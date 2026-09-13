Sepsa nie tylko pustoszy organizm. Może straumatyzować jak wojna

Problemy pacjentów z sepsą nie kończą się na wypisie ze szpitala

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- Pacjentom po sepsie często zarzuca się, że za bardzo skupiają się na sobie i nadmiernie wsłuchują w ciało. Wmawia się im hipochondrię i nerwicę, podczas gdy te osoby bardzo cierpią miesiącami, a nawet latami - mówi dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych, zastępca dyrektora ds. medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Tak zwany "zespół poseptyczny", czyli post-sepsis syndrome, obejmuje szereg dolegliwości, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, które mogą utrzymywać się miesiącami, a nawet latami. Dotyka około połowy pacjentów, którzy przeżyli sepsę, czyli ciężką, zagrażającą życiu nadmierną reakcję organizmu na zakażenie.