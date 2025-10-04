"Porażający i katastroficzny program nauczania". Znany onkolog ostrzega

Profesor Cezary Szczylik, onkolog, ordynator oddziału onkologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock w przypadający na sobotę Światowy Dzień Onkologii mówił na antenie TVN24 o statystykach dotyczących raka w Polsce.
Przekazał, że diagnozuje się blisko 180 tysięcy zachorowań rocznie, a trzy miliony Polaków żyje z chorobą nowotworową. Do tego, jak zauważył, przynajmniej cztery osoby są zaangażowane w pomoc osobom chorym.
- To jest ogromna armia ludzi, która wie, czym jest walka z chorobą nowotworową i która stara się przekazać informację o tym, żeby uczyć się być uważnym już od najmłodszych lat - mówił ekspert.
Dzieci "już na etapie szkoły zwiększają zagrożenie uszkodzenia genomu"
W jego ocenie "porażający i katastroficzny jest upadający czy słabo idący program nauczania zdrowia u najmłodszych".
- Wiemy, że choroba nowotworowa jest związana przede wszystkim z ekspozycją naszego genomu na czynniki uszkadzające, ale my też wiemy jako rodzice, że dzieci próbują wszystkiego. Prawie 100 procent dzieci próbuje w okresie szkolnym bardzo wcześnie różnych substancji - zauważył.
Jak tłumaczył profesor Szczylik, "już na etapie szkoły one zwiększają zagrożenie uszkodzenia własnego genomu, nie mając na ten temat żadnej świadomości". Podkreślił przy tym potrzebę edukacji w tym zakresie.
Dalej zwrócił uwagę na polityków, którzy w jego ocenie "przestali rozmawiać na tematy, które obowiązkiem obywatelskim jest rozwiązywać". - To znaczy podwyższać nakłady na naukę, (..) bo tak naprawdę zdrowie i nauczanie to jest podstawa funkcjonowania tego państwa - mówił.
"W onkologii koszty leczenia rosną skokowo"
Profesor Szczylik powiedział także, jak jego zdaniem powinna wyglądać reforma systemu zdrowia. - W Polsce powinien funkcjonować system, który nakładałby pewien obowiązek na obywatela. I składka zdrowotna, jej wysokość, powinna być uzależniona od tego, czy każdy z obywateli, który dopomina się o świadczenia zdrowotne, wykonuje pewne badania, które pozwolą na wczesne wykrycie nowotworu - postulował specjalista.
- W onkologii koszty leczenia rosną skokowo, bo pojawiają się coraz to nowsze i doskonalsze leki. Ale wiemy o tym, że budżetu na wiele z tych leków po prostu nie stać. Dlaczego? Bo późno rozpoznajemy nowotwory - tłumaczył.
Autorka/Autor: kkop//akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Chinnapong/Shutterstock