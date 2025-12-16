Święta bez kłótni. Jak uniknąć rodzinnych napięć przy stole?

Kluczowe fakty:
- Kiedy więc przy świątecznym stole zasiada kilka pokoleń, nietrudno o napięcia - zauważają eksperci z SUM. Im większe oczekiwania, tym łatwiej o ich utratę.
- O co najczęściej kłócimy się przy świątecznym stole? Zbadała to Fundacja Nowej Wspólnoty.
- Niewygodnych pytań lub irytujących komentarzy czasem nie da się uniknąć. Jak na nie reagować, radzi psycholożka.
Święta to z jednej strony czas długo wyczekiwanych spotkań z bliskimi, z drugiej okres, w którym wzrasta ryzyko rodzinnych spięć - podają psychologowie ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Zwracają też uwagę, że okres świąteczny nierzadko łączy radość spotkań z ryzykiem konfliktów.