Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Polska się kurczy i starzeje. Potrzeba "srebrnej gospodarki"

|
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
Pogłębia się kryzys demograficzny. W ciągu roku ubyło 150 tysięcy Polaków
Źródło: TVN24
Polaków z roku na rok ubywa, a społeczeństwo szybko się starzeje. Seniorów jest już około ośmiu milionów, a w 2050 roku będzie ich 10 milionów. Eksperci alarmują: bez zmian w ochronie zdrowia i rozwoju "srebrnej gospodarki" trudno będzie utrzymać tempo rozwoju kraju.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), niemal nieprzerwanie od 2012 r. utrzymuje się spadek liczby ludności Polski. Na koniec 2025 roku wynosiła ona 37,3 miliona czyli obniżyła się o około 157 tysięcy w stosunku do stanu sprzed roku.

- Obecnie mamy w kraju osiem milionów osób w wieku 65 lat i więcej, natomiast w roku 2050 będzie to 10 milionów, czyli co trzecia osoba. Osób w wieku 80 lat i starszych jest w Polsce obecnie 1,6 miliona a w 2050 roku będzie ich dwa razy więcej - podkreślała Hanna Strzelecka, wiceprezeska GUS, podczas kwietniowej debaty "Medyczna Racja Stanu".

Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
Dowiedz się więcej:

Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa

BIZNES

Musimy się do tego przygotować, nie tylko z punktu widzenia opieki zdrowotnej, ale też opieki długoterminowej - zaznaczyła Strzelecka. Według niej, nawet gdyby znacząco wzrosła w kraju dzietność, nie uda nam się szybko odwrócić tych trendów. Dlatego musimy wprowadzić w życie "srebrną gospodarkę". Jej zdaniem jest to niezbędne, by utrzymać rozwój gospodarczy.

Polacy żyją krócej i mniej lat w zdrowiu niż mieszkańcy UE

Polacy po 65. roku życia spędzają mniej lat w dobrym zdrowiu niż przeciętny mieszkaniec UE - mówili eksperci think tanku "Medyczna Racja Stanu". Aby poprawić te wskaźniki, konieczne są kompleksowe zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia i skuteczniejsze leczenie chorób przewlekłych.

Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
Dowiedz się więcej:

Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku

BIZNES

W ostatnich 35 latach oczekiwana długość życia w Polsce wzrosła o 10 lat. Mimo to nadal jesteśmy w końcówce krajów europejskich. W takich państwach jak Włochy, Szwecja czy Szwajcaria ludzie żyją średnio o siedem lat dłużej - powiedziała prof. Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W jej ocenie wciąż wiele pozostaje do zrobienia również w zakresie oczekiwanej długości życia w zdrowiu.

Z ostatniego raportu Komisji Europejskiej "State of Health in the EU. Polska. Profil systemu ochrony zdrowia 2025" wynika, że średnia długość zdrowego życia w Polsce jest niższa od średniej w Unii Europejskiej. W wieku 65 lat kobiety w Polsce mogą oczekiwać 8,6 roku zdrowego życia, a mężczyźni 7,8 roku, podczas gdy w UE to odpowiednio 9,2 i 8,9 roku.

Największe wyzwania: choroby przewlekłe i starzejący się pacjenci

W raporcie wskazano, że, zgodnie z trendami obserwowanymi w całej Europie, głównymi przyczynami zgonów oraz złego stanu zdrowia Polaków są choroby układu krążenia i nowotwory.

Od tego też zależy długie życie. Naukowcy potwierdzili
Dowiedz się więcej:

Od tego też zależy długie życie. Naukowcy potwierdzili

- Mamy coraz więcej schorzeń o charakterze przewlekłym, związanych z wiekiem - komentował Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa NFZ. Zwrócił też uwagę, że grupa osób w wieku 60 lat i więcej stanowi największe obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. - Aż 50 proc. wydatków w leczeniu szpitalnym jest związane z grupą wiekową 60+, a leczenie szpitalne stanowi z kolei 50 proc. wszystkich wydatków na zdrowie - wyjaśnił.

Otyłość - nowe wyzwanie zdrowotne i ekonomiczne

Przykładem choroby przewlekłej o dużych konsekwencjach zdrowotnych i finansowych jest otyłość. - Epidemia otyłości i związane z nią około 200 powikłań, w tym choroby sercowo-naczyniowe, stanowią "zagrożenie dla całego społeczeństwa" - przypomniał prof. Mariusz Wyleżoł, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Polska niegotowa na starość. Seniorzy więźniami własnych mieszkań
Dowiedz się więcej:

Polska niegotowa na starość. Seniorzy więźniami własnych mieszkań

- Obecnie w Polsce koncentrujemy się na leczeniu powikłań otyłości, a nie na jej leczeniu przyczynowym. A mamy już takie możliwości. Jeszcze kilka lat temu się nie spodziewaliśmy, że do chirurgii bariatrycznej dołączy możliwość leczenia farmakologicznego - powiedział specjalista. W jego ocenie jest to największy przełom w medycynie, jaki dokonał się w ostatnich latach.

Nadciśnienie - choroba kosztowna dla społeczeństwa

Innym przykładem przewlekłej choroby generującej ogromne koszty społeczne jest nadciśnienie tętnicze. - Może ono dotyczyć nawet 38 proc. dorosłych Polaków i jest głównym czynnikiem skracającym życie oraz powodującym niepełnosprawność, gdyż przyczynia się do zawałów serca i udarów mózgu - mówił prof. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Starzenie się i zespół kruchości. Jak profilaktyka i szczepienia pomagają dłużej zachować sprawność?
Dowiedz się więcej:

Starzenie się i zespół kruchości. Jak profilaktyka i szczepienia pomagają dłużej zachować sprawność?

W ocenie kardiologa największym wyzwaniem w terapii nadciśnienia jest brak współpracy pacjentów z lekarzem i nieprzestrzeganie zaleceń. Zgodnie z szacunkami jedynie 22,4 proc. pacjentów z nadciśnieniem jest leczonych właściwie. Niski wskaźnik kontroli choroby zwiększa ryzyko udarów, zawałów serca i przedwczesnych zgonów.

"U osób z nieleczonym niedosłuchem demencja może rozwijać się nawet pięć razy szybciej"
Dowiedz się więcej:

"U osób z nieleczonym niedosłuchem demencja może rozwijać się nawet pięć razy szybciej"

Aby odwrócić ten trend, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, zainicjowało na początku br. program "Misja 50/30". Jego celem jest, aby do 2030 r. 50 proc. pacjentów z nadciśnieniem uzyskało prawidłowe wskaźniki ciśnienia - tzw. normotensję. Lekarze, którzy przyłączają się do programu, zobowiązani są do edukacji pacjentów na temat korzyści wynikających z prawidłowej terapii.

Samotni i zdani na siebie

Pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, że wśród problemów osób starszych coraz częściej wymienia się samotność. Bywają na nią skazani między innymi z powodu warunków mieszkaniowych - dużo osób starszych mieszka w blokach lub kamienicach bez wind. - Polska nie jest przygotowana na wyzwania starzejącego się społeczeństwa - zwracają uwagę organizacje społeczne.

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa
Dowiedz się więcej:

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa

Skalę samotności wśród seniorów ujawnił w grudniu 2025 roku raport "Badanie Potrzeb Społecznych Seniorów 2025". Wzięło w nim udział prawie 1,8 tys. osób w wieku 60 lat i starszych z całego kraju. Na doświadczanie samotności w codziennym życiu wskazało 36 proc. ankietowanych.

Nowością w tej edycji raportu była szeroka analiza mieszkalnictwa i środowiska życia. Wykazano, że 41 proc. badanych mieszka w blokach lub kamienicach bez windy. "Określenie 'więźniowie czwartego piętra' stało się symbolem problemów osób starszych, zajmujących mieszkania na wyższych kondygnacjach (...). Osoby te mają znacznie ograniczone możliwości opuszczania domu, załatwiania codziennych spraw czy wnoszenia zakupów" - komentowała ten aspekt raportu dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dodała, że ten problem dotyczy przede wszystkim mieszkańców budynków z lat 50., 60. i 70. XX wieku, kiedy obowiązujące normy budowlane nie przewidywały montowania wind w blokach pięciokondygnacyjnych.

20 lat badań i zaskakujący wynik: jedno ćwiczenie obniżyło ryzyko schorzenia o 25 procent
Dowiedz się więcej:

20 lat badań i zaskakujący wynik: jedno ćwiczenie obniżyło ryzyko schorzenia o 25 procent

Lokale niedostosowane do osób starszych

Brak windy to niejedyna niedogodność, która wiąże się z mieszkaniem w starych budynkach. - Wyzwaniem nie jest samo starzenie się społeczeństwa, lecz to, że aż trzy miliony osób starszych mieszka w niedostosowanych do ich potrzeb lokalach, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. W większości przypadków chodzi o mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które powstawały w okresie powojennego boomu mieszkaniowego i PRL-u - komentuje dr Mateusz Piegza, architekt, dyrektor programowy Fundacji Habitat for Humanity Poland, organizacji, która zajmuje się pomocą mieszkaniową dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dowiedz się więcej:

Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych

BIZNES

Jak wskazuje, najwięcej barier architektonicznych można spotkać w łazienkach. To wysoka wanna, nisko zawieszony sedes, brak specjalnych uchwytów i punktów podparcia, mało miejsca dla osoby poruszającej się na wózku czy przy pomocy chodzika. Jeszcze mniej miejsca jest w toalecie, w starszym budownictwie często oddzielonej od łazienki. W kuchni wysoko zawieszone szafki przy ograniczonym miejscu do przechowywania zmuszają seniorów do wspinania się na stołek, by sięgnąć po potrzebne rzeczy.

Gdy brakuje pieniędzy, szybciej starzeje się umysł. Nowe odkrycia badaczy
Dowiedz się więcej:

Gdy brakuje pieniędzy, szybciej starzeje się umysł. Nowe odkrycia badaczy

To wszystko sprawia, że mieszkanie przestaje być przyjazną i bezpieczną dla seniora przestrzenią. Może właśnie dlatego blisko 60 proc. upadków osób starszych zdarza się w domu, najczęściej podczas zwykłych, codziennych czynności. Wskazują na to zaktualizowane w 2024 roku dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W grupie osób między 85. a 89. rokiem życia, które większość czasu spędzają w swoich mieszkaniach, odsetek ten może sięgać 80 proc.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieSeniorzyNarodowy Fundusz ZdrowiaZUS
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Orion nad wulkanem Teide
Trzy lata planował to ujęcie. Doceniła je NASA
METEO
Pijany kierowca dachował w Poladowie
Pijany kierowca dachował i uderzył w budynek
Poznań
imageTitle
Francuzka zaskoczyła rywalki. Niewiadoma-Phinney wciąż wysoko
EUROSPORT
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Gdzie jest burza? Front nad Polską
METEO
Proces w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach
Chwycił noże i zaatakował ratowników medycznych, jeden nie przeżył. Ruszył proces
WARSZAWA
Żołnierze amerykańscy
Zaginięcie amerykańskich żołnierzy. Łańcuch życia nie pomógł
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
"Zbyt blisko ziemi". Prokuratura o przyczynach wypadku spadochroniarza
Poznań
imageTitle
Sabalenka rozważa bojkot wielkoszlemowych turniejów
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
Otwarcie Ormuzu to dopiero początek. Kryzys może trwać miesiącami
BIZNES
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Spalone auta na parkingu, straty na ponad 250 tysięcy złotych. Śledztwo
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Pomysł Nawrockiego. Dla nich to może być "gwóźdź do trumny"
Marcin Złotkowski
imageTitle
"Nie byłam zadowolona". Świątek chce się odbudować z nowym trenerem
EUROSPORT
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Pił alkohol prosto z półki sklepowej
Opole
Michael Burry
Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
BIZNES
Deszcz, ulewy
Ulewy, burze i porywisty wiatr. Front przewędruje nad Polską
METEO
Chorzów, 03.06.2025. Wyłączona z użytkowania estakada w Chorzowie
Pod zamkniętą estakadą przywrócono ruch pieszy
Katowice
Oslo, Norwegia
Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj
BIZNES
imageTitle
Miało być zwykłe podanie. Wyszedł kuriozalny samobój
EUROSPORT
shutterstock_2713099783
Trzy resorty łączą siły. Chodzi o zdrowie najmłodszych
Piotr Wójcik
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
BIZNES
imageTitle
Zaskakujący plan Evenepoela przed Tour de France
EUROSPORT
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
BIZNES
Sandomierz. 14-latek wjechał quadem w drzewo i słup, wiózł dwie nastolatki. Nagranie
14-latek wjechał quadem w drzewo i słup, wiózł dwie nastolatki. Nagranie
Kielce
Grzywna i prace społeczne za "krytykę masowej migracji"? Tego UE nie wprowadza
"Rasizm kodowany". O "masowej migracji" można tylko dobrze?
Zuzanna Karczewska
pap_20230402_0PM
To symboliczny koniec Kościoła III RP
Tomasz P. Terlikowski
Kradzież skarbony w kościele
Ukradł skarbonę z kościoła. Wpadł przez monitoring
WARSZAWA
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
BIZNES
Bad Bunny na gali Met 2026
Zaskakujący wygląd słynnego piosenkarza na gali Met
Kultura i styl
Emmanuel Macron
Prezydent Francji zaskoczył wszystkich. Premier Armenii nie był gorszy
leki lekarstwa tabletki AdobeStock_472265745
Działa, choć nie ma fizycznego powodu. Naukowcy wyjaśniają tajemnice placebo
Bartłomiej Plewnia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica