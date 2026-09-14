Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Resort zdrowia uruchomił nowy program. To ważna zmiana dla osób z otępieniem

|
Seniorzy
Polski szpital leczy demencję nową metodą. "Jesteśmy jedynym ośrodkiem na świecie, który to robi"
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Ground Picture/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Resort zdrowia uruchomił długo wyczekiwany Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, który ma odciążyć pacjentów z otępieniem i ich rodziny. Ma też poprawić wczesne wykrywanie i wspierać rozwój opieki koordynowanej oraz środowiskowej.

W poniedziałek podczas briefingu prasowego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o uruchomieniu Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych na lata 2025-2030, który ma zmniejszyć obciążenie społeczne związane z chorobą Alzheimera. Program zakłada m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych.

Choroby otępienne coraz częstsze

Otępienie jest zespołem objawów, spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym. Charakteryzuje się licznymi zaburzeniami funkcji poznawczych, między innymi koncentracji, pamięci, myślenia, orientacji w terenie i mowy. Według szacunków europejskiej organizacji Alzheimer Europe w Polsce żyje około pół miliona osób z chorobami otępiennymi, z czego choroba Alzheimera odpowiada za 50-70 proc. przypadków. Jak podkreśliła wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, do 2050 r. liczba pacjentów z tym schorzeniem ma się podwoić. Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych ma pomóc chorym i ich rodzinom.

Jak podaje na swojej stronie internetowej resort zdrowia, za najczęstszą przyczynę otępienia uznaje się choroby neurodegeneracyjne mózgu. Zaraz po nich są choroby naczyń mózgowych, odpowiedzialne za 10-15 proc. wszystkich zachorowań.

- W 45 proc. za choroby otępienne odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ - podkreśliła wiceministra zdrowia.

Te czynniki to m.in. depresja, izolacja społeczna, uszkodzenia mózgu oraz codzienne nawyki takie jak palenie papierosów, brak ruchu czy nadużywanie alkoholu. W kontekście choroby Alzheimera znaczenie mają również choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie tętnicze.

Odciążenie dla rodzin chorych na alzheimera

Przyjęta w grudniu ubiegłego roku przez Radę Ministrów uchwała w sprawie "Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych" ma na celu wcześniejsze wykrywanie chorób otępiennych, rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej oraz systemowe wsparcie dla opiekunów.

Konsultant krajowy w dziedzinie neurologii prof. Bartosz Karaszewski mówił w poniedziałek, że choroby mózgu generują ogromne koszty dla całego społeczeństwa. Problemem jest także ich opóźnione diagnozowanie - we wczesnych stadiach objawy chorób otępiennych często mylone są przez chorego i jego otoczenie z naturalnym procesem starzenia. Dlatego istotna jest edukacja. Prof. Karaszewski podkreślił, że kluczowe jest zwiększenie roli lekarzy POZ w diagnostyce i ustalenie jasnej ścieżki leczenia.

Ponadto autorzy Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych chcą stworzyć miejsca dziennego pobytu dla pacjentów, co odciąży ich rodziny. Przewidziano również pomoc psychologiczną dla chorych i ich bliskich.

W zespole, który będzie nadzorował prace w ramach Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych, znaleźli się lekarze neurolodzy i psychiatrzy.

"Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych to pierwsza tego typu polityka publiczna przyjęta przez Radę Ministrów. Program ma na celu poprawę jakości życia osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów, zwiększanie świadomości w zakresie profilaktyki, wspieranie wczesnego rozpoznawania zaburzeń poznawczych oraz rozwijanie systemu wsparcia zdrowotnego i społecznego" - podał resort zdrowia.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaChoroby cywilizacyjneDemencjaResort zdrowia
Czytaj także:
Matka zasnęła z dzieckiem, ojca zatrzymano przed domem
Rodzice mieli po trzy i pół promila. W takim stanie opiekowali się małym dzieckiem
Katowice
Wizualizacja stadionu Polonii
Nikt nie chciał budować nowej Polonii. Ratusz uruchamia plan B
WARSZAWA
Hipopotamy w jednym z zambijskich rezerwatów
Zwierzęta padły po zakażeniu wąglikiem. Apel władz
METEO
Szpital w Miastku w czasie pandemii walczy jak może o życie mieszkańców
Weszli do zamkniętego szpitala, chwalili się tym w sieci
Miastko
Uciekał rowerem przed policją
Uciekał rowerem przed policją. Po drodze wyrzucił pakunek
Opole
imageTitle
Zarząd PKOl zdecydował. To on zastąpi Piesiewicza
EUROSPORT
Rosyjskie okręty niedaleko Wielkiej Brytanii w styczniu 2025 roku
"The Telegraph": oficer NATO miał romans z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo
Świat
Ormuz – cieśnina
Tajny korytarz przez Ormuz. Minister podał zaskakujące dane
BIZNES
imageTitle
Siemieniec wydał oświadczenie. Padło kluczowe słowo
EUROSPORT
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sędzia z "natychmiastową przerwą w czynnościach służbowych"
Szczecin
Pożar samochodu na A1
Pożar samochodu na A1. Droga w kierunku Katowic zablokowana
Łódź
Władimir Putin
Sikorski: Putin popełnia błąd
Świat
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzelił psa, zarzuty i areszt
Szczecin
Andrzej Krzemiński
Zmarł Andrzej Krzemiński. "Ikona Leasingu 30-lecia"
BIZNES
Jehuda Widawski
Przeżył getto i obóz. Zmarł w wieku 107 lat
Kraków
imageTitle
Włodarczyk nie dała się dogonić. Zwycięstwo w stylu Pogaczara
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Biały Ług
Czołowe zderzenie na zakręcie. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Antoni Macierewicz
Nagranie z Macierewiczem i policją. Jest zawiadomienie do prokuratury
Polska
Pożar na chorwackiej wyspie Brac na zdjęciu satelitarnym
Pożar na chorwackiej wyspie. Zdjęcie satelitarne pokazuje skalę
METEO
imageTitle
Wsiadł do samolotu, odleciał rywalowi. Carter mistrzem English Open
EUROSPORT
giełda
Giełdy reagują na apele w sprawie AI. Mocna przecena akcji firm z branży
BIZNES
Benny Anderson
Legenda grupy ABBA niespodziewanie włączyła się do kampanii wyborczej
Kultura i styl
Andrzej Domański
Andrzej Domański o amerykańskich bazach w Polsce: bardzo wyraźne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
BIZNES
Dron znaleziony w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo
Dron w Bałtyku. Wiadomo, skąd pochodzi
Polska
Alert RCB (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB. Przychodzi wiadomość o zagrożeniu, co robić
Polska
Starosta Iwona Kurowska
Starosta jak prezydent na defiladzie. Nagranie wywołało burzę w sieci
WARSZAWA
imageTitle
Rybakina oficjalnie na szczycie rankingu. Świątek ma o co walczyć
EUROSPORT
Mieszkaniec Skarżysko-Kamiennej otrzymał 7600zł mandatu za jazdę hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu
Jechał hulajnogą, dostał mandat na 7,6 tysiąca złotych
Kraków
Prezes oddziału ZPB Jerzy Czupreta, Andrzej Poczobut
Wpis Poczobuta z Białorusi. Zainaugurował otwarcie nowej placówki
Świat
Ból głowy
84 procent Polek popiera urlop menstruacyjny. Nowe badanie
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica