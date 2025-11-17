Logo strona główna
Nie można ich szczepić i zabierać na spacery? 10 mitów o wcześniakach

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
17 listopada obchodzimy Dzień Wcześniaka
17 listopada obchodzimy Dzień Wcześniaka
Źródło: Shutterstock
Wcześniaki to nie "miniaturki noworodków". Dzieci urodzone przedwcześnie mierzą się z problemami niedojrzałości całego swojego organizmu. Mogą mieć różne problemy w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży przyszły na świat. Razem ze specjalistką neonatologii Aleksandrą Gładyś-Jakubczyk obalamy 10 najczęściej powielanych mitów o wcześniakach.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. - Matki wcześniaków bardzo często się obwiniają za to, że nie donosiły ciąży do końca, zupełnie niesłusznie - mówi lekarka.
  • Wcześniactwo obejmuje dzieci urodzone od 22. tygodnia ciąży do szóstego dnia 36. tygodnia. Dzieci urodzone na obu krańcach tych widełek mają skrajnie różne problemy. Jakie?
  • Kiedy wcześniak wychodzi ze szpitala? Czy można poddać go szczepieniom ochronnym? Czy można zabrać wcześniaka na spacer? Specjalistka neonatologii rozwiewa wątpliwości.
  • W podcaście "Mamy temat" Karoliny Bałuc i Marii Mikołajewskiej w TVN24+ swoją historię opowiedziała Natalia Szewczak, mama skrajnych wcześniaków i dziennikarka.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Na świecie średnio 1 na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie, w Polsce - ponad 20 tys. na rok. Najczęstsze mity na temat wcześniaków w rozmowie z tvn24.pl skomentowała i zdementowała Aleksandra Gładyś-Jakubczyk, specjalistka neonatologii, która na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

1. Zdrowa kobieta nie urodzi wcześniaka

Wiele kobiet z różnymi problemami zdrowotnymi rodzi w terminie i odwrotnie - wiele zdrowych kobiet rodzi wcześniaki z najróżniejszych przyczyn. Trzeba walczyć z tego rodzaju mitami, ponieważ matki wcześniaków bardzo często się obwiniają za to, że nie donosiły ciąży do końca, zupełnie niesłusznie. Tym, co jako kobiety możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko porodu przedwczesnego, jest zadbanie o zdrowy styl życia: unikamy papierosów i alkoholu, stosujemy zdrową dietę, dbamy o higienę, odpowiednio odpoczywamy, regularnie zgłaszamy się na wizyty lekarskie w ciąży, wykonujemy badania, przestrzegamy zaleceń i dbamy o profilaktykę zakażeń, również poprzez szczepienia ochronne.

Oczywiście, jeżeli kobieta w ciąży pali papierosy lub nie przestrzega zaleceń lekarskich, to aktywnie szkodzi sobie i dziecku.

Nawet jeżeli robimy wszystko, jak trzeba, jeszcze dbamy o siebie i prawidłowo się odżywiamy, to nigdy nie mamy gwarancji, że donosimy ciążę do 40. tygodnia
Aleksandra Gładyś-Jakubczyk, specjalistka neonatologii

Dlatego bardzo ważne jest to, żeby matki nie miały do siebie żalu i nie obwiniały siebie o zaistniałą sytuację. Na pewne czynniki nie mamy żadnego wpływu.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
