Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Szpitale mają się łączyć, ale nie wiadomo jak. Samorządy czekają na ruch resortu zdrowia

|
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Jolanta Sobierańska-Grenda zreformuje szpitale? "To jej konik"
Źródło: TVN24
Proces konsolidacji szpitali może być utrudniony, bo pojawiają się istotne bariery prawne - ostrzega Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W wydanym w poniedziałek stanowisku ZWRP zwraca uwagę na to, że potrzebne będzie doprecyzowanie przepisów, wprowadzenie realnych mechanizmów wsparcia oraz pilne rozpoczęcie dialogu z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dalszych prac nad reformą szpitalnictwa.
Kluczowe fakty:
  • Związek Województw RP ostrzega, że konsolidacja szpitali może utknąć przez niejasne przepisy, brak rozporządzeń wykonawczych i niewystarczające wsparcie finansowe.
  • Samorządy wskazują na problemy związane między innymi z zadłużeniem łączonych placówek, statusem nowych podmiotów w sieci szpitali oraz dostępem do środków dla szpitali klinicznych.
  • ZWRP apeluje o pilny dialog z Ministerstwem Zdrowia, doprecyzowanie zasad konsolidacji i stworzenie realnych mechanizmów oddłużeniowych po połączeniach. Marszałkowie dopytują o rozporządzenia wykonawcze do ustawy podpisanej przez prezydenta w sierpniu ubiegłego roku.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Przypomnijmy, ustawa reformująca szpitalnictwo została przyjęta przez Sejm na początku sierpnia, a prezydent Karol Nawrocki podpisał ją w ostatnich dniach tego samego miesiąca. Propozycja przyjęta ostatecznie przez Sejm była okrojoną wersją takiej, którą była już minister zdrowia Izabela Leszczyna prezentowała kilkanaście miesięcy wcześniej. Przyjęcie ustawy do końca nie było pewną sprawą. Punkt dotyczący głosowania nad nią został w lipcu zdjęty z harmonogramu głosowań, bo jeden z koalicjantów, Lewica, zapowiedział, że wstrzyma się od głosu.

"Nie widzimy inicjatyw"

Głównym problemem, który ma zostać rozwiązany dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, jest rosnące od lat zadłużenie szpitali. To w połowie ubiegłego roku wyniosło 25,4 miliarda złotych, z czego ponad 3,4 miliarda złotych to zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności już minął.

Reforma szpitali zakłada, że placówka w tzw. sieci będzie mogła, za zgodą prezesa NFZ, w ramach danego profilu zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe albo na udzielanie świadczeń z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej .Kolejne rozwiązanie zakłada, że związki jednostek samorządu terytorialnego (JST) będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Nowela przewiduje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego. Reforma zakłada też m.in. tworzenie i zatwierdzanie programów naprawczych SP ZOZ-ów, w których wystąpiła strata netto.

Tak sprawa wygląda, gdy spojrzymy na akty prawne. A w praktyce? Pod koniec ubiegłego roku rozmawialiśmy o tym z ekonomistami, którzy od lat przyglądają się sytuacji w systemie ochrony zdrowia.

Recepta na ochronę zdrowia. Podsumowujemy pomysły polityków
Dowiedz się więcej:

Recepta na ochronę zdrowia. Podsumowujemy pomysły polityków

- Pani minister proponuje działania, które mają w to wchodzić miękko, czyli na zasadzie wspierania od góry oddolnych ruchów. No i jakoś nie widzimy w wielu powiatach inicjatyw, dyskusji i spotkań. Mamy raczej wyspy doskonałości, gdzie takie inicjatywy już wcześniej pewnie się działy, dzieją i będą działy nadal. Lokalnie takie podejście ma szansę pewne rzeczy poprawić, ale czy ono rozwiąże problemy w całym systemie ochrony zdrowia? W mojej ocenie nie rozwiąże - mówił dr Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

- Reformę szpitalnictwa "przepychaliśmy" przez rok i został z niej na koniec sam kadłubek, a i tak sama ustawa, jak się okazuje, w ogóle niczego nie zmienia. Bo co z tego, że są lepsze warunki do tego, żeby szpitale się skonsolidowały, skoro nikt ich do tego nie popchnął? - pytała z kolei dr Anna Gołebicka z Centrum im. Adama Smitha.

"Sektor musi przejść przez fazę konsolidacji"

Tymczasem to właśnie konsolidacja szpitali jest jednym z narzędzi reformy szpitalnictwa, w której eksperci zarządzania w ochronie zdrowia pokładają duże nadzieje. - Od przynajmniej pięciu lat bardzo intensywnie rozmawiamy o tym, że sektor ochrony zdrowia po wielu latach polityki otwartych drzwi i postawienia na szeroką konkurencję podmiotów, co zaowocowało wysokim poziomem rozproszenia i rozdrobnienia świadczeniodawców, musi przejść przez fazę konsolidacji - przekonywała w sierpniu w rozmowie z tvn24.pl dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

- Oczekiwaniem pacjentów jest opieka kompleksowa, skoordynowana, jeśli to tylko możliwe, udzielana w trybie ambulatoryjnym. Chodzi o to, aby dany operator wziął odpowiedzialność za zorganizowanie całej ścieżki w procesie diagnostyki i leczenia, a nie dostarczał pojedynczych procedur. Opieka może być kompleksowa i skoordynowana wtedy, kiedy jest realizowana pod jednym dachem lub sprawnie łączy zasoby kilku dostawców usług - podkreślała.

Marszałkowie pytają o rozporządzenia wykonawcze

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił w opublikowanym na początku tego tygodnia stanowisku uwagę na problemy, jakie mogą proces konsolidacji szpitalom skutecznie utrudnić.  Istotnym problemem, na który wskazują samorządy, jest brak systemowego wsparcia finansowego przy łączeniu podmiotów zadłużonych z jednostkami w dobrej kondycji ekonomicznej. ZWRP postuluje umożliwienie korzystania z instrumentów oddłużeniowych po dokonanej konsolidacji oraz stworzenie dedykowanego mechanizmu umożliwiającego częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia wnoszonego do nowego podmiotu.

Jak działa zadłużony szpital? "Dokładamy starań, by pacjent w ogóle tego nie odczuł"
Dowiedz się więcej:

Jak działa zadłużony szpital? "Dokładamy starań, by pacjent w ogóle tego nie odczuł"

- Konsolidacja szpitali jest potrzebna, ale musi być oparta na jasnych zasadach i realnym wsparciu państwa. Samorządy województw deklarują gotowość do współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które pozwolą przeprowadzać te procesy w sposób bezpieczny dla pacjentów i stabilny dla podmiotów leczniczych - podkreśla Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim stanowisku ZWRP zwraca uwagę m.in. na niejasności związane z zasadą podejmowania decyzji większością głosów w Radzie Przedstawicieli Podmiotów Tworzących oraz na status nowo powstałych podmiotów w rejestrach i w systemie "sieci szpitali". Wątpliwości dotyczą także konsolidacje podmiotów o różnym statusie - wojewódzkim, miejskim i uniwersyteckim - oraz zasady dostępu do środków przeznaczonych dla szpitali klinicznych. ZWRP pyta w stanowisku o to, jaki poziom w sieci będzie miał po połączeniu nowy podmiot.

Postulowane przez związek jest też stworzenie specjalnego mechanizmu wsparcia finansowego dla podmiotów po konsolidacji, który umożliwi częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia wnoszonego przez łączące się podmioty. W ocenie autorów stanowiska doprecyzowania wymaga również możliwość realizacji montażu finansowego z kilku źródeł (np. poprzez różne ministerstwa) na inwestycje w budowę infrastruktury dla skonsolidowanego podmiotu.

Podpisał ustawę, ale ma "wątpliwości"
Dowiedz się więcej:

Podpisał ustawę, ale ma "wątpliwości"

W dokumencie poruszono również m.in. kwestie zasad finansowania inwestycji infrastrukturalnych z wielu źródeł, możliwości tworzenia holdingów szpitalnych oraz barier wynikających z przepisów o trwałości projektów unijnych. Zdaniem ZWRP szybkim i skutecznym rozwiązaniem części problemów byłoby wydanie spójnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i instytucji zarządzających funduszami UE, które jasno określałyby dopuszczalne scenariusze przekształceń.

Związek Województw RP zwraca także uwagę na ograniczenia wynikające z regulacji Narodowego Funduszu Zdrowia, które utrudniają elastyczne kształtowanie profili świadczeń w szpitalach działających w wielu lokalizacjach, oraz postuluje rozważenie tworzenia konsorcjów podmiotów leczniczych współpracujących bez konieczności stosowania procedur zamówień publicznych.

"Postulujemy pilne udostępnienie do konsultacji społecznych projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy, aby umożliwić właściwe przygotowanie się podmiotów do procesu konsolidacji" - czytamy w stanowisku.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieResort zdrowiaSzpital
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Marcin Wrona Minneapolis
"Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo kwiatów". Reporter "Faktów" TVN w miejscu tragedii
Świat
Zmarł Mieczysław Leon Czerniawski - były prezydent Łomży, wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec
Nie żyje były poseł i samorządowiec
Białystok
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
BIZNES
Chimamanda Ngozi Adichie
Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"
Kultura i styl
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Strażacy ewakuowali kobietę z płonącego mieszkania
WARSZAWA
Wyrok sądu
Matka trafiła do aresztu, dzieci do ośrodka Jugendamtu. Jest decyzja niemieckiego sądu
Szczecin
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
System w stanie nagłym. Kolejki karetek w Legnicy to tylko wierzchołek kryzysu
Anna Bielecka
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Agent ICE zastrzelił 37-latkę
Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis
Świat
Minnesota jest obecnie największym skupiskiem Somalijczyków w USA
"Mała Somalia". Dlaczego w Minnesocie jest tak wielu Somalijczyków?
Świat
Policja prowadzi czynności procesowe w lokalu dawnej Zatoki Sztuki
Były szef Zatoki Sztuki nie stawił się w więzieniu, szuka go policja
Trójmiasto
imageTitle
Singliści załatwili sprawę. Belgia zagra o finał United Cup
Najnowsze
Hiszpania. Księżniczka Eleonora
Oszuści podszywają się pod następczynię tronu
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
BIZNES
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
WARSZAWA
imageTitle
Polały się łzy w Oberhofie. Wygrał dla zmarłego przyjaciela
EUROSPORT
Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?
"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"
Michał Istel
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czteroletnie dziecko wypadło z okna
Wrocław
Wojciech Eichelberger
Tak chatbot uwodzi dzieci. Co powinni zrobić rodzice?
Maciej Wacławik
Zima, mróz
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje
Agnieszka Pióro
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentacyjny pomocnik zmienił klub. Zaskakujący kierunek
EUROSPORT
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
BIZNES
Danuta Bocian-Krasoń
"Odeszła Danusia". Nie żyje żona polityka Polski 2050
imageTitle
Austriacy bez gwiazd, tylko trzech Niemców w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
Polacy szlifują formę przed Euro. Wiadomo, kiedy poznamy ostateczną kadrę
EUROSPORT
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
Katowice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co, jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica