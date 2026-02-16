Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Ruch jest ważny w terapii depresji i zaburzeń lękowych. Co wynika z nowych badań?

shutterstock_2353934479_1
Depresji nie wolno lekceważyć, należy szukać pomocy. "Nie wiedziałam, że to jest choroba" (23.02.2024 r.)
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Australijscy naukowcy wskazali nową opcję w leczeniu depresji i leków. Chodzi o ćwiczenia aerobowe - takie jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie. Wyniki metaanalizy potwierdziły, że skuteczne zmniejszają objawy depresji i lęku we wszystkich grupach wiekowych, działając lepiej niż farmakologia lub terapia. Co szczególnie pomaga?

Ćwiczenia grupowe mogą być najlepszym środkiem na depresję, krótsze ćwiczenia o niższej intensywności - na lęk. Wszystkie formy ćwiczeń przynoszą równie dobre lub lepsze efekty niż leki czy terapie oparte na rozmowie - takie wnioski płyną z najnowszych ustaleń naukowców m.in. z James Cook University w Townsville City w Australii.

Miliony chorych i lata bez diagnozy. Psychiatra ostrzega przed chorobą myloną z depresją
Dowiedz się więcej:

Miliony chorych i lata bez diagnozy. Psychiatra ostrzega przed chorobą myloną z depresją

"Formaty grupowe i nadzorowane przyniosły największe korzyści" - stwierdzili badacze, którzy opisali swoje ustalenia w "British Journal of Sports Medicine". Jak tłumaczą, znaczenie mają tu czynniki społeczne.

81 analiz, ponad 77 tysięcy badanych

Korzystny wpływ ćwiczeń na pacjentów z depresją lub lękami był już wcześniej opisywany. Jednak poprzednie ogólne syntezy koncentrowały się wyłącznie na dorosłych lub obejmowały uczestników z potencjalnie wpływowymi czynnikami, takimi jak choroby długotrwałe.

Tym razem naukowcy postanowili kompleksowo oszacować wpływ ćwiczeń na wspomniane choroby we wszystkich grupach wiekowych, w tym u osób z diagnozą kliniczną i bez niej. Celem badaczy było też ustalenie, czy rodzaj, długość, częstotliwość, intensywność i nadzór nad ćwiczeniami oraz udział indywidualny lub grupowy mogą wpływać na wyniki. Przeprowadzili więc szeroką syntezę danych z randomizowanych badań kontrolowanych, opublikowanych do lipca 2025 roku.

Objęła ona: 57 analiz zbiorczych dotyczących depresji, w których wzięto pod lupę łącznie 57 930 uczestników w wieku od 10 do 90 lat oraz 24 analizy zbiorcze, dotyczące lęku, gdzie prześledzono informacje dotyczące 19 368 uczestników w wieku 18-67 lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
Różnorodny ruch wydłuża życie. Oto jakie sporty warto łączyć
Anna Bielecka
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie naprawia to, co zepsuła niezdrowa dieta. Naukowcy sprawdzili
kobieta japonia wiosna shutterstock_1890419794
Nieważne, ile kroków, ale w jakim tempie. Eksperci o "japońskim chodzie"
Anna Bielecka

Jak poinformowali naukowcy w "British Journal of Sports Medicine" uwzględniono zaplanowane, ustrukturyzowane i powtarzalne formy aktywności fizycznej, niezależnie od intensywności, częstotliwości czy warunków realizacji (indywidualnie lub w grupie). Ćwiczenia podzielono na cztery główne kategorie:

  • aerobowe
  • oporowe (np. trening siłowy)
  • umysłowo-fizyczne (joga, tai-chi, qigong)
  • mieszane.

Okazało się, że wszystkie formy ćwiczeń wiązały się z pozytywnymi efektami, a najskuteczniejsze w łagodzeniu objawów depresji były formy aerobowe, grupowe i nadzorowane. Największe korzyści zaobserwowano u młodych dorosłych (18-30 lat) oraz kobiet po niedawnym porodzie.

W przypadku zaburzeń lękowych efekty różnych, wyżej wymienionych form aktywności oceniono jako małe do średnich. W przypadku tych pacjentów krótsze programy (do ośmiu tygodni) o mniejszej intensywności okazały się być skuteczniejsze. Tu również efekty były porównywalne do tych wynikających z działania leków czy terapii opartej na rozmowie lub lepsze.

Terapia pierwszego rzutu

Naukowcy przyznają pewne ograniczenia swoich ustaleń. Należą do nich zmienne interpretacje intensywności i długości ćwiczeń w zbiorczych analizach danych oraz względny niedostatek danych zbiorczych dotyczących wpływu ćwiczeń na cały okres życia. Konkludują jednak : "Ta meta-meta-analiza dostarcza solidnych dowodów na skuteczne zmniejszenie objawów depresji i lęku we wszystkich grupach wiekowych, porównywalnych lub przewyższających tradycyjne interwencje farmakologiczne lub psychologiczne".

Więcej samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Suicydolodzy ostrzegają przed kryzysem psychicznym
Dowiedz się więcej:

Więcej samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce. Suicydolodzy ostrzegają przed kryzysem psychicznym

Ponieważ różne cechy ćwiczeń wydają się wpływać na depresję i lęk w różnym stopniu, zdaniem badaczy należy zastosować dostosowane programy ćwiczeń. "Biorąc pod uwagę opłacalność, dostępność i dodatkowe korzyści zdrowotne płynące z ćwiczeń, wyniki te podkreślają potencjał ćwiczeń jako interwencji pierwszego rzutu, szczególnie w miejscach, gdzie tradycyjne metody leczenia zdrowia psychicznego mogą być mniej dostępne lub akceptowalne", stwierdzają.

Czym się objawiają zaburzenia lekowe i depresja?

Depresja i lęk dotykają nawet do 1 na 4 osoby na całym świecie, z najwyższą częstością występowania wśród młodych ludzi i kobiet, zauważają badacze. Jak tłumaczą eksperci WHO na stronie organizacji, zaburzenia lękowe wiążą się z "intensywnym" i "nadmiernym" odczuwaniem strachu, zakłócając codzienne czynności. Mogą utrudniać życie społeczne i trwać długo, jeśli nie są leczone. "Chociaż istnieją bardzo skuteczne metody leczenia zaburzeń lękowych, tylko około jednej osobie na cztery w potrzebie (27,6 proc.) zostaje zapewnione jakiekolwiek leczenie" - podaje WHO.

Objawy zaburzeń lękowych mogą też obejmować trudności z koncentracją lub podejmowaniem decyzji, uczucie rozdrażnienia, napięcia lub niepokoju, nudności, kołatanie serca, pocenie się, dreszcze, trudności z zasypianiem, poczucie zbliżającego się niebezpieczeństwa. Istnieje kilka rodzajów zaburzeń lękowych, które wiążą się z różnymi objawami.

Blue Monday: "Ekstremalny przykład totalnej bzdury"
Dowiedz się więcej:

Blue Monday: "Ekstremalny przykład totalnej bzdury"

Z kolei objawy depresji, na którą według szacunków NFZ cierpi w Polsce ok. 1,285 mln osób, można podzielić na pięć kategorii: behawioralne, emocjonalne, poznawcze, biologiczne i psychotyczne. Poza smutkiem, brakiem odczuwania radości oraz chronicznym zmęczeniem chory może doświadczać także lęku, braku reakcji emocjonalnej, wahań nastroju, problemów z pamięcią i koncentracją, spowolnienia ruchowego, trudności z podejmowaniem decyzji oraz obniżonej motywacji do działania. Chorobie mogą towarzyszyć: bezsenność, zmniejszony apetyt, spadek libido czy spadek odporności organizmu. U części pacjentów depresja objawia się także pobudzeniem. 

W przypadku niektórych osób z depresją z chorobą wiąże się mocno zaniżone poczucie własnej wartości i negatywny stosunek do samego siebie. - Często depresji towarzyszy bardzo surowe myślenie o sobie. Czasami nawet takie zwykłe, ludzkie niedociągnięcia czy ograniczenia mogą spowodować, że ktoś zaczyna o sobie naprawdę bardzo źle myśleć - wyjaśniała w tej rozmowie z TVN24.pl dr Magdalena Chrzan-Dętkoś, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka programu Przystanek Mama na region północny, a także współzałożycielka Centrum Terapii Depresji w Gdyni.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Opracowała: ap/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie psychicznePsychologiaPsychiatriaćwiczeniaAktywność fizycznaDepresja
Czytaj także:
Guzy mózgu mogą powodować ból głowy, zaburzenia psychiczne, nudności oraz wymioty
Nowatorska terapia na glejaka. Pomocny może być wirus
Zdrowie
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok
WARSZAWA
imageTitle
Sensacyjny finał slalomu. Lider za burtą, nieoczekiwany medalista
EUROSPORT
Trzy osoby zatrzymanie w związku ze śmiercią 24-latki
Zabójstwo i spalenie ciała. Trzy osoby zatrzymane po zaginięciu 24-latki
Trójmiasto
Policjanci odzyskali przywłaszczone auto
Przestał płacić raty, zniknął wraz z drogim autem
WARSZAWA
Awaria sieci trakcyjnej na Pomorze
Problemy na kolei. Awaria za awarią
Trójmiasto
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sojuszu z partią Brauna. "Tam są Jaszczury i tym podobne"
Polska
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
METEO
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
WARSZAWA
GettyImages-2261939915
Katastrofa lidera. Austriacki Kopciuszek z medalem w slalomie
RELACJA
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
"Ta zasada naprawdę zmienia sytuację w domu"
Polska
Kot Larry przy Downing Street 10
15 lat służby na Downing Street. Niezwykła rocznica "objęcia urzędu"
Świat
shutterstock_2635597245
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski
Galeria Solna w Inowrocławiu
Bójka nastolatek przed galerią. Świadkowie nagrywali, zamiast zareagować
Kujawsko-Pomorskie
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w  Kętrzynie
Świerzb w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Chorują 34 osoby
Olsztyn
samolot usa
Zawiniła zabrudzona szyba? Tylko pies przeżył katastrofę samolotu
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
METEO
imageTitle
Wyniki Polek przerosły oczekiwania. W sztafecie będą czarnym koniem
EUROSPORT
Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi
Dwa ciała w tej samej kamienicy. Są wyniki sekcji zwłok
Łódź
Kierowca uderzył w Punkt Poboru Opłat
Kierowca TIR-a uderzył w bramki na autostradzie
Katowice
lupa klawiatura shutterstock_2155903641
Polacy chcą zniknąć z sieci. Fala wniosków zalewa giganta
BIZNES
Księżniczki Yorku, Beatrycze i Eugenia
Brytyjskie księżniczki w aktach Epsteina. "Co właściwie robiły?"
Świat
imageTitle
Szwedzi kpią ze swoich zawodników. "Czy ktoś ich widział?"
EUROSPORT
Obrączkowe zaćmienie Słońca. Zdjęcie ilustracyjne
Słońce zmieni się w "pierścień ognia". To będzie rzadkie widowisko
METEO
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w pociągu relacji Warszawa-Kijów. 400 osób ewakuowanych
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 koło Zgierza
Lód z ciężarówki spadł na autostradę. "Karygodne zachowanie". Nagranie
Łódź
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów
BIZNES
Gisèle Pelicot w sądzie (16.12.2024)
Dzieci niszczyły rzeczy na jej oczach. "To było jak tsunami"
Świat
Wykolejenie pociągu na linii między Goppenstein a Hohtenn w Szwajcarii
Lawina zeszła na tory, pociąg się wykoleił. Są ranni
Świat
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Stresowała się prowadzeniem samochodu i "wypiła dla odwagi"
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica