Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Przełom w leczeniu glejaków. Lek atakuje "piętę achillesową komórek nowotworowych"

|
glejaki AdobeStock_1456904474
Neurochirurdzy i radiolodzy połączyli siły, by pomóc pacjentowi z glejakiem. "Wyciągnęliśmy tajną broń"
Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła nowy lek przeznaczony do leczenia glejaków. To pierwsza taka terapia od ponad 20 lat. Glejaki są jedną z najtrudniejszych do leczenia grup nowotworów mózgu. Jak podkreśla prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, to długo wyczekiwany przełom. Póki co dotyczy jednak wybranej grupy pacjentów.
Kluczowe fakty:
  • Pojawiła się pierwsza od dwóch dekad skuteczna terapia farmakologiczna dla pacjentów z glejakami.
  • Zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków lek działa selektywnie i mało toksycznie, atakując cele molekularne w komórkach nowotworowych bez uszkadzania zdrowych tkanek
  • Wstępne badania wskazują na znaczące wydłużenie czasu do progresji choroby i potencjał zastosowania leku również w bardziej zaawansowanych postaciach glejaka.
  • Więcej o zdrowiu przeczytasz w tvn24.pl

Pacjenci z glejakami to jedna z niewielu grup chorych w onkologii, dla której od 20 lat nie było w zasadzie żadnej skutecznej opcji leczenia farmakologicznego. - Jedyny postęp mieliśmy w 2005 roku, gdy wprowadzono lek w tabletkach, zdolny przekroczyć barierę krew-mózg, przeznaczony do leczenia glejaków w trzecim i czwartym, czyli większym stopniu złośliwości. W przypadku chorych z guzem o mniejszej złośliwości, w drugim stopniu, można było zastosować jedynie zabieg neurochirurgiczny, a potem radioterapię, ewentualnie z uzupełniającą trójlekową, dość toksyczną chemioterapią - mówi profesor Sergiusz Nawrocki.

Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom
Dowiedz się więcej:

Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom

Atakuje "piętę achillesową komórek nowotworowych"

Zatwierdzony przez EMA worasydenib jest pierwszą od ponad 20 lat terapią, która w istotny sposób poprawia rokowania chorych z glejakami. Nowa terapia przeznaczona jest dla pacjentów z wczesnym, mniej zaawansowanym pod względem złośliwości guzem rozlanym drugiego stopnia, z mutacją genów IDH1/2 (dehydrogenazy izocytrynianowej). To właśnie ta mutacja - jak tłumaczy onkolog - odgrywa kluczową rolę w metabolizmie komórek nowotworowych i może być skutecznym celem terapii molekularnej.

Worasydenib działa selektywnie. Uderza tylko w komórki nowotworowe ze wspomnianą mutacją. Dzięki temu jest mało toksyczny i nie obniża jakości życia pacjentów. - Można powiedzieć, że to idealny, inteligentny lek w onkologii. Wpływa on jedynie na piętę achillesową komórek nowotworowych, nie naruszając przy tym metabolizmu zdrowych komórek. Chorzy zażywający ten lek mogą prowadzić normalnie życie i pracować, co jest dla nich bardzo istotne. Nierzadko są oni w średnim wieku i wciąż aktywni zawodowo - podkreśla profesor.

Grała na klarnecie, a lekarze operowali jej mózg
Dowiedz się więcej:

Grała na klarnecie, a lekarze operowali jej mózg

Ma duży potencjał, trwają badania

Jak mówi ekspert, trwają badania badania kliniczne nad wykorzystaniem tego leku w guzach o wyższym stopniu złośliwości (III stopień). - Próbuje się też dodawać ten nowy lek do innych metod leczenia, które stosujemy jako standardowe, takie jak radiochemioterapia. Wydaje się zatem, że jest to lek, który ma duży potencjał i będzie mogła korzystać z niego większa grupa chorych - ocenia prof. Nawrocki.

Z badań wynika, że worasydenib znacząco wydłuża czas do progresji choroby, a w wielu przypadkach opóźnia konieczność zastosowania bardziej toksycznych metod, takich jak chemio- czy radioterapia. W przypadku glejaków bardziej zaawansowanych, radioterapia z uzupełniającą chemioterapią nadal pozostaje podstawą leczenia. Jak podkreśla prof. Nawrocki, w tej grupie pacjentów nawet 40 proc. chorych żyje 10 lat po diagnozie.

- Ma to zatem istotne znaczenie, tym bardziej, że niektórzy chorzy mogą przeżyć od wykrycia glejaka nawet 15-20 lat. W przypadku nowego leku ukierunkowanego molekularnie prawie 70 procent pacjentów odnosi korzyści i ponad dwukrotnie wydłuża się czas do progresji choroby. Są to na razie dwuletnie obserwacje, ale przypuszczam, że dla wielu chorych oznacza to również wydłużenie życia - podsumowuje profesor.

Mutacji w genie nie naprawimy, ale inne zmiany możemy. To daje nadzieję
Dowiedz się więcej:

Mutacji w genie nie naprawimy, ale inne zmiany możemy. To daje nadzieję

Czym jest glejak?

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, glejak to nowotwór pierwotny mózgu wywodzący się z komórek glejowych, stanowiących zrąb dla komórek nerwowych mózgu. Glejaki stanowią 40-67 procent pierwotnych guzów mózgu i występują częściej u mężczyzn niż u kobiet.

- Nadal nie wiemy, skąd się biorą glejaki. Nie mamy jeszcze wiarygodnych badań. Wiemy, że znaczenie mogą mieć różne czynniki - promieniowanie, infekcje, toksyny. Nie mam żadnych sensownych rad w kwestii tego, co można zrobić, żeby ustrzec się przed tym nowotworem - mówił na początku października w wywiadzie dla TVN24+ neurochirurg, profesor Marek Harat.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOnkologiaNowotwory
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Piły herbatę, potem zabijała. 30 lat więzienia za śmierć dwóch kobiet
Poznań
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg odda nerkę nieznajomej osobie. "Jestem podekscytowany"
Kultura i styl
37 min
pc
"Niedobra dla nas informacja". Amerykanie zmniejszą liczbę wojsk w Europie
Rozmowy na szczycie
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę w Holandii
Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie
Świat
Rob Jetten
Wygrana D66 i szansa dla lidera partii. "Populistyczna fala nie jest czymś stałym"
Świat
Uszkodzona szyba w szkole
Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt
Opole
Zbigniew Ziobro
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
BIZNES
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Manchesteru United zrezygnowała z pracy z powodu syna
EUROSPORT
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
METEO
Wojciech Młynarski recytuje swój "O rozsądku wiersz"
Paulina Młynarska wspomina ojca: jego wewnętrzny świat był pełen bólu
Polska
Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone
Wybuchł gaz, budynek częściowo runął, są poszkodowani
Łódź
Ulice stolicy Nigru, Niamey
Zero restauracji, jeździć tylko w opancerzonych pojazdach. USA ostrzegają
Świat
Siedziba Komisji Europejskiej
Bruksela apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"
BIZNES
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
WARSZAWA
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
WARSZAWA
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
METEO
Oriesznik, nagranie
Tajna operacja. Wiedział tylko Zełenski i kilku prezydentów
Świat
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim uwierzysz
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim przeczytasz
Gabriela Sieczkowska
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana lekarka na dyżurze w szpitalu
Katowice
Lwy w Czchowie
Właściciel lwów i tygrysa z zarzutami. Co ze zwierzętami?
Kraków
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Zakażenia grzybicze w Polsce. Badania UJ ujawniają prawdziwą skalę problemu
Zdrowie
Zatrzymany 34-latek
Uwięził kobietę i wykorzystywał ją seksualnie. Pomagać mu miała żona
Kraków
Siedziba Prokuratury Krajowej
Zarzuty dla przewodniczącego rady miejskiej i przedsiębiorców
Katowice
Wędkarz uderza rybą o beton
Uderzał rybą o beton, na straż zadzwonili inni wędkarze
Szczecin
imageTitle
Niezwykła sesja zdjęciowa. Świątek w sukni saudyjskich projektantek
EUROSPORT
Samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej Ił-20
Myśliwce ruszyły za Rosjanami. Po raz trzeci
Polska
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
BIZNES
Pies padł na spacerze (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnął psa na smyczy, zwierzę nie przeżyło
Kujawsko-Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica