Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Wykonali bypass mózgowy u 15-latki po udarze. To niezwykle rzadka supermikrochirurgia

|
shutterstock_795366337
Lekarze z Katowic przeprowadzili u 15-latki po udarze niezwykle rzadką i skomplikowaną operację neurochirurgiczną
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
To jedna z najtrudniejszych operacji naczyń mózgowych, a u dzieci wykonuje się ją niezwykle rzadko. Neurochirurdzy z Katowic przeprowadzili ją u 15-letniej Mai, której po przebytym udarze groziło kolejne niedokrwienie mózgu. Na czym polegał zabieg, który wymagał zegarmistrzowskiej precyzji?

Operacje naczyniowe mózgu u dzieci należą do najtrudniejszych zabiegów neurochirurgicznych. Naczynia są niewielkie, a każde niedokładne przesunięcie może mieć poważne konsekwencje. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach lekarze wykonali u 15-letniej pacjentki bezpośrednią rewaskularyzację mózgu. Połączyli tętnicę biegnącą pod skórą głowy z tętnicą środkową mózgu, tworząc dla krwi nową drogę.

Udar mózgu u 15-latki po ciężkim wypadku

W grudniu 2025 roku Maja doznała rozległego urazu głowy w wypadku komunikacyjnym. Jak poinformował neurochirurg dr Paweł Jarski, z powodu krwiaka wewnątrzczaszkowego oraz wieloodłamowego złamania podstawy i sklepienia czaszki nastolatka musiała przejść pilną operację. Kilka dni później doszło do udaru niedokrwiennego mózgu, wywołanego krytycznym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej, czyli jednego z głównych naczyń doprowadzających krew do mózgu.

W udarze liczą się minuty. Jak go rozpoznać?
Dowiedz się więcej:

W udarze liczą się minuty. Jak go rozpoznać?

Lekarze zastosowali leczenie wewnątrznaczyniowe i w zwężonym miejscu umieścili stent, który miał poszerzyć tętnicę oraz przywrócić prawidłowy przepływ krwi. Stan neurologiczny pacjentki się poprawił. Problem powrócił jednak po około pół roku. Rutynowe badania kontrolne wykazały, że w obrębie wcześniej wszczepionego stentu ponownie doszło do krytycznego zwężenia.

Krytyczne zwężenie tętnicy. Konieczny był bypass mózgowy

Organizm Mai próbował sam poradzić sobie z niedrożnością, wytwarzając krążenie oboczne, czyli sieć naczyń, którymi krew mogła częściowo ominąć zwężone miejsce. To jednak nie wystarczyło. Szczegółowe badania obrazowe i neuropsychologiczne wykazały, że zagrożony obszar mózgu nadal nie był odpowiednio ukrwiony. Ryzyko kolejnego niedokrwienia i udaru pozostawało wysokie, dlatego lekarze uznali, że konieczne jest trwałe zabezpieczenie przepływu krwi. Nastolatkę zakwalifikowano do bezpośredniej rewaskularyzacji, nazywanej również bypassem mózgowym.

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie
Dowiedz się więcej:

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie

Podczas zabiegu neurochirurdzy połączyli tętnicę skroniową powierzchowną z tętnicą środkową mózgu, tworząc dla krwi nową drogę, która omijała krytycznie zwężony odcinek. - Bypass to technika ominięcia przeszkody. Wykorzystaliśmy tętnicę skroniową przebiegającą w skórze głowy, którą "pożyczyliśmy" i przyszyliśmy do naczyń mózgu - wyjaśnił dr Dariusz Szarek, neurochirurg z Wrocławia specjalizujący się w chirurgii naczyń mózgowych i supermikrochirurgii.

Operację przeprowadził kierowany przez niego zespół.

Bezpośrednia rewaskularyzacja mózgu. Nici miały grubość włosa

Zabieg wymagał zegarmistrzowskiej precyzji. Naczynia mózgowe u dzieci mają bardzo małą średnicę, a do wykonania zespolenia neurochirurdzy użyli nici o grubości porównywalnej z ludzkim włosem. Jak podkreślił kierownik Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej GCZD prof. Marek Mandera, bezpośrednie zespolenia naczyniowe dotychczas wykonywano u dzieci bardzo rzadko, głównie właśnie ze względu na trudności techniczne związane z niewielkimi rozmiarami naczyń.

Coraz częściej dotyka młodych. Nie wierzą, że to choroba
Dowiedz się więcej:

Coraz częściej dotyka młodych. Nie wierzą, że to choroba

Znacznie częściej stosowano rewaskularyzację pośrednią, która polega na ułożeniu na powierzchni mózgu fragmentu mięśnia lub opony twardej. Ma to pobudzić organizm do wytworzenia nowych naczyń krwionośnych, ale proces ten wymaga czasu. Bezpośrednie zespolenie pozwala natomiast przywrócić dopływ krwi od razu. - Współczesny rozwój technik supermikrochirurgicznych pozwala na wykonywanie bezpośrednich zespoleń u dzieci, co otwiera nową drogę leczenia i przede wszystkim zapobiegania kolejnym epizodom udarowym - wyjaśniał prof. Mandera.

Dr Szarek zwraca uwagę, że w przypadku najmłodszych pacjentów szczególne znaczenie ma trwałość zastosowanego rozwiązania. - U dzieci oczekiwana długość życia jest znacznie większa niż u dorosłych, dlatego korzyści z trwałego zabezpieczenia krążenia mózgowego mogą być w tej grupie szczególnie istotne - wyjaśnił.

Udar mózgu u dzieci ma inne przyczyny niż u dorosłych

Udar mózgu kojarzy się przede wszystkim z osobami starszymi oraz chorobami takimi jak nadciśnienie czy miażdżyca. U dzieci jego przyczyny są jednak inne. Jak wyjaśniła prof. Ilona Kopyta, neurolog dziecięcy z GCZD i ekspertka International Pediatric Stroke Organization, udary w tej grupie pacjentów występują rzadko, a najczęściej prowadzą do nich arteriopatie, czyli choroby tętnic mózgowych. Nie obowiązuje więc prosty schemat, znany z leczenia dorosłych.

Pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Uratowali dwulatka z udarem
Dowiedz się więcej:

Pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Uratowali dwulatka z udarem

Wrocław

Każdy przypadek wymaga osobnej analizy, obejmującej między innymi przyczynę niedokrwienia, stan naczyń, wyniki badań obrazowych oraz ocenę funkcjonowania dziecka. - W udarze dziecięcym większość sytuacji wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma uniwersalnych wytycznych. Tegoroczne rekomendacje American Heart Association zawierają zaledwie trzy punkty dotyczące dzieci na 119 stronach dokumentu - zaznaczyła prof. Kopyta.

Bypass nie jest standardową metodą leczenia udaru u dzieci. Lekarze mogą rozważyć taki zabieg tylko u starannie zakwalifikowanych pacjentów, u których badania potwierdzają niedostateczne ukrwienie mózgu i wysokie ryzyko kolejnego udaru.

Maja po operacji mózgu wraca do szkoły

Po operacji Maja stopniowo wróciła do dobrej formy i obecnie nie wymaga już rehabilitacji. Ósmą klasę ukończyła w trybie nauczania indywidualnego, ale od nowego roku szkolnego chce znów uczyć się razem z rówieśnikami. Już wie, że została przyjęta do wybranej szkoły ponadpodstawowej. - Po operacji byłam oczywiście osłabiona, ale wracam do siebie i jak na razie jest naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że teraz w nowej szkole będę mogła uczyć się normalnie - powiedziała Maja podczas konferencji prasowej.

Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje
Dowiedz się więcej:

Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje

Nastolatka pozostanie pod opieką specjalistów. Wykonane zespolenie ma zapewnić mózgowi odpowiedni dopływ krwi i zmniejszyć ryzyko kolejnego udaru.

Statystyki wskazują, że udary mózgu są trzecią przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych na świecie i w Polsce. Szacuje się, że jedna na 4-6 osób dozna udaru mózgu w ciągu życia. Jedna na sześć osób z udarem obecnie umiera z jego powodu, a jedna na cztery - doznaje kolejnego udaru. Aż jedna piąta chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki. Zdaniem neurologów bardzo niepokojący jest fakt, że choroba ta coraz częściej dotyczy osób młodszych, nawet przed 50. rokiem życia. Zgodnie z danymi aż 30 procent pacjentów z udarem mózgu ma mniej niż 65 lat - więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
Udostępnij:
Tagi:
udarmózgNeurologiaChirurgiadzieckoZdrowieKatowiceMedycyna
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Ta opłata za parking mogła zwalić z nóg. Reakcja szpitala
Poznań
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Rekordowa inwestycja na rynku półprzewodników. "Wieloletni megatrend"
BIZNES
imageTitle
Ostrzeżenie dla rywali. Tomasiak w lepszej formie niż rok temu
EUROSPORT
Motocyklista już po raz drugi uciekał przed policjantami
Dwa razy próbował uciec. Wcześniej wjechał w bariery, teraz do rowu
Świętokrzyskie
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Jest potencjał, brakuje strategii. To może "zabić" polskiego elektryka
BIZNES
image-315d2a1b-df76-4d39-8978-d864aa52f352
Messi nosił go na rękach. Zagrają przeciw sobie w finale mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Nowe wysokie cła. "Nie ma uzasadnienia"
BIZNES
Mężczyzna doznał poważnych obrażeń
Pobił mężczyznę, bo myślał, że pochodzi z Ukrainy. Został zatrzymany
Łódź
Łukasz Żak
"Swoją postawą pokazał, na jaką karę zasługuje"
Polska
Żmija zygzakowata - Vipera berus
Wszystko, co musisz wiedzieć o żmijach zygzakowatych
METEO
imageTitle
Pogaczar zszokował w wywiadzie. Opowieść podbija internet
EUROSPORT
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce
BIZNES
Łukasz Żak
Łukasz Żak skazany
WARSZAWA
Łukasz Żak
"Testował pan moją cierpliwość wiele razy". Wstrząsające uzasadnienie
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Dlaczego sąd nie wydał ENA za Ziobrą? Jest uzasadnienie
Polska
Sąd odmawia ENA, bo Ziobro "nie przebywa w UE". Nie zawsze tak było
Ziobro bez ENA, bo "nie przebywa w UE". Wobec Szmydta sąd postanowił inaczej
Michał Istel
Piotr-Oczko
Nie żyje profesor Piotr Oczko
Kraków
Mowy końcowe w procesie lekarzy w sprawie śmierci Jerzego Ziobry
Sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura staje po stronie oskarżonych lekarzy
Kraków
Zwierzę widoczne na nagraniu od myśliwego
Na Dolnym Śląsku widziano "duże zwierzę kotowate". Jest nagranie
Wrocław
Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Nie wejdzie do nowego ukraińskiego rządu. Protesty w obronie byłego ministra obrony
Świat
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Wszystkie zakazy prowadzenia pojazdów Łukasza Żaka
Klaudia Ziółkowska, Jan Kunert
Policjanci zlikwidowali plantację konopi innych niż włókniste w Rykach
Namioty, lampy i prawie 1300 krzewów. Policja zlikwidowała plantację konopi
Lublin
argGettyImages-2285645497
Argentyńczycy przejęli wyjątkową ściągę
EUROSPORT
Dwie osoby zginęły w wypadku w Toruniu. Kierowca pod wpływem narkotyków
Tragedia na drodze, zginęły dwie osoby. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
United Airlines Newark lotnisko - EQRoy shutterstock_748280290_1
Cios w linie lotnicze. Ceny w górę
BIZNES
Jarosław Szymczyk
Kilka razy się nie udało, jest nowy termin startu procesu byłego komendanta policji
Polska
imageTitle
Porażka go nie zatopi. Pozostanie trenerem Anglii
EUROSPORT
imageTitle
FIFA złamie własne zasady? "Piłce nożnej grozi samozagłada"
EUROSPORT
Lekarze korzystają z kalkulatora opłat za usługi, aby zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu zdrowotnym i kosztach leków
Szpitale ujawnią oferty i stawki. Resort zdrowia szykuje nowe przepisy
Zdrowie
Upał
Powrót upału. Tak gorąco, że są alarmy drugiego stopnia
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica