sprawca próbował ukraść królika (zdjęcie ilustracyjne)
Badali sprawę kradzieży elektronarzędzi, znaleźli królika
WARSZAWA
Klubowe flagi na Wawelu
Wawel w barwach klubu piłkarskiego. Wezwano policję
Kraków
WYBORY
Zdeklasował kontrkandydata. Kożmin Wielkopolski ma nowego burmistrza
Poznań
Strażacy sprawdzają stan klasztoru Ławra Peczerska po rosyjskim ataku
"To nie do zaakceptowania". Porównali to do Notre Dame
Świat
Komar brzęczący (Culex pipiens)
Sztuczna inteligencja szuka komarów. "Nie ma nagłówków, nie ma zarażeń"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica