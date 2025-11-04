Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

"Nie ma za co leczyć". Szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów

shutterstock_2415003313
Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie" dotyczącym luki finansowej w ochronie zdrowia
Źródło: TVN24
Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają z całej Polski informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów i przekładają leczenie na przyszły rok - informuje Rzecznik NIL Jakub Kosikowski. O tym, że zabiegi zaplanowane na koniec tego roku mogą być przekładane na przyszły mówiła niedawno szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Takie sygnały zaczęły już docierać m.in. ze szpitali na Pomorzu.
Kluczowe fakty:
  • Szpitale w całym kraju ograniczają przyjęcia pacjentów - alarmuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Z powodu wyczerpania rocznych limitów finansowania przez NFZ część świadczeń jest przekładana na przyszły rok.
  • Do NIL napływają informacje z wielu placówek o wstrzymaniu przyjęć. W kilku przypadkach chodziło również o pacjentów onkologicznych.
  • W ubiegłym tygodniu NFZ otrzymał 3,5 mld zł, co zmniejszyło tegoroczną lukę finansową do około 10,5 mld złotych. Łączna dotacja w 2025 r. wyniosła 31 mld złotych.
  • Więcej o zdrowiu przeczytasz w tvn24.pl.

Z powodu wyczerpania rocznych limitów finansowania przez NFZ część planowych zabiegów w pomorskich szpitalach zostanie przełożona na 2026 rok - podaje PAP. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że sygnały o ograniczeniach leczenia wpływają z całej Polski i samorząd je zbiera.

"Nie zaczną leczenia, bo nie ma za co ich leczyć"

Jakub Kosikowski zaznaczył, że do NIL wpływają informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również niestety onkologicznych, i przekładają leczenie na przyszły rok. Kosikowski powiedział, że niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia nielimitowane, jeśli utraciły możliwość kredytowania świadczeń. - Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, to szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia - zaznaczył.

Kosikowski podkreślił, że większość ograniczeń jest wprowadzana "na gębę". Jako przykład podał zakaz przyjmowania nowych pacjentów do leczenia w programie lekowym reumatoidalnego zapalenia stawów. - Pacjenci słyszą, że do nowego roku nie zaczną leczenia, bo nie ma za co ich leczyć. Mówimy o nowych pacjentach - dodał rzecznik NIL.

Decyzje o ograniczeniu leczenia zależą od sytuacji finansowej regionalnego NFZ-u i sytuacji finansowej danego szpitala. - Jeżeli szpital ma odpowiednią poduszkę finansową, to nie będzie się przejmował odroczoną płatnością i będzie leczył - powiedział rzecznik NIL.

W rozmowie z tvn24.pl Jakub Kosikowski powiedział o skali problemu, jaką obserwuje w tej chwili. - Mamy w tej chwili zgłoszenia od kilkudziesięciu szpitali. Co do onkologii - to na szczęście zdecydowana mniejszość. Było kilka takich przypadków, że pacjenci zostali poproszeni o zgłoszenie się do innych szpitali. Tłumaczone jest to różnie - brakiem personelu, brakiem mocy przerobowych - wyjaśnił.

Jakub Kosikowski dodał, że problem związany z włączaniem nowych pacjentów do programu lekowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów występuje w wielu ośrodkach, podobnie jest m.in. z zaplanowanymi dla pacjentów okulistycznych zabiegami witrektomii. Pacjenci, którzy do programów lekowych już są zakwalifikowani, leczeni są zgodnie z harmonogramem.

Pomorze: świadczenia są przesuwane, jeśli stan zdrowia jest stabilny

Dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski przekazał na początku tego tygodnia, że z uwagi na ograniczenie finansowania świadczeń przez NFZ szpital jest zmuszony przełożyć część z nich na przyszły rok.

- Dzieje się tak dlatego, że w ciągu dziesięciu miesięcy szpital wykonał zaplanowany na ten rok wolumen świadczeń, a nawet nadwykonał ich realizację, czyli wyprzedził plan przewidziany na 2025 rok. W związku z tym, jeśli NFZ nie przewiduje możliwości sfinansowania dodatkowych świadczeń, szpital będzie zmuszony przesunąć je na najbliższy możliwy termin - podał. Przesunięcia dotyczą m.in. kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii i urologii.

Dyrektor Karaszewski zapewnił, że dla szpitala kluczowe pozostaje bezpieczeństwo pacjentów, dlatego mechanizm nie obejmuje najmłodszych pacjentów, a także pacjentów onkologicznych, hematologicznych, transplantacyjnych i korzystających z programów lekowych.

- Nie wpływa to również negatywnie na diagnostykę ani na realizację świadczeń w tzw. trybie ambulatoryjnym, czyli w poradniach wysokospecjalistycznych. Oczywiście, nie ma żadnych zmian dotyczących procedur związanych z zabiegami ratującymi życie - dodał. Szpital poinformował, że wartość niesfinansowanych nadwykonań za okres styczeń–wrzesień 2025 r. wynosi ponad 270 mln zł.

Świadczenia przesuwane są na przyszły rok również w placówkach prowadzonych przez spółkę Szpitale Pomorskie, której prezesem do niedawna była obecna minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie poinformowała, że w ostatnim czasie w ramach działającego w strukturach "Szpitali Pomorskich" Oddziału Ortopedii w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni odwołano 120 zabiegów.

Nadwykonania świadczeń za okres od stycznia do września 2025 r. wynoszą w szpitalach prowadzonych przez spółkę blisko 110 mln zł, z czego w ramach świadczeń limitowanych - blisko 80 mln zł, a nielimitowanych - około 30 mln zł (dane z połowy października tego roku). Nadwykonania występują również w PSZ, czyli systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

- Jeżeli stan zdrowia pacjenta jest stabilny, świadczenia udzielane w ramach ryczałtu PSZ są przesuwane na kolejny okres rozliczeniowy. Dotyczy to m.in. zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, realizowanych w szczególności na Oddziale Ortopedii szpitala w Wejherowie - przekazała Małgorzata Pisarewicz.

tj
Wiceszef NFZ o "najgorszym możliwym wariancie" dotyczącym luki finansowej w ochronie zdrowia
Źródło: TVN24

Luka finansowa się zmniejszyła, ale nadal jest duża

O tym, że z powodu luki finansowej w ochronie zdrowia może dojść do przesuwania na początek przyszłego roku zabiegów zaplanowanych na koniec roku bieżącego informowała w drugiej połowie października na antenie radia RMF minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. - To nie jest nic nowego. Przesuwanie jest racjonalne, bo szpitale szacują, ile mogą wykonać świadczeń - powiedziała szefowa resortu zdrowia. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku. Jak zapewniła Sobierańska-Grenda, pilne operacje będą się odbywały normalnie. Również programy lekowe mają być realizowane zgodnie z harmonogramem.

NFZ poinformował w ubiegłym tygodniu, że otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł na sfinansowanie świadczeń, co zmniejsza tegoroczną lukę w budżecie NFZ do ok. 10,5 mld zł. - To dobra wiadomość, bo oznacza, że część pacjentów otrzyma leczenie w terminie, ale nadal brakuje ponad 10 miliardów - ocenił Jakub Kosikowski. Łącznie dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła już 31 mld zł. Centrala NFZ podała, że wkrótce na polecenie premiera Donalda Tuska do NFZ trafi też ok. 1 mld zł z obligacji. W pierwszej połowie października informowaliśmy o tym, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Po tych doniesieniach zapadła decyzja o zasileniu NFZ środkami z rezerw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i z rezerw budżetowych wskazanych przez Ministerstwo Finansów, o czym informowała minister zdrowia.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, w przyszłym roku luka finansowa wyniesie 23 mld zł.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica