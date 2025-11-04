"Nie ma za co leczyć". Szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów

Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie" dotyczącym luki finansowej w ochronie zdrowia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Szpitale w całym kraju ograniczają przyjęcia pacjentów - alarmuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Z powodu wyczerpania rocznych limitów finansowania przez NFZ część świadczeń jest przekładana na przyszły rok.

Do NIL napływają informacje z wielu placówek o wstrzymaniu przyjęć. W kilku przypadkach chodziło również o pacjentów onkologicznych.

W ubiegłym tygodniu NFZ otrzymał 3,5 mld zł, co zmniejszyło tegoroczną lukę finansową do około 10,5 mld złotych. Łączna dotacja w 2025 r. wyniosła 31 mld złotych.

Z powodu wyczerpania rocznych limitów finansowania przez NFZ część planowych zabiegów w pomorskich szpitalach zostanie przełożona na 2026 rok - podaje PAP. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że sygnały o ograniczeniach leczenia wpływają z całej Polski i samorząd je zbiera.

"Nie zaczną leczenia, bo nie ma za co ich leczyć"

Jakub Kosikowski zaznaczył, że do NIL wpływają informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również niestety onkologicznych, i przekładają leczenie na przyszły rok. Kosikowski powiedział, że niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia nielimitowane, jeśli utraciły możliwość kredytowania świadczeń. - Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, to szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia - zaznaczył.

Kosikowski podkreślił, że większość ograniczeń jest wprowadzana "na gębę". Jako przykład podał zakaz przyjmowania nowych pacjentów do leczenia w programie lekowym reumatoidalnego zapalenia stawów. - Pacjenci słyszą, że do nowego roku nie zaczną leczenia, bo nie ma za co ich leczyć. Mówimy o nowych pacjentach - dodał rzecznik NIL.

Decyzje o ograniczeniu leczenia zależą od sytuacji finansowej regionalnego NFZ-u i sytuacji finansowej danego szpitala. - Jeżeli szpital ma odpowiednią poduszkę finansową, to nie będzie się przejmował odroczoną płatnością i będzie leczył - powiedział rzecznik NIL.

W rozmowie z tvn24.pl Jakub Kosikowski powiedział o skali problemu, jaką obserwuje w tej chwili. - Mamy w tej chwili zgłoszenia od kilkudziesięciu szpitali. Co do onkologii - to na szczęście zdecydowana mniejszość. Było kilka takich przypadków, że pacjenci zostali poproszeni o zgłoszenie się do innych szpitali. Tłumaczone jest to różnie - brakiem personelu, brakiem mocy przerobowych - wyjaśnił.

Jakub Kosikowski dodał, że problem związany z włączaniem nowych pacjentów do programu lekowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów występuje w wielu ośrodkach, podobnie jest m.in. z zaplanowanymi dla pacjentów okulistycznych zabiegami witrektomii. Pacjenci, którzy do programów lekowych już są zakwalifikowani, leczeni są zgodnie z harmonogramem.

Pomorze: świadczenia są przesuwane, jeśli stan zdrowia jest stabilny

Dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski przekazał na początku tego tygodnia, że z uwagi na ograniczenie finansowania świadczeń przez NFZ szpital jest zmuszony przełożyć część z nich na przyszły rok.

- Dzieje się tak dlatego, że w ciągu dziesięciu miesięcy szpital wykonał zaplanowany na ten rok wolumen świadczeń, a nawet nadwykonał ich realizację, czyli wyprzedził plan przewidziany na 2025 rok. W związku z tym, jeśli NFZ nie przewiduje możliwości sfinansowania dodatkowych świadczeń, szpital będzie zmuszony przesunąć je na najbliższy możliwy termin - podał. Przesunięcia dotyczą m.in. kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii i urologii.

Dyrektor Karaszewski zapewnił, że dla szpitala kluczowe pozostaje bezpieczeństwo pacjentów, dlatego mechanizm nie obejmuje najmłodszych pacjentów, a także pacjentów onkologicznych, hematologicznych, transplantacyjnych i korzystających z programów lekowych.

- Nie wpływa to również negatywnie na diagnostykę ani na realizację świadczeń w tzw. trybie ambulatoryjnym, czyli w poradniach wysokospecjalistycznych. Oczywiście, nie ma żadnych zmian dotyczących procedur związanych z zabiegami ratującymi życie - dodał. Szpital poinformował, że wartość niesfinansowanych nadwykonań za okres styczeń–wrzesień 2025 r. wynosi ponad 270 mln zł.

Świadczenia przesuwane są na przyszły rok również w placówkach prowadzonych przez spółkę Szpitale Pomorskie, której prezesem do niedawna była obecna minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie poinformowała, że w ostatnim czasie w ramach działającego w strukturach "Szpitali Pomorskich" Oddziału Ortopedii w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni odwołano 120 zabiegów.

Nadwykonania świadczeń za okres od stycznia do września 2025 r. wynoszą w szpitalach prowadzonych przez spółkę blisko 110 mln zł, z czego w ramach świadczeń limitowanych - blisko 80 mln zł, a nielimitowanych - około 30 mln zł (dane z połowy października tego roku). Nadwykonania występują również w PSZ, czyli systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

- Jeżeli stan zdrowia pacjenta jest stabilny, świadczenia udzielane w ramach ryczałtu PSZ są przesuwane na kolejny okres rozliczeniowy. Dotyczy to m.in. zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, realizowanych w szczególności na Oddziale Ortopedii szpitala w Wejherowie - przekazała Małgorzata Pisarewicz.

Luka finansowa się zmniejszyła, ale nadal jest duża

O tym, że z powodu luki finansowej w ochronie zdrowia może dojść do przesuwania na początek przyszłego roku zabiegów zaplanowanych na koniec roku bieżącego informowała w drugiej połowie października na antenie radia RMF minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. - To nie jest nic nowego. Przesuwanie jest racjonalne, bo szpitale szacują, ile mogą wykonać świadczeń - powiedziała szefowa resortu zdrowia. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku. Jak zapewniła Sobierańska-Grenda, pilne operacje będą się odbywały normalnie. Również programy lekowe mają być realizowane zgodnie z harmonogramem.

NFZ poinformował w ubiegłym tygodniu, że otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł na sfinansowanie świadczeń, co zmniejsza tegoroczną lukę w budżecie NFZ do ok. 10,5 mld zł. - To dobra wiadomość, bo oznacza, że część pacjentów otrzyma leczenie w terminie, ale nadal brakuje ponad 10 miliardów - ocenił Jakub Kosikowski. Łącznie dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła już 31 mld zł. Centrala NFZ podała, że wkrótce na polecenie premiera Donalda Tuska do NFZ trafi też ok. 1 mld zł z obligacji. W pierwszej połowie października informowaliśmy o tym, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Po tych doniesieniach zapadła decyzja o zasileniu NFZ środkami z rezerw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i z rezerw budżetowych wskazanych przez Ministerstwo Finansów, o czym informowała minister zdrowia.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, w przyszłym roku luka finansowa wyniesie 23 mld zł.