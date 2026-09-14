Zdrowie Resort zdrowia uruchomił nowy program. To ważna zmiana dla osób z otępieniem Oprac. Zuzanna Kuffel |

Polski szpital leczy demencję nową metodą. "Jesteśmy jedynym ośrodkiem na świecie, który to robi" Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Ground Picture/Shutterstock

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W poniedziałek podczas briefingu prasowego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uruchomieniu Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych na lata 2025-2030, który ma zmniejszyć obciążenie społeczne związane z chorobą Alzheimera. Program zakłada m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych.

Choroby otępienne coraz częstsze

Otępienie jest zespołem objawów, spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym. Charakteryzuje się licznymi zaburzeniami funkcji poznawczych, między innymi koncentracji, pamięci, myślenia, orientacji w terenie i mowy. Według szacunków europejskiej organizacji Alzheimer Europe w Polsce żyje około pół miliona osób z chorobami otępiennymi, z czego choroba Alzheimera odpowiada za 50-70 proc. przypadków. Jak podkreśliła wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, do 2050 r. liczba pacjentów z tym schorzeniem ma się podwoić. Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych ma pomóc chorym i ich rodzinom.

Jak podaje na swojej stronie internetowej resort zdrowia, za najczęstszą przyczynę otępienia uznaje się choroby neurodegeneracyjne mózgu. Zaraz po nich są choroby naczyń mózgowych, odpowiedzialne za 10-15 proc. wszystkich zachorowań.

- W 45 proc. za choroby otępienne odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ - podkreśliła wiceministra zdrowia.

Te czynniki to m.in. depresja, izolacja społeczna, uszkodzenia mózgu oraz codzienne nawyki takie jak palenie papierosów, brak ruchu czy nadużywanie alkoholu. W kontekście choroby Alzheimera znaczenie mają również choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie tętnicze.

Odciążenie dla rodzin chorych na alzheimera

Przyjęta w grudniu ubiegłego roku przez Radę Ministrów uchwała w sprawie "Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych" ma na celu wcześniejsze wykrywanie chorób otępiennych, rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej oraz systemowe wsparcie dla opiekunów.

Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii prof. Bartosz Karaszewski mówił w poniedziałek, że choroby mózgu generują ogromne koszty dla całego społeczeństwa. Problemem jest także ich opóźnione diagnozowanie - we wczesnych stadiach objawy chorób otępiennych często mylone są przez chorego i jego otoczenie z naturalnym procesem starzenia. Dlatego istotna jest edukacja. Prof. Karaszewski podkreślił, że kluczowe jest zwiększenie roli lekarzy POZ w diagnostyce i ustalenie jasnej ścieżki leczenia.

Ponadto autorzy Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych chcą stworzyć miejsca dziennego pobytu dla pacjentów, co odciąży ich rodziny. Przewidziano również pomoc psychologiczną dla chorych i ich bliskich.

W zespole, który będzie nadzorował prace w ramach Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych, znaleźli się lekarze neurolodzy i psychiatrzy.

"Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych to pierwsza tego typu polityka publiczna przyjęta przez Radę Ministrów. Program ma na celu poprawę jakości życia osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów, zwiększanie świadomości w zakresie profilaktyki, wspieranie wczesnego rozpoznawania zaburzeń poznawczych oraz rozwijanie systemu wsparcia zdrowotnego i społecznego" - podał resort zdrowia.