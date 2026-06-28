Ambitni, ale niewyspani. Dlaczego sen jest tak ważny?

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- Osobiście uważam sen za swoją supermoc. Potrafię często zasnąć mimo niesprzyjających okoliczności, jak hałas czy niewygoda. Nie jest to dla mnie trudne - opowiada w rozmowie z tvn24.pl Mikołaj Centkowski, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. - Ale jeśli spojrzeć głębiej, zdrowy sen może być traktowany jako supermoc dla nas wszystkich, bo w nocy dzieją się rzeczy, które w ciągu dnia są niemożliwe.