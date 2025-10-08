Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł zablokować strajk? Ważny zapis w "lex szarlatan"

W Bułgarii strajk lekarzy rodzinnych
Krystyna Ptok o prognozie rosnących niedoborów kadry pielęgniarskiej
W drodze decyzji, bez orzeczenia sądu, Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł zażądać zaprzestania strajku pracowników opieki zdrowotnej, jeśli uzna, że jest on bezprawny i może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy "lex szarlatan". - Nie wolno w ten sposób ograniczać prawa do strajku - komentuje Krystian Krasowski z Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Lekarze mówią natomiast, że ostatnio strajkowali w 2007 roku, a jeśli nie zgadzają się na warunki pracy, to po prostu z niej odchodzą.
Kluczowe fakty:
  • Rzecznik Praw Pacjenta zyska nowe uprawnienia. Według projektu tzw. ustawy "lex szarlatan" będzie mógł w drodze decyzji, bez orzeczenia sądu, nakazać wstrzymanie strajku, jeśli uzna, że zagraża on życiu lub zdrowiu pacjentów.
  • Przedstawiciele personelu pomocniczego ostrzegają, że to ograniczenie prawa do strajku. Lekarze podkreślają, że od lat nie protestują w tej formie, wybierając raczej odejścia z pracy.
  • Eksperci: zmiana ma charakter raczej proceduralny. Prawnicy wskazują, że nowe przepisy usprawniają reakcję państwa w sytuacjach zagrożenia, ale nie zmieniają zasadniczo ani prawa do strajku, ani obowiązku udzielania pomocy pacjentom.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Nowe uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta zakłada projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i przekazany w połowie czerwca do konsultacji publicznych. Media określiły projekt jako tzw. "lex szarlatan", gdyż ma dać RPP możliwość skuteczniejszego reagowania na przypadki praktyk pseudomedycznych.

Zmiana, która… niewiele zmienia

Dr Wojciech Rożdżeński, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalista prawa medycznego i farmaceutycznego mówi, że projekt zakłada, iż Rzecznik Praw Pacjenta może zażądać zaprzestania strajku lub określonych zachowań w jego ramach, jeśli uzna, że strajk ten może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów. - Obecnie RPP potrzebuje orzeczenia sądu, że strajk jest bezprawny - zaznacza Rożdżeński.

Fałszywe obietnice mogą kosztować życie. Lekarze apelują
Dowiedz się więcej:

Fałszywe obietnice mogą kosztować życie. Lekarze apelują

Według prawnika zmiana przepisów w przypadku lekarzy i ochrony przez nich zdrowia pacjenta niewiele zmienia. - Jeżeli strajk, który uzasadniałby interwencję Rzecznika Praw Pacjenta, już na samym poziomie uprawdopodobnienia stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, to byłby sprzeczny z Kodeksem Etyki Lekarskiej, nie mówiąc o odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków czy odpowiedzialności odszkodowawczej - mówi Rożdżeński. - Lekarze, nawet strajkując, są zobowiązani udzielać pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia - podkreśla.

"Odejście z pracy jest bezpieczniejsze niż strajk"

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) Grażyna Cebula-Kubat zaznacza, że obecnie lekarze nie decydują się na strajki i protesty, a jeśli nie zgadzają się na warunki pracy, to po prostu odchodzą. Podkreśla, że ostatni strajk lekarzy odbył się w 2007 r.

- Odejście z pracy jest bezpieczniejsze niż strajk. Prowadziłam trzy bardzo duże strajki i wiem, jak duża odpowiedzialność ciąży na tych, którzy strajk prowadzą, i na tych, którzy zostają na oddziale na dyżurze. Dlatego lekarze decydują się na odejścia z pracy, w tym grupowe, a nie na strajk - mówi Cebula-Kubat.

O co chodzi w lex szarlatan? "Intencją jest to, żeby nie można było oszukiwać ludzi"
Dowiedz się więcej:

O co chodzi w lex szarlatan? "Intencją jest to, żeby nie można było oszukiwać ludzi"

Rożdżeński zauważa, że jeśli personel odchodzi z zachowaniem okresów wypowiedzenia przewidzianych w umowie o pracę czy w kontrakcie, to na NFZ, samorządy i wojewodę spoczywa obowiązek organizacji świadczeń zdrowotnych na terenie danego województwa. - Jeśli jednostka samorządowa dowiaduje się, że odchodzi grupa lekarzy i wobec tego trzeba zamknąć oddział, to obowiązkiem tych podmiotów jest takie zarządzanie pozostałymi placówkami i skoordynowanie współpracy, stworzenie takiego planu, żeby zaspokoić potrzeby zdrowotne mieszkańców, czyli kierować pacjentów w miejsca, w których otrzymają leczenie - dodaje.

Także przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz mówi, że obecnie, jeśli w szpitalu panują złe warunki pracy, to lekarze specjaliści najczęściej zwyczajnie z niej rezygnują i idą gdzie indziej. - Rzadko wkładają ogromną pracę w walkę o zmiany organizacyjne w drodze strajków. W mojej ocenie ludzie są coraz mniej związani ze swoim miejscem pracy, nie tylko w ochronie zdrowia - dodaje Goncerz

Personel pomocniczy nie strajkuje, bo się boi

Członek zarządu Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia Krystian Krasowski mówi, że w odróżnieniu od lekarzy salowa ani noszowy nie pojadą 200-300 km do innego zakładu pracy, bo ich na to nie stać. - Nie pamiętam strajku pracowników niemedycznych. To najbardziej zastraszona grupa, która obawia się o swoje zatrudnienie - dodaje.

Krasowski podkreśla, że jest przeciwnikiem tego, by Rzecznik Praw Pacjenta mógł stwierdzać naruszenie zbiorowych praw pacjentów w przypadku strajku, bez orzeczenia sądu. - Nie wyobrażam sobie, że pracownicy odejdą od łóżek w przypadku pacjentów z zagrożonym stanem życia lub zdrowia, ale nie wolno w ten sposób ograniczać prawa do strajku, bo jest to wywalczone obywatelskie prawo - zaznacza Krasowski.

Szarlataneria w oficjalnym wykazie usług? Lekarze nie kryją oburzenia
Dowiedz się więcej:

Szarlataneria w oficjalnym wykazie usług? Lekarze nie kryją oburzenia

Według Rożdżeńskiego nowe uprawnienia RPP, które przewidziano w projekcie, to usprawnienie pewnych procesów. - Nie patrzyłbym na to, jak na zmianę samego prawa do strajku i ochrony personelu jako pracowników, ale jako na przyspieszenie pewnych procedur ze strony państwa - dodaje. Zaznacza, że zmianie nie ulega ani prawo do strajku, ani obowiązek udzielania pomocy przez personel medyczny.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieLekarzeOchrona zdrowiaStrajk
Czytaj także:
Andrzej Poczobut
Białoruscy dziennikarze: Andrzej Poczobut wtrącony do izolatki, ma w niej być do lutego
Najnowsze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
BIZNES
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe bilety na Konkurs Chopinowski. Organizator ostrzega i apeluje
Kultura i styl
Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury
Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem
Kujawsko-Pomorskie
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
METEO
imageTitle
Strach przed meczem. "Skłamałbym, mówiąc, że o tym nie myślałem"
EUROSPORT
Starlinki dotarły do Tatr
Internet dotarł na szlak do Morskiego Oka
Kraków
Usłyszeli już zarzuty
Diagności zatrzymani. Badania techniczne aut, których nawet nie widzieli
Rzeszów
Parlament Europejski
"Agenci są także tu, na tej sali". Europoseł apeluje o walkę z rosyjskimi wpływami
Świat
shutterstock_1733390456
Co ze złotem? "Koktajl powodów"
BIZNES
nobel z chemii
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z chemii
Świat
Zespół T.Love w składzie: Sidney Polak, Jan Benedek, Muniek Staszczyk, Michał Marecki i Paweł Nazimek podczas Festiwalu Zdobywców Fryderyków w Szczecinku
Komunikat T.Love: zespół zakończył współpracę z Janem Benedekiem
Kultura i styl
imageTitle
Sabalenka najadła się strachu
EUROSPORT
Anglia i mundial w 2006 roku
"Byliśmy egoistycznymi nieudacznikami"
EUROSPORT
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
WARSZAWA
imageTitle
Takiego wyścigu jeszcze nie było
EUROSPORT
budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
To jedna z najbardziej zadłużonych branż
BIZNES
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
WARSZAWA
Mężczyzna odpowie za obrabowanie salonu jubilerskiego
Przez szyb wentylacyjny i po drabince. Z salonu zniknęło złoto warte prawie milion
Rzeszów
pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
BIZNES
Pocisk z czasów II wojny światowej
"Uwaga, uwaga. Zarządza się ewakuację. Miejsce zbiórki: szkoła podstawowa"
Wrocław
Amelia Earhart w kokpicie samolotu ok. 1936 r.
Zaginięcie Amelii Earhart. Trump nakazał "natychmiastowe przeszukanie" biur FBI
Świat
Policjanci zabezpieczyli monitoring
Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek w rękach policji
Poznań
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
METEO
imageTitle
"Podążam za tobą". Historyczne sceny w Szanghaju
EUROSPORT
GettyImages-1244386692
Od dekady jest w więzieniu, oskarżono go o zabójstwo na drugim końcu świata
Świat
Wypadek Łebieńska Huta
Wjechał w grupę chłopców i uciekł z miejsca wypadku. Był już karany za jazdę po alkoholu
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa
Ziobro "ponosił pełną odpowiedzialność". Jest zawiadomienie
Polska
Festiwal w Mjanmie w 2019 roku
Na uczestników festiwalu spadły bomby, ponad 20 osób nie żyje
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica