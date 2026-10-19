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Od frontu do transplantacji. Druga misja ukraińskich dronów

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Nocny transport serca do przeszczepu w czasie rosyjskich ostrzałów
Rocznie w Polsce przeszczepia się około dwustu serc. Eksperci o transplantologii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNN
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Ukraina chce wykorzystać potencjał technologii dronowych w medycynie. Specjalistyczne bezzałogowce mają transportować narządy przeznaczone do przeszczepów, a także krew, leki i sprzęt medyczny. Rozpoczął się pilotaż tego rozwiązania.

O tym, że Ukraina rozpocznie wykorzystywanie dronów do transportu narządów przeznaczonych do przeszczepów poinformowało w piątek ukraińskie Ministerstwo Zdrowia.

Drony medyczne skrócą czas transportu narządów do przeszczepu

Rozwiązanie ma znacznie przyspieszyć logistykę i zwiększyć szanse powodzenia operacji transplantacji narządów. Drony będą wykorzystywane nie tylko do transportu organów, ale też próbek krwi do badań, sprzętu medycznego i niezbędnych do operacji leków.

- W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku ukraińscy lekarze przeprowadzili już 473 przeszczepy narządów. Prawie co dziesiąty przeszczep na Ukrainie jest wykonywany u dziecka. Czas ma kluczowe znaczenie dla operacji transplantacyjnych. Możliwość wykorzystania do dostarczania narządów dronów, które mogą pokonać setki kilometrów znacznie szybciej niż samochody, uratuje życie większej liczbie Ukraińców - mówi, cytowany w notatce prasowej szef ukraińskiego resortu zdrowia Wiktor Laszko.

Jak czytamy na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, standardowo serce po pobraniu od dawcy przewożone jest w lodzie i nadaje się do przeszczepienia tylko przez cztery godziny (choć warszawski szpital dysponuje innowacyjnym systemem, pozwalającym nawet trzykrotnie wydłużyć ten czas).

Ukraiński resort zdrowia zwraca uwagę na to, że obecnie, w ogarniętym wojną kraju, transport narządów do przeszczepu odbywa się głównie drogą lądową, co często zajmuje wiele godzin, zwłaszcza gdy narządy do przeszczepu muszą być transportowane z odległych regionów.

Pilotaż w Kijowie: drony o zasięgu do 700 kilometrów

Pilotaż prowadzi Instytut Kardiologiczny Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w Kijowie. Placówka dysponuje już trzema specjalistycznymi dronami, które mogą pokonywać dystans do 700 kilometrów, wykonywać lot pionowy i poziomy oraz lądować bezpośrednio na lądowiskach dla śmigłowców szpitalnych.

Narządy trafiają do instytutu m.in. ze Lwowa (ok. 560 km od Kijowa), Odessy (ok. 500 km od Kijowa), Charkowa (480 km od Kijowa), Zaporoża (ponad 500 km od Kijowa), Łucka (ponad 400 km od Kijowa) czy Kowla (ok. 450 km od Kijowa).

"Zaangażowanie dronów w łańcuch logistyczny między ośrodkami medycznymi zoptymalizuje czas transportu narządów do przeszczepu i zwiększy dostępność zaawansowanych technologicznie metod leczenia dla Ukraińców" - czytamy na stronie ukraińskiego resortu zdrowia. 

Na liście Ukraińców czekających na przeszczep znajduje się 4382 pacjentów, w tym 92 dzieci.

Ukraińskie technologie dronowe wesprą medycynę cywilną

Agencja informacyjna AFP, która przekazała informację resortu zdrowia w Kijowie, podkreśliła, że Ukraina w związku z wojną obronną z Rosją stała się światowym liderem w dziedzinie technologii bezzałogowych, produkując co miesiąc tysiące dronów, od maszyn dalekiego zasięgu przenoszących ładunki wybuchowe po niewielkie drony rozpoznawcze typu FPV, czyli sterowane z perspektywy osoby sterującej.

- Drony o podwójnym zastosowaniu są przykładem tego, jak technologie opracowane na potrzeby obronności mogą ratować życie w medycynie cywilnej. Możliwość szybkiego i bezpiecznego dostarczania narządów do transplantacji, próbek krwi i niezbędnego sprzętu medycznego to nowy poziom logistyki, w którym czas odgrywa kluczową rolę. Tworzymy mechanizmy, które pozwolą nam wykorzystać potencjał dronów dla potrzeb człowieka, jednocześnie spełniając wszystkie wymogi bezpieczeństwa i koordynując działania z wojskiem - komentuje w materiale na stronie resortu zdrowia Oksana Ferczuk, minister transformacji cyfrowej Ukrainy.

O tym, że narządy do transplantacji mogą być bezpiecznie transportowane bezzałogowcami, mogą świadczyć pozytywne wyniki testu przeprowadzonego w czerwcu przez zespoły United Network for Organ Sharing (UNOS), NASA Langley Research Center i LifeNet Health.

Pionierskie badanie, przeprowadzone w amerykańskim stanie Virginia, polegało na transporcie ludzkich nerek za pomocą drona podczas około 15-minutowych lotów na dystansie 12 kilometrów. Nerki po takim transporcie poddano biopsji. Wstępne wyniki nie wykazały negatywnego wpływu lotów na narządy.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaKardiologiaTransplantologiaUkrainaDrony
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