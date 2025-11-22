Logo strona główna
Nie badał jąder regularnie. "Uratowała" go ciasna bielizna

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Rak jądra dotyka najczęściej młodych mężczyzn. Wcześnie wykryty dobrze rokuje
Rak jądra dotyka najczęściej młodych mężczyzn. Wcześnie wykryty dobrze rokuje
Źródło: Shutterstock
Konrad Gorski w 2023 roku dowiedział się, że choruje na nowotwór jądra. Ten rak najczęściej występuje właśnie u młodych mężczyzn. Lekarze usunęli mu jedno jądro. Po operacji miał się zgłosić na tomografię komputerową i po wynik badania histopatologicznego. - Nie wiem, jak i dlaczego do tego doszło, ale byłem w takim stanie psychicznym, że zawaliłem - opowiada w rozmowie z tvn24.pl. Rak sam mu o sobie przypomniał.
Kluczowe fakty:
  • Rak jądra bardzo dobrze rokuje, jeśli jest wcześnie wykryty. Jak go nie przegapić? Mówi dr n. med. Tomasz Wiatr, specjalista urologii i andrologii.
  • Leczenie raka jądra zaczyna się od operacji. Czy usunięcie jednego jądra wpływa na samopoczucie i codzienne funkcjonowanie mężczyzny?
  • Konrad Gorski dowiedział się o tym, że choruje na nowotwór jądra w wieku 29 lat. Po operacji zaniedbał dalszą diagnostykę. Teraz kończy drugą chemioterapię.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Konrad Gorski dziś ma 31 lat. Jako nastolatek usłyszał o samobadaniu jąder tylko raz - od matki, która obejrzała materiał na ten temat w telewizji śniadaniowej. Nie wyrobił w sobie jednak tego nawyku i przez prawie trzy dekady swojego życia nie badał jąder co miesiąc.

Jest dietetykiem. Odżywiał się zdrowo, trenował. Pewnego dnia, przypadkiem, poprawiając sobie ciasne bokserki, wyczuł guza na jądrze.

- Sprawdziłem w internecie, co to może być. Znalazłem informację, żeby udać się z czymś takim do lekarza. Dwa dni później byłem już u urologa na wizycie - opowiada Gorski w rozmowie z tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
