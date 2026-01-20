Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?

|
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia RSV
Dwumiesięczny chłopczyk z RSV w ciężkim stanie
Źródło: TVN24
Przed nami szczyt sezonu grypowego - przewiduje sanepid. Eksperci apelują o ostrożność w kontaktach oraz przypominają, że wciąż warto się zaszczepić. W najbliższych tygodniach rosnąć też może liczba zakażeń wirusem RSV. Takie sygnały płyną już m.in. z województwa wielkopolskiego. Ten patogen jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt i seniorów.

Dane z "Raportu o chorobach zakaźnych", udostępnianego przez Centrum e-Zdrowia wynika, że w drugim tygodniu tego roku w kraju notowano 67,5 zakażeń grypą na 100 tys. mieszkańców. To o połowę mniej, niż rok temu w analogicznym czasie. Największy szczyt zakażeń grypą przypadł natomiast w ubiegłym sezonie na czwarty i piąty tydzień roku, czyli okres od 20 stycznia do 2 lutego - notowano wówczas powyżej 360 zakażeń na 100 tys. osób.

Szczyt sezonu grypowego: przełom stycznia i lutego

- Przed świętami mieliśmy więcej zakażeń wirusem grypy [powyżej 109 zakażeń na 100 tys. osób w okresie 15-21 grudnia  - red.] i dotyczyło to głównie dzieci do piętnastego roku życia. Potem nastąpił, jak co roku, spadek, bo dzieci przestały chodzić do szkół, a teraz liczba ta znowu rośnie. Szczytu sezonu grypowego spodziewamy się na przełomie stycznia i lutego - komentuje dla tvn24.pl Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Obecnie dominuje wariant K grypy (H3N2), który został zidentyfikowany w grudniu 2025 roku. - Jest on nowym wariantem i nie wszystkie organizmy są na niego przygotowane. Wiemy więc, że będzie więcej zakażeń, ale na razie nie ma powodów do paniki. Trzeba o siebie dbać i warto jeszcze się zaszczepić - radzi Waszczewski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach

Zagrażają nam patogeny, ale jest coś jeszcze gorszego. Prognoza na 2026 rok

Zagrażają nam patogeny, ale jest coś jeszcze gorszego. Prognoza na 2026 rok

Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że przeciwko grypie zaszczepiło się w tym sezonie ponad 2,2 mln osób (w poprzednim - niespełna 1,7 mln osób). - To nadal poniżej 6 procent populacji. W USA szczepi się ponad 70 procent osób. Mimo wszystko, liczba ta znacząco wzrosła względem poprzedniego sezonu, pewnie dzięki temu, że te szczepienia są dostępne w aptekach i bezpłatne dla niektórych grup. Najchętniej szczepią się seniorzy - mówi rzecznik GIS.

Bezpłatnie szczepionka przeciw grypie dostępna jest dla dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia do 18 lat, osób w wieku 65 lat i więcej oraz kobiet w ciąży i połogu. Na 50-procentową refundację mogą liczyć dorośli w wieku 18-64 lat. Z 50-procentową odpłatnością dostępna jest dla dorosłych w wieku 60 lat i więcej szczepionka wzmocniona - z wysoką dawką antygenów.

RSV groźny - zwłaszcza dla najmłodszych i najstarszych

W ubiegłym roku od stycznia do lutego rosła liczba zakażeń wirusem RSV. Apogeum przypadło na ósmy tydzień roku, czyli okres od 17 do 23 lutego. W tym roku, na początku stycznia w całym kraju notowano 3 zakażenia RSV na 100 tys. mieszkańców, czyli o połowę mniej, niż rok temu.

Znaczną tendencję wzrostową w porównaniu z poprzednim sezonem infekcyjnym notuje się natomiast już w województwie wielkopolskim. Rzeczniczka poznańskiego sanepidu, Cyryla Staszewska informuje, że w okresie od 1 do 15 stycznia tylko w tym regionie wirusa RSV wykryto u 112 chorych, w tym 10 hospitalizowano. Rok wcześniej, w analogicznym okresie w tym regionie wykryto go u 70 osób, z czego 2 pacjentów trafiło do szpitala.

Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności
Dowiedz się więcej:

Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności

- RSV jest groźny przede wszystkim dla osób starszych i niemowląt. U najmłodszych, w 95 procent przypadków zakażenie kończy się hospitalizacją, u osób starszych obawiamy się głównie powikłań. Dla osób stosunkowo młodych lub zdrowych nie jest to aż taki problem - komentuje Marek Waszczewski.

Jak czytamy na prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy stronie Szczpienia.info, RSV czyli syncytialny wirus oddechowy jest powszechnym wirusem atakującym układ oddechowy. Wirus przenosi się drogą kropelkową lub przez ręce i przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z dróg oddechowych osób chorych.

Najczęstszym powikłaniem zakażenia RSV jest zapalenie oskrzelików (małe dzieci) i zapalenie płuc. Po przechorowaniu może utrzymywać się nadwrażliwość oskrzeli.

"RSV jest najczęstszą przyczyną zapalenia oskrzelików i płuc u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Trudno przewidzieć które niemowlę zachoruje na RSV. Najważniejszym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu jest wiek dziecka, to że urodziło się w trakcie, krótko przed lub w trakcie sezonu RSV" - podaje portal.

"U osób z osłabionym układem immunologicznym, w tym osób starszych, z chorobami płuc, serca lub chorujących na cukrzycę zakażenie RSV może prowadzić do ciężkiego przebiegu choroby wymagającego hospitalizacji. RSV może powodować ciężkie choroby układu oddechowego wymagające nawodnienia tlenowego lub dożylnego. Jeśli stan jest wystarczająco poważny, może być konieczna intubacja, aby pomóc w oddychaniu" - czytamy na stronie Szczepienia.info.

Jak przed RSV zabezpieczyć niemowlęta, a jak seniorów?

Jak wskazuje biuro prasowe Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, nie tylko seniorzy są narażeni na zakażenie wirusem RSV i powikłania z nim związane. Jest to również zagrożenie dla kobiet w ciąży. Specjaliści zalecają przyszłym matkom szczepienie pomiędzy 32. a 36. tygodniem ciąży (szczepionka jest refundowana), co nie tylko może je ochronić, ale również zapewnia odporność noworodkom. "Szczepienie kobiet w ciąży przeciw wirusowi RSV przynosi podwójną korzyść, ponieważ zabezpieczamy w ten sposób kobietę ciężarną, jak i płód, ale też noworodka na pierwsze 6 miesięcy jego życia" - przekazuje cytowany na stronie internetowej OPZCI prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy ds. perinatologii.

W tvn24.pl pisaliśmy we wrześniu, że druga metoda ochrony najmłodszych przed groźnym zakażeniem polega na podaniu niemowlętom przeciwciała monoklonalnego. W ramach tzw. starego programu lekowego - w postaci paliwizumabu. To tradycyjny farmaceutyk, który w przeciwieństwie do szczepionki służy do biernego uodpornienia. Działa jedynie przez 30 dni, wymaga podania od 3 do maksymalnie 5 dawek (koszt jednej dawki to około 5000 zł), a jego dostępność jest ograniczona do specjalistycznych ośrodków (ok. 72 poradni neonatologicznych w Polsce). W ramach programu lekowego stosuje się go u dzieci urodzonych przed 33. tygodniem ciąży, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną (w drugim roku życia) oraz maluchów z wadami serca i przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak mukowiscydoza.

Problem w tym, że objęte refundacją paliwizumabu wcześniaki i dzieci z grupy ryzyka stanowią zaledwie 1,5 proc. populacji niemowląt.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Dowiedz się więcej:

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

KONKRET24

W Polsce zarejestrowana jest też nowsza postać przeciwciała monoklonalnego - nirsevimab. Zapewnia ochronę na pół roku, a podaje się go raz na sezon. Jest znacznie tańszy niż stare przeciwciało (ok. 2000 zł za dawkę na cały sezon). - Takie przeciwciało można by było podać wszystkim niemowlętom, nie tylko wcześniakom czy grupom ryzyka, co jest już praktykowane w około 30 krajach. Na przykład Hiszpania odnotowała dzięki temu 90 proc. spadek hospitalizacji niemowląt związany z RSV - mówiła w rozmowie z naszą reporterką Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska fundacji Koalicja dla wcześniaka.

Szczepienia przeciwko RSV są w Polsce w pełni refundowane dla osób w wieku powyżej 65 lat, a częściowo - dla osób w wieku 60-64 lat.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: archiwum Fundacji Koalicja dla wcześniaka 

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSzczepieniaOchrona zdrowiaWirus RSVChoroby zakaźnedzieciSeniorzy
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierci użyli do fejka
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
21-latek bez tytułu. Oto następny rywal Hurkacza
EUROSPORT
Kim Dzong Un defilada
Bez zapowiedzi. Ostentacyjne usunięcie przez Kim Dzong Una
BIZNES
Alain Orsoni
"Jestem skazany na śmierć". Został zastrzelony nad grobem matki
Świat
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
METEO
szpital wadowice porodowka
Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta
Kraków
Linda Klimovicova w II rundzie Australian Open
Wybrała Polskę. Czesi zaczęli działać
Rafał Kazimierczak
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta
Podał "doradcy" hasło i login do konta bankowego. Stracił oszczędności życia
Kujawsko-Pomorskie
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
WARSZAWA
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
METEO
imageTitle
"Ta dziewczynka jeszcze nie wiedziała". Urocze nagranie polskiej olimpijki
EUROSPORT
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
BIZNES
Tył maszyny drążącej TBM "Katarzyna"
Pat przy realizacji jednej z największych inwestycji trwających obecnie w Polsce
Łódź
imageTitle
Sinner z błyskawicznym awansem. Pocieszał załamanego rywala
EUROSPORT
Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Wjechała na tory. Zderzyła się z pojazdem technicznym
Łódź
Donald Trump
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii
Świat
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
BIZNES
Samochód wypadł z wału i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Olsztyn
imageTitle
Hurkacz surowy dla siebie po awansie
EUROSPORT
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
METEO
imageTitle
8:0. Wynik, jakiego polski tenis dotąd nie widział
EUROSPORT
imageTitle
Zszokowała Melbourne przed meczem
EUROSPORT
Kobieta była uwięziona w windzie przez 16 godzin
Kobieta była zamknięta w windzie 16 godzin. Nie mogła wezwać pomocy
Łódź
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
BIZNES
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
WARSZAWA
imageTitle
Linette wciąż niepokonana. Awansowała też w deblu
EUROSPORT
Mężczyzna zmarł na przystanku w Gdyni
Mężczyzna upadł na przystanku i "łapał powietrze". Nie udało się go uratować
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica