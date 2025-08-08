Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Superagerzy". Są po 80-tce, a mózgi mają o 30 lat młodsze

|
Superagersi to osoby po 80-tce, których mózgi są młodsze nawet o 30 lat
Samotność seniorów jest dużym problemem
Źródło: TVN24
Są osoby, które po osiemdziesiątce zachowują zdolności poznawcze na poziomie nawet pięćdziesięciolatków. W USA nazywa się ich "superagerami". W dużej mierze zawdzięczają swoją sprawność umysłową genom, ale nie tylko. Jakie znaczenie dla zdrowia mózgu ma styl życia? Co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zostanie superagerem? Radzi specjalistka neurologii.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern w Chicago od 25 lat badają superagerów (ang. SuperAger), czyli osoby po 80. roku życia, których mózgi działają nawet tak sprawnie jak 50-latków.
  • Przebadanych superagerów łączy przede wszystkim to, że podtrzymują relacje społeczne. Dlaczego to ważne?
  • Co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zostanie superagerem i zachować jak najlepszą sprawność umysłową także w dziewiątej dekadzie życia i później? Radzi neurolog.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern w Chicago od 25 lat badają superagerów (ang. SuperAger), czyli osoby po 80. roku życia, których mózgi działają nawet tak sprawnie jak 50-latków. To, czy senior zalicza się do tej grupy, weryfikują najpierw w dokładnych testach neuropsychologicznych. Jedynie 10 proc. z ponad 2 tysięcy osób chętnych do udziału w programie spełniło w nich wyśrubowane kryteria. Na dalszym etapie regularnie oceniano funkcjonowanie mózgów seniorów już nie tylko przy użyciu testów neuropsychologicznych, ale też w badaniach obrazowych. Pośmiertnie już kilkudziesięcioro z nich oddało badaczom swoje mózgi, żeby mogli oni przeanalizować jego tkanki. Dotychczasowe badania wykazały, że mózgi superagerów kurczą się wolniej, mają zdrowsze komórki, mniej białka tau powiązanego z chorobą Alzheimera i lepsze neurony.

Co łączy przebadanych superagerów? Przede wszystkim to, że podtrzymują kontakty społeczne. Jednocześnie to raczej osoby ceniące sobie niezależność i autonomię. Jak powiedziała w rozmowie z CNN jedna z badaczek z Mesulam Institute for Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease na Uniwersytecie Northwestern w Chicago, nie zaobserwowano, żeby superagerzy zawdzięczali swoją sprawność umysłową zdrowemu stylowi życia. Wśród uczestników badania były bowiem osoby z chorobami serca i cukrzycą, które na co dzień się nie ruszają i pilnują diety. Jeden z nich pił dziennie po cztery piwa.

Geny to nie wszystko

Na sprawność umysłową składa się kilka aspektów: funkcje wykonawcze mózgu, czyli procesy poznawcze, pozwalające planować, organizować, monitorować i regulować emocje, pamięć epizodyczna i prędkość przetwarzania, czyli czas, jakiego dana osoba potrzebuje na to, żeby przyswoić informację i na nią zareagować. Joanna Piotrowska, specjalistka neurologii i lekarka medycyny stylu życia, mówi, że oceniając superagerów w testach neuropsychologicznych, bierze się pod uwagę przede wszystkim pamięć operacyjną, koncentrację i szybkość przetwarzania informacji.

Neurolożka w swojej praktyce spotkała trzech superagerów. Co ciekawe, nie byli jej pacjentami, a rodzicami jej pacjentów. - To naprawdę robi wrażenie, kiedy leczy się 70-latka z chorobą neurodegeneracyjną i nagle do sali wchodzi osoba, która ma 90 lat, a wygląda, jakby była o dwie dekady młodsza i wysławia się składnie, zupełnie spójnie. Takich osób się nie zapomina. Te przykłady pokazują też, że geny to nie wszystko - można mieć rodzica superagera, a samemu zachorować na alzheimera lub inną chorobę - mówi tvn24.pl Joanna Piotrowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mózg starzeje się na różne sposoby. Pierwsze objawy widać wcześniej niż można byłoby podejrzewać

Mózg starzeje się na różne sposoby. Pierwsze objawy widać wcześniej niż można byłoby podejrzewać

Tomasz-Marcin Wrona
Co może 65-letni mózg? Sky is the limit. Popatrzcie na Peggy Whitson

Co może 65-letni mózg? Sky is the limit. Popatrzcie na Peggy Whitson

Joanna Kostyła

Jak wyjaśnia lekarka, atrofia mózgu, czyli stopniowy zanik istoty szarej, jest nieunikniona w procesie starzenia. Może jednak przebiegać z różną prędkością, na co częściowo mamy wpływ. Oczywiście - co potwierdza też badanie naukowców z Chicago - to, jak starzeje się nasz mózg, w dużej mierze determinują geny. Nie jest jednak tak, że jeśli mieliśmy w rodzinie osoby z chorobą Alzheimera albo demencją, to sami na pewno nie unikniemy takich problemów.

- Rodzimy się z pewnym zestawem genów, którego nie da się zmienić. Jednak czynniki środowiskowe, w tym nasz styl życia, wpływają na to, które geny się aktywują, a które pozostaną w uśpieniu. Zajmuje się tym prężnie rozwijająca się dziedzina nauki - epigenetyka. Dla przykładu, ruch może aktywować geny sprzyjające neuroplatyczności, czyli zdolności do tworzenia nowych połączeń w mózgu - mówi Joanna Piotrowska.

Choć w grupie superagerów przebadanych przez amerykańskich naukowców nie zaobserwowano żadnych prawidłowości, które potwierdzałyby, że zdrowy styl życia zapewnia sprawność umysłową nawet w dziewiątej dekadzie życia, neurolożka zachęca do wdrażania prozdrowotnych nawyków. Jak wyjaśnia, atrofia mózgu i choroba Alzheimera to jedno, ale otępienie może mieć też inne źródła. Może być na przykład naczyniopochodne, czyli spowodowane przez blaszki miażdżycowe, które mogą gromadzić się w tętnicach już w młodym wieku, prowadząc do ich niedrożności, a w konsekwencji do mikroudarów i mikrouszkodzeń. 

Jak zostać superagerem?

Co zatem robić, żeby zwiększyć swoje szanse na zostanie superagerem albo przynajmniej zachować jak najlepszą kondycję mózgu na starość?

Jest sporo badań, które mówią o tym, że na zdolności poznawcze dobrze wpływa pozytywne nastawienie do życia. Kluczowe jest również zachowanie kontaktów społecznych i podtrzymywanie relacji. Nawet zwykła rozmowa zapewnia mózgowi stymulację. Czasami zdolności poznawcze obniżają się u osób z depresją, która często u seniorów wynika z samotności. W takich przypadkach zdolności poznawcze może poprawić psychoterapia
Joanna Piotrowska, specjalistka neurologii

Neurolożka doradza również unikanie żywności wysokoprzetworzonej oraz stosowanie zbliżonej do diety śródziemnomorskiej diety MIND, która sprzyja mózgowi. Ważna jest również aktywność fizyczna, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Dobrze jest także włączyć do swojej rutyny jogę, mindfullness i medytację. A jeśli już mowa o relaksie - nie można zapominać o śnie. Deprywacja snu źle działa na mózg, a także negatywnie wpływa na metabolizm i zwiększa ryzyko rozwoju otyłości. Joanna Piotrowska podkreśla, że powinno się spać po siedem do ośmiu godzin na dobę, najlepiej między godz. 22 a 7-8 rano.

- Mózg zachowuje neuroplastyczność do końca, tylko trzeba go stymulować. Dobrym sposobem na to jest zarówno aktywność fizyczna, jak i umysłowa, na przykład rozwiązywanie krzyżówek albo sudoku. Warto uczyć się nowych umiejętności, chodząc na zajęcia taneczne, tenis (jeśli zdrowie seniora na to pozwala) albo grając brydża - przekonuje dr Joanna Piotrowska. 

Żeby zwiększyć swoje szanse na zostanie superagerem, warto też unikać używek - alkoholu i papierosów - oraz substancji psychoaktywnych, zwłaszcza że wiele z nich ma wątpliwe pochodzenie. 

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl. CNN

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSeniorzyZdrowie psychicznegenetyka
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Liban. Od lewej premier Nawaf Salam i prezydent Joseph Aoun w trakcie posiedzenia gabinetu w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.)
Rząd zaakceptował amerykański plan rozbrojenia. Cztery kroki
Świat
USA. Śmigłowiec spadł na barkę, nie żyją dwie osoby
Śmigłowiec spadł na statek w USA, ofiary śmiertelne
Świat
Policja ustala, dlaczego kierowca wjechał w rowerzystę
Jechali w jedną stronę, rowerzysta nie żyje
Lublin
shutterstock_734265295
Nowe zjawisko we Włoszech. Coraz mniej turystów wybiera te plaże
BIZNES
Pożary we Francji
"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"
METEO
imageTitle
Startuje Letnie Grand Prix. Ostatnie Kamila Stocha
EUROSPORT
Groził urzędniczce śmiercią
Agresywny petent groził urzędniczce śmiercią
Opole
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
WARSZAWA
Mężczyzna został zatrzymany, gdy wychodził z mieszkania partnerki
Został skazany za pedofilię, ukrywał to przed partnerką
Kraków
Proces apelacyjny w sprawie "skóry", Robert J. na ławie oskarżonych
Sprawa "Skóry". Do sądu wpłynęła kasacja
Kraków
Tragiczny wypadek na DK 72 koło Poddębic
Czołowe zderzenie wywrotki z samochodem osobowym. Nie żyje 65-latek
Łódź
Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu
Ma powstać Szlak Trumpa. "43-kilometrowy korytarz"
Świat
Pożar szkoły w Zielonej Górze
Słup dymu nad Zieloną Górą
Lubuskie
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
WARSZAWA
Gorąco, ciepło, słońce, chmury, burza
W weekend nie wszędzie będzie gorąco i słonecznie. Co czeka nas dalej
METEO
molenda bim
CPK w dwóch wersjach. Czym się różnią?
BIZNES
Plaża nad Bałtykiem
Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem
Trójmiasto
35-latek jest podejrzany od zgwałcenie 24-latki. Został tymczasowo aresztowany
24-latka zgwałcona na ulicy. Zatrzymano podejrzanego
Łódź
Polscy kierowcy przekraczają prędkość (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędził się na niemieckiej autostradzie, stracił prawo jazdy
Świat
para choroba rak shutterstock_671185222
Seksualność jest prawem. Choroba onkologiczna nie może go odbierać
Piotr Wójcik
Ewakuacja turysty
Atak epilepsji na górskim szlaku
Wrocław
Prokuratura Regionalna w Warszawie
Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO
Polska
imageTitle
Gwiazda EuroBasketu po pierwszych treningach z kadrą. Szlifuje formę na Polskę
EUROSPORT
nastolatki sklej
Szukają piątki dziewcząt. Apel policji
Kraków
Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej United States Border Patrol
Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"
Kultura i styl
pustynia kaktus arizona shutterstock_232246297
Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było
METEO
Mężczyzna z objawami zawału potrzebował pilnej pomocy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ławce, kilkanaście dni wcześniej "opuścił samowolnie szpital". Trafił tam ponownie
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki wywiąże się ze swoich obietnic? Sondaż
Polska
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
KONKRET24
imageTitle
Prowokowała koszulką, zgrywała niewiniątko. Kim jest rywalka Świątek
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica