Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Rok 2026 bez "spektakularnej epidemii". Ale czeka nas poważny test

grypa
Wzrost zachorowań na grypę. Resort zdrowia zachęca do szczepień
Źródło: TVN24
Jakie trendy i zjawisko wpłyną na nasze zdrowie w nowym roku? Odpowiedź przynosi prognoza epidemiologiczna. Przygotował ją dr Andrzej Jarynowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Monitorowania Kryzysowego i Epidemiologicznego. Co wynika z ustaleń naukowców?
Kluczowe fakty:
  • Epidemiolodzy wskazali trendy i zjawiska, które już wcześniej wpływały na zdrowie Polaków, a w tym roku mogą się nasilić.
  • Według ich prognozy fala zachorowań na grypę w 2026 roku będzie przebiegać inaczej niż w ubiegłych latach. "Nie zobaczymy jednego, ogólnopolskiego szczytu" - twierdzą.
  • Jakie jeszcze zagrożenia czyhają na nas w najbliższych miesiącach? Niektóre wcale nie są oczywiste.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "zdrowie". Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej  w TVN24+.

Prognoza epidemiologiczna na 2026 rok powstała w kontekście szybko zmieniającego się świata: ocieplającego się klimatu, starzenia społeczeństwa, migracji oraz rosnącej mobilności ludzi i towarów. "Jej celem nie jest straszenie, ale wskazanie trendów i zjawisk, które już teraz wpływają na zdrowie Polaków i w nadchodzącym roku mogą się nasilić" - napisano w komunikacie wydanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jeszcze w 2025 roku.

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Dowiedz się więcej:

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę

Co ma przynieść 2026 rok? Jak ocenił jeden z autorów opracowania, epidemiolog dr Andrzej Jarynowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nie należy się spodziewać jednej spektakularnej epidemii, co nie znaczy, że system ochrony zdrowia nie będzie wystawiony na próbę. Według naukowców będziemy mieć do czynienia z serią mniejszych, nakładających się zagrożeń. Według niego najpoważniejszym testem, i to na początku roku, będzie sezon grypowy.

Przed nami fala grypy

Wszystko wskazuje na to, że fala zachorowań może być silniejsza niż zazwyczaj, choć rozłożona nierównomiernie w czasie i przestrzeni - uważają autorzy prognozy. "Nie zobaczymy jednego, ogólnopolskiego szczytu. Ludzie będą chorować w różnym czasie w różnych regionach, co w praktyce oznacza lokalne ryzyko braków leków" - twierdzi dr Andrzej Jarynowski. Jego zdaniem szczególnie trudny może być przełom stycznia i lutego, kiedy wysoka absencja chorobowa obejmie zarówno szkoły, jak i miejsca pracy.

O dynamicznym wzroście zachorowań na grypę pisaliśmy w tvn24.pl tuż przed Świętami. - W Europie, w tym również w Polsce, widać już dużą aktywność wirusa. Zachorowalność wynosi około 80 przypadków na 100 tys. mieszkańców, co oznacza około 30 tys. zachorowań tygodniowo - informował 22 grudnia na konferencji prasowej główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności

Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa

Ostrzegał, że co druga chora osoba jest zakażona nowym wariantem wirusa. - To jest wirus odmienny od tego, który dotychczas dominował, czyli H1N1. Ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych on jest nowy - powiedział. Dodał też na zarażenie najbardziej narażone są osoby starsze z chorobami towarzyszącymi lub przewlekłymi i apelował o korzystanie ze szczepień.

Szczyt zachorowań na grypę przypada zwykle na styczeń - w zeszłym roku oznaczało to 365 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Dowiedz się więcej:

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach

RSV i WZW A - to kolejne zagrożenia

Zdaniem epidemiologa z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu równolegle albo zaraz po fali zachorowań na grypę może dojść do kulminacji zakażeń RSV, zwłaszcza wśród niemowląt. Również GIS potwierdził, że także w przypadku tego wirusa widać "pewną tendencję wzrostową, która dotyczy dzieci do drugiego roku życia". Liczba rozpoznań rośnie w ostatnich latach, częściowo dzięki lepszej diagnostyce. "Mamy skuteczne narzędzie ochrony najmłodszych: darmowe szczepienia kobiet w ciąży, które przekazują dziecku przeciwciała. To bardzo opłacalne i bezpieczne rozwiązanie, a jednocześnie wciąż niedostatecznie promowane" - podkreślił dr Andrzej Jarynowski. Dodał, że początek 2026 roku to ostatni moment, by nadrobić zaniedbania z poprzedniego sezonu. W komunikacie Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócono uwagę na to, że w rejonie Europy Środkowej rośnie także liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Szczególnie dynamiczna sytuacja dotyczy Czech, co ma znaczenie dla Polaków podróżujących w okresie ferii.

Pandemia go powstrzymała, teraz ten wirus wraca. Jak się chronić?
Dowiedz się więcej:

Pandemia go powstrzymała, teraz ten wirus wraca. Jak się chronić?

"Ryzyko indywidualne pozostaje niskie, ale w zatłoczonych miejscach, takich jak schroniska czy punkty gastronomiczne, podstawowa higiena rąk robi ogromną różnicę. Nie ma powodu, by rezygnować z wyjazdów, ale warto świadomie ograniczać ryzyko i rozważyć szczepienie przy częstych podróżach" - ocenił epidemiolog.

Fake news groźniejszy niż patogen

Coraz wyraźniej zaznacza się wpływ zmian klimatu na zdrowie. Dłuższy sezon aktywności kleszczy oznacza więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), a nowe gatunki kleszczy pojawiają się w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było. W cieplejszych wodach rośnie ryzyko zakażeń bakteriami Vibrio, a stojąca, nagrzana woda sprzyja zakwitom toksycznych sinic. "Choroby, które jeszcze niedawno kojarzyliśmy z południem Europy, stają się także naszym problemem" - wskazał epidemiolog. Niepokojący jest także - jak napisano w komunikacie - stały wzrost infekcji przenoszonych drogą płciową, widoczny nie tylko w dużych miastach, ale coraz częściej też w mniejszych miejscowościach. Na tle wszystkich tych zagrożeń szczególnie wyróżnia się problem dezinformacji medycznej. Fałszywe alarmy, sensacyjne nagłówki i teorie spiskowe skutecznie podkopują zaufanie do ekspertów i instytucji. "Możemy mieć najlepsze szczepionki i procedury, ale jeśli ludzie im nie wierzą, system przestaje działać" - podsumował dr Jarynowski.

Epidemiolodzy z Wrocławia przypomnieli, że rok 2025 pokazał, jak łatwo emocje biorą górę nad faktami. Zaczęło się od paniki wokół ludzkiego metapneumowirusa w Chinach, później pojawiały się kolejne alarmujące doniesienia - od "nowych śmiercionośnych wariantów grypy" po rzekomo potwierdzoną cholerę. Jednocześnie - jak wskazano w komunikacie - realne problemy, takie jak choroby zwierząt przy granicach Polski czy powrót dawno niewidzianych zakażeń, wymagały spokojnej, technicznej pracy służb. "2025 rok nauczył nas, że kryzys informacyjny potrafi być groźniejszy niż sam patogen. Jeśli komunikaty są niespójne albo przesadzone, ludzie przestają ufać także tym prawdziwym" - podkreślił dr Jarynowski.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Dowiedz się więcej:

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

KONKRET24

Jak zauważono w komunikacie uczelni, koronawirus pozostaje w obiegu, ale jego rola znacząco się zmieniła. Jesienna fala COVID-19 w 2025 roku była przewidywalna i szybko wygasła, a obecne warianty nie konkurują już z innymi infekcjami sezonowymi. Zdecydowanie większy niepokój budzą doniesienia o kolejnych zawleczeniach MERS do Europy oraz rozwój badań nad modyfikowaniem wirusów. "Technologia, w tym sztuczna inteligencja, sprawia, że tworzenie nowych wariantów jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek. To wymaga międzynarodowej kontroli i odpowiedzialności" - zaznaczył dr Jarynowski.

Autorka/Autor: ap/zk

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieChoroby zakaźneSzczepieniaGrypaCovid-19Wirus RSVOchrona zdrowia
Czytaj także:
16-latka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala
Nastolatek potrącił nastolatkę na pasach. Nagranie
Lublin
Mężczyźni włamywali się do plebanii
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. Prokuratura zakończyła śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Spotkanie Tuska i Nawrockiego "przebiegło w konstruktywnej atmosferze"
Polska
Grenlandia
Dlaczego Grenlandia tak "kusi Trumpa"?
Świat
anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata
Świat
Nie żyje mieszkaniec Kościelnej Wsi
Wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą. Potem dźgnęła nożem partnera
Poznań
imageTitle
Nie będzie szybkiego debiutu Polaka w Porto. Brakuje ważnej zgody
EUROSPORT
Księżna Kate film
Księżna Kate uczciła swoje urodziny w niezwykły sposób
Świat
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Wrocław
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
METEO
Góra śmieci zawaliła się na wysypisku na Filipinach
Góra śmieci runęła na budynki. Ofiary śmiertelne, dziesiątki zaginionych
Świat
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Pijana matka urodziła pijane dziecko
Lublin
imageTitle
Rzucił się na kontuzjowanego rywala. "Haniebne" zachowanie w hicie Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Majchrzak błyszczał i zgasł. Były lider jednak za mocny
EUROSPORT
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
WARSZAWA
Sylwester Suszek z Marianem W.
Tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut i mafię paliwową łączy jedna postać
Michał Fuja
Pobicie w windzie w Żorach
Od zahaczenia ramieniem w windzie do pobicia. Policja pokazuje nagranie
Katowice
Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"
Polska
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Nielegalna wycinka kilkuset drzew na obszarze Natura 2000
Nielegalna wycinka kilkuset drzew. Jest śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Karol Nawrocki
Kolejne weta prezydenta
Polska
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
Świat
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica