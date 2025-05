Ta zmiana może poprawić życie osób w spektrum autyzmu. "Bardzo proste próby"

Podkomisja stała do spraw rodziny - dr Anna Budzińska o późnym diagnozowaniu autyzmu

Kluczowe fakty: Rozszerzenie bilansu dwulatka o dodatkowe, proste badania, może zdaniem ekspertów poprawić los osób w spektrum autyzmu.

Im szybciej zdiagnozowane zaburzenie neurorozwojowe, tym większa szansa na odpowiednią pomoc i lepsze życie.

Wczesna diagnostyka to tylko jedna z wielu potrzeb, jakie sygnalizują terapeuci i bliscy osób neuroatypowych. Kolejne dotyczą edukacji i tego, co czeka takie osoby po 24. roku życia.

Jak wskazuje Koalicja na rzecz wczesnej diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, w 70 procentach przypadków zaburzenia te są diagnozowane u dzieci po trzecim roku życia. Co istotne, tylko co czwarte dziecko uczęszcza do żłobka. Rodzice nie mają więc kontaktu z innym niż pediatra specjalistą, który mógłby zauważyć objawy zaburzenia neurorozwojowego. A pediatrom często brakuje w tym zakresie wiedzy.

Dziecko jeszcze nie mówi? "Nie szkodzi"

- W bilansie dwulatka lekarz skupia się na rozwoju ruchowym, który u dzieci w spektrum bardzo często przebiega prawidłowo. Wygląd dziecka też nie budzi zastrzeżeń. To piękne dzieci, a jeśli jeszcze nie mówią, lekarz stwierdza, że nie szkodzi. Rodzic, mimo że przychodzi z niepokojem, jest uspokajany - powiedziała podczas majowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw rodziny dr Anna Budzińska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka.

- W tych pierwszych latach możemy wypracować najwięcej umiejętności i stworzyć największy potencjał tych dzieci, bo mózg jest wtedy najbardziej plastyczny. Późne diagnozy mają swój początek w szkoleniu lekarzy. Wizyty kontrolne, bilanse czy wizyty szczepienne są dobrą okazją do stwierdzenia nieprawidłowości. Jeśli lekarz nie jest przeszkolony do tego, by wyłapać oznaki, że dziecko może rozwijać się w spektrum autyzmu, to później dziecko, które nie pójdzie do żłobka, długo nie będzie miało żadnej styczności z placówką edukacyjno-opiekuńczą, w której ktoś by zwrócił na to uwagę - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl Izabela Kocyłak z Fundacji SYNAPSIS.

Kilka prostych obserwacji może zmienić przyszłość dziecka

Podczas debaty w sejmowej podkomisji została wysunięta propozycja rozszerzenia bilansu dwulatka o kilka obserwacji, które pozwoliłyby lekarzowi rozpoznać niepokojące objawy. Jakich? To bardzo proste.

- Często właśnie na tym etapie dziecko ma pierwszy kontakt ze specjalistą. To, na czym nam zależy, to naprawdę bardzo proste próby, które lekarz przeprowadza często nawet nieświadomie, takie jak mówienie do dziecka po imieniu czy poproszenie go, by podeszło do rodzica. Nikt nie oczekuje, by pediatra przeprowadzał zwalidowany test, tylko żeby miał wiedzę, a tej brakuje już na etapie studiów - powiedziała Anna Budzińska.

Dzieci mogą być diagnozowane w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak jednak wskazuje Izabela Kocyłak, w praktyce w kolejce trzeba czekać od kilku miesięcy do nawet dwóch-trzech lat. Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że 30 proc. refundowanych świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym jest realizowanych w województwie mazowieckim. Są jednak i takie regiony, w których nie działa żadna placówka oferująca opiekę w tym zakresie. To województwa: kujawsko-pomorskie, opolskie i śląskie. Z kolei zachodniopomorski oddział NFZ ma zakontraktowanego jednego takiego świadczeniodawcę, a oddziały: lubuski, małopolski podlaski, pomorski, świętokrzyski i warmińsko-mazurski - po dwa. Alternatywą pozostają świadczenia komercyjne, ale na te nie każdego stać. Według AOTMiT średni koszt diagnozy realizowanej na zasadach komercyjnych to niemal 2 tysiące złotych.

- Różne w różnych miejscach są też procesy diagnostyczne. Dobrze byłoby, gdyby ustrukturyzowane było to, w jaki sposób i na jakiej podstawie lekarz psychiatra decyduje się postawić diagnozę. Dzięki temu możemy potem odpowiednio dobrać działania wspierające - zaznacza Izabela Kocyłak.

Oświata nie jest gotowa na potrzeby osób w spektrum

Problemów jest więcej. Kolejny dotyczy dostępu do edukacji i tego, jak kształcenie osób w spektrum jest w polskich szkołach realizowane.

- Fikcja edukacji włączającej, łamanie praw osób uczniowskich z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nierealizowanie zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, brak dostosowań, nieprzygotowana, zarówno pedagogicznie, jak i mentalnie kadra nauczycielska. To, oprócz szeroko rozumianej przemocy rówieśniczej, najczęstsze problemy osób uczniowskich w spektrum autyzmu - mówił podczas posiedzenia podkomisji do spraw rodziny Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzecznika Praw Dziecka.

Jak podkreśla Izabella Zielińska z Fundacji SYNAPSIS, mówiąc o osobach w spektrum, mówimy o bardzo różnorodnej grupie uczniów. To osoby uczęszczające do szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, a także takie, które spełniają obowiązek szkolny w edukacji domowej. Nie ma więc dla nich jednego uniwersalnego typu szkoły, ani jednego doskonałego rozwiązania. Głównym problemem w obszarze edukacji jest jednak kwestia realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- To problem aktualny na każdym etapie edukacyjnym. Spowodowane jest to okolicznościami, za które dyrektor placówki nie zawsze ponosi odpowiedzialność. Często zgłaszanym przez rodziców problemem jest brak specjalistów w przedszkolu czy w szkole, np. psychologa. Inny jest taki, że dziecko nie ma nauczyciela współorganizującego kształcenie albo go ma, ale pomoc jest niewystarczająca, bo nauczyciel wspiera jednocześnie kilku uczniów z orzeczeniami. Zdarza się też, że nauczyciel współorganizujący kształcenie pomaga dziecku np. tylko podczas dwóch godzin tygodniowo, co nie zabezpiecza jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz nie uwzględnia jego możliwości psychofizycznych - mówi Izabella Zielińska.

Inny często pojawiający się problem to brak współpracy szkoły z rodzicami ucznia, gdy jest on niepełnoletni lub z uczniem pełnoletnim.

- Może to polegać na odstępowaniu od zapraszania ich na spotkania zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Rodzice często są tym sfrustrowani, mówią, że ich współudział ogranicza się jedynie do podpisania kopii dokumentów i to po długim czasie od ich powstania. Skuteczna współpraca może tymczasem realnie zmienić sytuację osoby rozwijającej się w spektrum - przyczynić się do zapewnienia jej komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, efektywnej nauki czy lepszej integracji ze środowiskiem szkolnym. Co więcej, wspólne ustalenia pozwolą na zachowanie spójności oddziaływań terapeutycznych - dodaje przedstawicielka Fundacji SYNAPSIS.

"Trafiają do systemowej próżni"

Dramatyczny moment przychodzi, gdy osoba w spektrum kończy 24 lata. Uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kończy się wtedy prawo do wydłużenia etapu edukacyjnego.

- Rodzice często przedłużają to jak tylko się da, ale w końcu stają przed dylematem, co dalej zrobić. Oczywiście wszystko zależy od potrzeb danej osoby - tego, czy ma dodatkowe sprzężone niepełnosprawności oraz jak funkcjonuje poznawczo i intelektualnie. Rozwiązaniem, które wydaje się być najbardziej pożądane jest wsparcie i zaktywizowanie dorosłego człowieka do momentu, w którym będzie gotowy do podjęcia pracy zarobkowej - wskazuje Izabela Kocyłak.

W Polsce funkcjonuje chroniony rynek pracy, obejmujący zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej czy spółdzielnie socjalne. Część osób w spektrum autyzmu może się w takich miejscach odnaleźć, ale nie wszystkie. Osoby rozwijające się w spektrum autyzmu najczęściej doświadczają trudności w pracy w obszarach relacji społecznych i komunikacji interpersonalnej. Powodami utraty zatrudnienia są często przeciążenie sensoryczne czy tunelowy sposób przetwarzania informacji.

- Warto wspomnieć o takiej usłudze rynku pracy, jak zatrudnienie wspomagane. Dążymy do tego, by powstało ono jako rozwiązanie systemowe. Dziś realizują to wyłącznie organizacje pozarządowe w ramach projektów. Jest to zatrudnienie przy wsparciu trenera pracy. Osoba najpierw przechodzi przez gros warsztatów i szkoleń, które przygotowują ją do tego, czym jest praca. Potem następuje wspólne poszukiwanie odpowiedniego miejsca pracy i wejście na stanowisko pracy wraz z trenerem pracy - do momentu osiągnięcia pełnej samodzielności. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób w spektrum, dlatego że wykonawczo wiele osób może sobie świetnie poradzić w wyuczeniu się czynności zawodowych i może się odnaleźć na rynku pracy w miejscach, w których może to być nużące dla osób neurotypowych - mówi Izabela Kocyłak.

Jak jednak gorzko zauważył Jan Gawroński, po 24. roku życia wiele osób z największymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu trafia do systemowej próżni. Wciąż wiele z nich jest pozbawionych możliwości kontynuowania terapii w ośrodkach dziennego wsparcia, które albo nie powstają, albo nie chcą przyjmować trudnych podopiecznych. W praktyce osoby te spędzają życie w domach rodzinnych, dla których jedyną alternatywą jest dom pomocy społecznej. Możliwość życia niezależnie w mieszkaniach wspomaganych wciąż wydaje się bardzo odległym marzeniem.

Czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD) są grupą zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzującą się powtarzalnymi, ograniczonymi i nieelastycznymi wzorcami zachowań, zainteresowań i aktywności, a także trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych i komunikacji.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że około 1 na 100 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ujawniają się one w okresie wczesnego dzieciństwa, a pierwsze charakterystyczne objawy mogą być obserwowane przez rodziców często już w pierwszym roku życia dziecka.

Według klasyfikacji ICD-10 (jeszcze stosowana w Polsce) do zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne i całościowe zaburzenie rozwoju. Klasyfikacja ICD-11 (na jej wdrożenie Polska ma czas do około 2027 roku) takiego rozróżnienia już nie stosuje.