Sukces rządowego programu. "Mogą spełnić swoje marzenia i być rodzicami"

Tusk: urodziło się pierwsze dziecko z naszego programu in vitro Źródło: X/@donaldtusk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeszcze w maju oczekiwaliśmy na narodziny tysięcznego dziecka, poczętego dzięki procedurze in vitro w ramach rządowego programu, który został uruchomiony 1 czerwca ubiegłego roku. Teraz liczba ta zbliża się do 5 tysięcy.

Otwarcie zamkniętych wcześniej drzwi

Wynikami programu podzieliła się w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna, która kierowała resortem zdrowia, kiedy procedura została włączona do refundacji. "W rządowym programie finansowania in vitro urodziło się 4 929 dzieci. No i mamy 18 387 ciąż"- napisała Leszczyna na portalu X.

O tym, jak bardzo ważny dla tysięcy rodzin jest ten program, pisaliśmy w tvn24.pl między innymi pod koniec maja. Rozmawialiśmy wówczas z Marią Górną, przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Bocian, pomagającego osobom zmagającym się z problemem niepłodności. - To jest otwarcie drzwi, które były przez wiele lat zamknięte. Jest to przywrócenie tym parom szansy i nadziei, że mogą spełnić swoje marzenia i być rodzicami. Jest wielu pacjentów, dla których przed wprowadzeniem programu refundacji in vitro to leczenie było zupełnie niedostępne, bo przekraczało ich możliwości finansowe. Te pary były zostawiane bez żadnej pomocy i bez żadnego wsparcia w pragnieniu zostania rodzicami – tłumaczyła wówczas Marta Górna.

Jak dodawała, w programie są też pary, które mają już za sobą kilka nieudanych procedur i musiały przerwać leczenie, bo na kolejną próbę nie było ich stać. Są również i takie, które ten program zmobilizował w staraniu o kolejne dziecko.

Dla kogo jest rządowy program in vitro?

Program finansuje całą procedurę in vitro. Refundowana jest kwalifikacja par, obowiązkowe badania oraz wszystkie części procedury in vitro, które są potrzebne do jej skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia.

Program obejmuje pary:

ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,

które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

także te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Z bezpłatnego in vitro mogą skorzystać:

kobiety do 42. roku życia - jeśli korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,

kobiety do 45. roku życia - jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,

mężczyźni do 55. roku życia.

Program obejmuje 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu w różnych wariantach. Może to być do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń - z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w jednym cyklu oraz do 6 cykli z dawstwem zarodków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD