Suplementy diety od Dody pod lupą prokuratury

Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie suplementów diety reklamowanych przez wokalistkę Dorotę Rabczewską - Dodę. Artystka przekonywała swoich fanów, że dzięki diecie i suplementacji zaleczyła przewlekłą chorobę autoimmunologiczną.

O tym, że do prokuratury wpłynęło złożone przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, informował dziś rano portal Wirtualna Polska.

Kontrowersyjna reklama zwróciła zainteresowanie GIF

Informację podawaną przez portal potwierdza w korespondencji z tvn24.pl biuro prasowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zapytaliśmy o to, jakie przesłanki zadecydowały o tym, że sprawa została zgłoszona do służb. W odpowiedzi czytamy: "Dla dobra postępowania na obecnym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji".

O kontrowersjach wokół reklamowanych przez Dodę suplementów diety pisaliśmy w poniedziałek. Piosenkarka w opublikowanym na Instagramie filmie przekonuje, że wyleczyła chorobę Hashimoto, nie stosując leków, a jedynie dietę i odpowiednią suplementację.

Endokrynolog: to brak odpowiedzialności

Sprawa spotkała się z oburzeniem w środowisku ekspertów medycznych.

- Niedoczynność tarczycy w przebiegu hashimoto wymaga leczenia z wykorzystaniem lewotyroksyny (l-tyroksyny). Nie jest możliwym wyleczenie się czymkolwiek innym niż właśnie tym lekiem, który jest wydawany na receptę. To (działalność celebrytów, związana z odciąganiem chorych od leczenia konwencjonalnego - przyp. red.) bardzo niekorzystny proces i brak odpowiedzialności za to, co się mówi - wskazała w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Luiza Napiórkowska, endokrynolog, diabetolog oraz autorka bloga medycznego.

Hashimoto to choroba z grupy autoimmunizacyjnych zapaleń tarczycy (AZT). Prowadzi do jej stopniowego niszczenia, a w efekcie obniżania produkcji właściwych dla niej hormonów. W jej przebiegu dochodzi do rozwoju niedoczynności tarczycy.