Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

"Usłyszałem, że numerki są na kolejny rok". A niektórzy nie mogą czekać

Natalia Madejska
Natalia Madejska
Psychiatria dziecięca. Na Pomorzu Zachodnim brakuje miejsc
Psychiatria dziecięca. Na Pomorzu Zachodnim brakuje miejsc
Źródło: KieferPix/Shutterstock
Na jedynym w województwie oddziale często brakuje łóżek, kolejki do specjalistów są bardzo długie, a pacjenci z wielu miejscowości wciąż mają daleko do psychologa - tak wygląda sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży na Pomorzu Zachodnim. Najbliższe plany zakładają uruchomienie pierwszego w regionie oddziału dziennego oraz nowych poradni. Te dalsze - budowę ośrodka leczniczo-szkoleniowego z prawdziwego zdarzenia. Zmiany zachodzą jednak powoli, a odpowiedzialny za największą inwestycję szpital czeka na zapowiedziane przez rząd pieniądze.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Na zamieszkałym przez prawie 300 tysięcy dzieci i nastolatków Pomorzu Zachodnim funkcjonuje jeden oddział psychiatrii dla pacjentów w tym wieku. Ma 36 miejsc i często jest przepełniony.
  • W województwie działa trzynaście ośrodków opieki psychologicznej pierwszego kontaktu. Na wizytę w wielu z nich trzeba czekać miesiącami.
  • Bardziej wyspecjalizowanych poradni zdrowia psychicznego jest w regionie kilka, a kolejki są jeszcze dłuższe.
  • Do końca roku szpital "ZDROJE" chce uruchomić wyczekiwany tu oddział dzienny oraz dwie poradnie w mniejszych miastach. Do 2029 roku szpital planuje zbudować Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - nowoczesny ośrodek leczniczo-szkoleniowy.
  • Rząd zapowiedział, że w najbliższych latach na inwestycje w psychiatrię, także dzieci i młodzieży, przeznaczy ponad cztery miliardy złotych.

Pawilon 18, nieduży, podłużny budynek z lat 70. - mieści się tu Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala "ZDROJE" w Szczecinie. Jedyny taki na Pomorzu Zachodnim. Niedawno przeszedł remont. Jest świeżo, schludnie, ale skromnie. I wciąż dość ciasno.

Pacjentów zaczęło przybywać już przed pandemią. Zmieniły się też diagnozy.

- Gdy ponad 20 lat temu zaczynałam pracę, przyjmowani byli głównie chłopcy z zaburzeniami zachowania (powtarzające się naruszanie norm społecznych i praw innych osób - red.). Zwłaszcza na pododdziale dla dzieci do 13. roku życia – wspomina ordynatorka Małgorzata Wyrębska-Rozpara. Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży dodaje, że dziewczynki trafiały tam rzadko. - Planowaliśmy wtedy przyjęcie kilku na raz, żeby mogły być razem w sali. Teraz wśród pacjentów w tym wieku dziewczynki dominują. 10-12-latki z anoreksją. Bywają też 10-letni chłopcy z tym samym problemem.

Jest także więcej pacjentów z depresją, zaburzeniami lękowymi, po próbach samobójczych czy samookaleczających się. Od personelu oddziału oraz innych ekspertów słyszę, że dawniej najczęstszym problemem były zachowania wymierzone w innych. Teraz to głównie autoagresja.

Najmłodsze hospitalizowane dzieci mają sześć-siedem lat. Najliczniejszą grupę stanowi młodzież.

Natalia Madejska
Natalia Madejska
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
wypadek w sali zabaw w Lublinie
Skoczyła z dwóch metrów na poduszkę, która miała być nadmuchana. 11-latka złamała kręgosłup
Lublin
imageTitle
Ojciec Lisowskiego nie doczekał historycznego triumfu syna. "To dla niego"
EUROSPORT
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
BIZNES
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z pokładu USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
W 30 minut runęły dwie maszyny siły USA. Trump: sprawdzimy to
imageTitle
Podwójny sukces Norrisa. Wygrał i został nowym liderem mistrzostw świata
EUROSPORT
Bjorn Andresen
"Najpiękniejszy chłopiec świata" nie żyje
Kultura i styl
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rosyjscy hakerzy przejęli dane państwowej firmy. Zażądali pieniędzy
Domy zostały rozebrane
Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Sprawą zajęła się prokuratura
Białystok
imageTitle
Kontuzje gwiazd im niestraszne. Lakers mają nowego bohatera
EUROSPORT
Dwoje Ukraińców zostało zatrzymanych
Zbierali informacje o żołnierzach i infrastrukturze. Dwoje Ukraińców zatrzymanych
Polska
Za plakatami stoją autorzy jednego z projektów do budżetu obywatelskiego
"Zgubiono zęby!!!". Tajemnicze plakaty pojawiły się w mieście
Filip Czekała
Jamajka
Ewakuacje całych regionów. "Katastrofa o historycznej skali"
METEO
Marcin Przydacz
Nawrocki do Kijowa? Przydacz: jeśli Zełenski chce się spotkać, niech przyjedzie do nas
Polska
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
BIZNES
Wypadek na moście w Wyszogrodzie
Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą. Droga zablokowana
WARSZAWA
Samochód wrócił do firmy leasingowej
Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych
WARSZAWA
Więzienie HMP Chelmsford
Odsiadywał wyrok za napaść seksualną na 14-latkę. Został omyłkowo zwolniony
imageTitle
Włosi wściekli na swoją gwiazdę. Domagają się kary
EUROSPORT
Śmiertelne potrącenie pieszego
Przechodził przez jezdnię, nie żyje
Olsztyn
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszego
Cofał busem, potrącił pieszego. Mężczyzna nie żyje
Katowice
Moskwa
Ataki dronów na Moskwę. Zamknęli dwa lotniska
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
BIZNES
Karaczan prusak (Blattella germanica)
Prusaki mogą wywoływać reakcje alergiczne
METEO
Jarosław Kaczyński
Spełnia się "czarny sen Kaczyńskiego". Stąd jego "strumień świadomości"
Polska
imageTitle
Olbrzymi błąd sędziów, natychmiastowa reakcja. "Czasowo nie będą uwzględniani"
EUROSPORT
Silny wiatr
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy
METEO
wypadek Ostropole
Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej. Nie żyją dwie osoby
Polska
Poszukiwany Konrad Kowalski
"Tyle kobiet przerobił, że bał się którąś spotkać"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
Szczęsny doceniony. "Lata świetlne przed swoimi kolegami"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica