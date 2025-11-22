Nie badał jąder regularnie. "Uratowała" go ciasna bielizna

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Rak jądra bardzo dobrze rokuje, jeśli jest wcześnie wykryty. Jak go nie przegapić? Mówi dr n. med. Tomasz Wiatr, specjalista urologii i andrologii.

Leczenie raka jądra zaczyna się od operacji. Czy usunięcie jednego jądra wpływa na samopoczucie i codzienne funkcjonowanie mężczyzny?

Konrad Gorski dowiedział się o tym, że choruje na nowotwór jądra w wieku 29 lat. Po operacji zaniedbał dalszą diagnostykę. Teraz kończy drugą chemioterapię.

Konrad Gorski dziś ma 31 lat. Jako nastolatek usłyszał o samobadaniu jąder tylko raz - od matki, która obejrzała materiał na ten temat w telewizji śniadaniowej. Nie wyrobił w sobie jednak tego nawyku i przez prawie trzy dekady swojego życia nie badał jąder co miesiąc.

Jest dietetykiem. Odżywiał się zdrowo, trenował. Pewnego dnia, przypadkiem, poprawiając sobie ciasne bokserki, wyczuł guza na jądrze.

- Sprawdziłem w internecie, co to może być. Znalazłem informację, żeby udać się z czymś takim do lekarza. Dwa dni później byłem już u urologa na wizycie - opowiada Gorski w rozmowie z tvn24.pl.