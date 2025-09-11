Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Sukces rządowego programu. "Mogą spełnić swoje marzenia i być rodzicami"

|
shutterstock_1485769484
Tusk: urodziło się pierwsze dziecko z naszego programu in vitro
Źródło: X/@donaldtusk
Urodziło się prawie 5 tysięcy dzieci, udało się doprowadzić do ponad 18 tysięcy ciąż. To rezultaty rządowego programu in vitro, który działa od czerwca ubiegłego roku. Wynikami pochwaliła się na portalu X była minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Jeszcze w maju oczekiwaliśmy na narodziny tysięcznego dziecka, poczętego dzięki procedurze in vitro w ramach rządowego programu, który został uruchomiony 1 czerwca ubiegłego roku. Teraz liczba ta zbliża się do 5 tysięcy.

Otwarcie zamkniętych wcześniej drzwi

Wynikami programu podzieliła się w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna, która kierowała resortem zdrowia, kiedy procedura została włączona do refundacji. "W rządowym programie finansowania in vitro urodziło się 4 929 dzieci.  No i mamy 18 387 ciąż"- napisała Leszczyna na portalu X.

O tym, jak bardzo ważny dla tysięcy rodzin jest ten program, pisaliśmy w tvn24.pl między innymi pod koniec maja. Rozmawialiśmy wówczas z Marią Górną, przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Bocian, pomagającego osobom zmagającym się z problemem niepłodności. - To jest otwarcie drzwi, które były przez wiele lat zamknięte. Jest to przywrócenie tym parom szansy i nadziei, że mogą spełnić swoje marzenia i być rodzicami. Jest wielu pacjentów, dla których przed wprowadzeniem programu refundacji in vitro to leczenie było zupełnie niedostępne, bo przekraczało ich możliwości finansowe. Te pary były zostawiane bez żadnej pomocy i bez żadnego wsparcia w pragnieniu zostania rodzicami – tłumaczyła wówczas Marta Górna.

Jak dodawała, w programie są też pary, które mają już za sobą kilka nieudanych procedur i musiały przerwać leczenie, bo na kolejną próbę nie było ich stać. Są również i takie, które ten program zmobilizował w staraniu o kolejne dziecko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
test ciaza kobieta dlon shutterstock_2390919885
Tak działa rządowy program in vitro. "Mam nadzieję, że nikt nam tego nie odbierze"
Piotr Wójcik
shutterstock_1485769484
Niebawem urodzi się tysięczne dziecko z programu in vitro
Piotr Wójcik
Pół tysiąca dzieci urodzonych dzięki programowi in vitro w Łodzi
Załamali się diagnozą, a potem kosztami badań
Iga Dzieciuchowicz

Dla kogo jest rządowy program in vitro?

Program finansuje całą procedurę in vitro. Refundowana jest kwalifikacja par, obowiązkowe badania oraz wszystkie części procedury in vitro, które są potrzebne do jej skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia. 

Program obejmuje pary:

  • ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
  • które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
  • także te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Z bezpłatnego in vitro mogą skorzystać:

  • kobiety do 42. roku życia - jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
  • kobiety do 45. roku życia - jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,
  • mężczyźni do 55. roku życia.

Program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach. Może to być do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń - z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w jednym cyklu oraz do 6 cykli z dawstwem zarodków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nejron Photo/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieIn vitro
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dezinformacja
Tak boty i "pożyteczni idioci" szerzą dezinformację
Fakty
11 1645 rbn-0003
Obraduje RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska
Polska
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik MSWiA Karolina Gałecka
Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź
Bartosz Chyż
Antoni Macierewicz
Spięcie w Sejmie. Zaczął Macierewicz
Polska
imageTitle
13 minut pracy i po sprawie. Ganna najszybszy, ale stresu nie uniknął
EUROSPORT
Piotr Pytel - Krzysztof Dusza
Oskarżał ich człowiek Macierewicza. Niewinni po ośmiu latach
Polska
Burza, pioruny, silne burze
Burzowo i mgliście. Alarmy IMGW
METEO
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
Co siódma paczka wysyłana z Polski za granicę trafia dziś do Chin
Co z przesyłkami do USA? Deklaracja Poczty Polskiej
BIZNES
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
METEO
Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne duże miasto zakazuje nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach
Wrocław
Alaksandr Łukaszenka
Łatuszka: Łukaszenka ma cel
Lęk przed wojną może skłonić na przykład do spakowania plecaka ewakuacyjnego
Lęk przed wojną jest normalny. Ale powinniśmy "umieć się bać"
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Kolejna przegrana Kowalskiego. Zawiódł w decydującym momencie
EUROSPORT
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski. Jest data i godzina
Polska
Ząbki. Budynek po pożarze
Tak wyglądają mieszkania w budynku, który płonął ponad dwa miesiące temu w Ząbkach
WARSZAWA
J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co naprawdę powiedział?
J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Czeka na gola blisko 2,5 roku. Wielokrotny reprezentant Polski zagra w ekstraklasie
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obrażał Żydów, nazywał to "publicystyką". Dostał wyrok
Białystok
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
METEO
Larry Ellison
Dogonił Muska. Kim jest Larry Ellison i jak zbudował imperium?
BIZNES
Niemieckie siły na stałe zostaną rozlokowane na Litwie (zdjęcie ilustracyjne)
Niemieckie wojska na stałe na Litwie
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
WARSZAWA
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Wielka Brytania odwołuje ambasadora w USA. W tle sprawa Epsteina
Osobówka jechała 92 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Motocyklista recydywista dwukrotnie przekroczył prędkość
Wrocław
WSK Poznań
Poznańska firma mogła dostarczyć rozwiązania do dronów, które wleciały do Polski. Była prezes skazana
Poznań
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Bakterie i zawał. Naukowcy potwierdzili powiązanie
Zdrowie
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
52 więźniów uwolnionych. MSZ: wśród nich jest trzech Polaków, nie ma Andrzeja Poczobuta
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Dwa państwa wzywają rosyjskich dyplomatów. W sprawie dronów nad Polską
Charlie Kirk
Nawrocki pisze o zabójstwie znanego stronnika Trumpa

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica