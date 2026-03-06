Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Które terapie onkologiczne zasługują na refundację? Eksperci przygotowali listę

|
szpital, lekarz
"Oprócz tego, że potrzeba kadry, to potrzeba też zmian systemowych"
Źródło: TVN24
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ogłosiło najnowszy ranking TOP 10 ONKO 2026 - listę terapii onkologicznych, które zdaniem ekspertów powinny stać się priorytetem refundacyjnym w Polsce w najbliższym roku. Wśród nich znalazły się m.in. te dla pacjentów z rakiem jelita grubego, rakiem prostaty oraz nowotworami piersi. Jakie jeszcze?

TOP 10 ONKO to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, której celem jest uporządkowanie najpilniejszych potrzeb terapeutycznych z perspektywy praktyki klinicznej. Chodzi również o wyłonienie technologii, które, zdaniem środowiska, mają największy potencjał poprawy wyników leczenia, rokowań pacjentów i organizacji opieki onkologicznej w Polsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe zasady rozliczania tomografii i rezonansu. NFZ zapowiada zmiany

Nowe zasady rozliczania tomografii i rezonansu. NFZ zapowiada zmiany

Szpitale powiatowe biją na alarm: "Nie chcemy umierać na kolanach"

Szpitale powiatowe biją na alarm: "Nie chcemy umierać na kolanach"

Lista priorytetów jak co roku została zdefiniowana na podstawie głosowania ekspertów – członków zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W skład kapituły tegorocznej edycji TOP 10 ONKO wchodzą: prof. Maciej Krzakowski, prof. Barbara Radecka, prof. Piotr Wysocki, prof. Andrzej Kawecki, prof. Jakub Kucharz, prof. Tomasz Kubiatowski, prof. Michał Jarząb oraz dr Maryna Rubach.

Przegląd terapii przygotowano we współpracy z zespołem analitycznym HTA, który porządkuje dostępne dane kliniczne i rejestracyjne, nadając procesowi wyboru przejrzystą strukturę merytoryczną.

Terapie, które mogą zmienić rokowania pacjentów

W tegorocznym zestawieniu znalazły się terapie dla chorych m.in. na raka jelita grubego z mutacją BRAF V600E, raka nosogardła, raka prostaty kwalifikującego się do terapii radioligandowej ukierunkowanej na PSMA, a także kilka kluczowych strategii w raku płuca, zarówno w drobnokomórkowym (leczenie konsolidujące po radiochemioterapii), jak i w niedrobnokomórkowym z wybranymi zaburzeniami molekularnymi (EGFR, BRAF).

- Chorzy z rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E to bardzo trudna populacja do leczenia, z agresywnym postępem choroby. Obecnie terapia jest dostępna tylko w Ratunkowym Dostępie Technologii Lekowych (RDTL), obwarowana wymogiem wyczerpania innych terapii, tymczasem chorzy z tą mutacją nie dożywają trzeciej, czwartek czy piątej linii. Więc dostęp w RDTL jest pozorny. Tymczasem badania kliniczne wykazały prawie podwojenie mediany czasu wolnego od progresji i poprawę przeżycia całkowitego - tłumaczyła prof. Barbara Radecka, wiceprezeska PTOK.

"Kolonoskopia? Nie słyszałem". Zgłaszalność pacjentów wciąż niewystarczająca
Dowiedz się więcej:

"Kolonoskopia? Nie słyszałem". Zgłaszalność pacjentów wciąż niewystarczająca

Prof. Kawecki zwrócił uwagę na toripalimab, który (z cisplatyną i gemcytabiną) daje bardzo dobre efekty w leczeniu nawrotowym lub przerzutowym raku nosogardła. - W raku nosogardła przez trzy dekady nie się nie działo, w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniło się wiele. Badanie JUPITER-02 wykazało, że dodanie toripalimabu do schematu chemioterapii przekłada się na spektakularną poprawę przeżycia. Wolne od progresji wzrosło o 14 miesięcy, trzyletnie przeżycie całkowite dotyczy 64 proc. chorych - podkreślał specjalista.

Zaznaczył też, że na 10 miejscu listy znalazł się worasidenib - terapia celowana dla chorych na glejaki niskiego stopnia z mutacją IDH. - To terapia przełomowa, pierwszy lek od 20 lat, który wykazuje aktywność w przypadku glejowych guzów mózgu. Na razie jest zarejestrowany dla niewielkiej grupy chorych z niską złośliwością, mutacjami IDH1/IDH2, bez wskazań do uzupełniającej radio-chemioterapii - mówił prof. Andrzej Kawecki.

Lista obejmuje również leczenie w HER2-dodatnim raku piersi, immunoterapię w raku wątrobowokomórkowym, nowe podejście w raku pęcherza moczowego. Dodatkowo eksperci wyróżnili też na 11. miejscu nową opcję leczenia dla pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy.

Ranking TOP 10 ONKO 2026 - lista priorytetów refundacyjnych:

  • Enkorafenib (w skojarzeniu z cetuksymabem i chemioterapią) – w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego z mutacją BRAF V600E
  • Toripalimab (z cisplatyną i gemcytabiną) – w nawrotowym lub przerzutowym raku nosogardła
  • Lutetium (¹⁷⁷Lu) vipivotide tetraxetan (¹⁷⁷Lu-PSMA-617) – w przerzutowym raku prostaty (mCRPC)
  • Durwalumab - leczenie konsolidujące w ograniczonej postaci drobnokomórkowego raka płuca (DRP) po jednoczasowej radiochemioterapii
  • Trastuzumab derukstekan (z pertuzumabem) – w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka piersi HER2-dodatniego
  • Lazertynib + amiwantamab - w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) z najczęstszymi mutacjami EGFR w pierwszej linii
  • Durwalumab + tremelimumab (schemat STRIDE) - w leczeniu nieoperacyjnego lub zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego (HCC)
  • Durwalumab z chemioterapią - w raku pęcherza moczowego
  • Enkorafenib + binimetynib - w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca z mutacją BRAF V600E
  • Worasidenib - w leczeniu glejaka II stopnia z mutacją IDH
  • Dodatkowe wyróżnienie (11 pozycja): tisotumab wedotyny w zaawansowanym raku szyjki macicy.

Co zmieniło się od ubiegłego roku?

W ubiegłorocznej edycji listy (TOP 10 ONKO 2025) kilka technologii znalazło swoje odzwierciedlenie w decyzjach refundacyjnych, m.in. abemacyklib we wczesnym raku piersi, trastuzumab derukstekan w raku żołądka czy zolbetuksymab w raku żołądka, a także selperkatynib w guzach litych z fuzją RET.

Jednocześnie część terapii, mimo wskazania jako priorytet, nie została objęta refundacją i wraca na listę w 2026 roku, jak wspomniany toripalimab, który zaliczył spektakularny skok z dziewiątej pozycji w ubiegłym roku na drugą w tym roku.

Radioterapia bez strachu. Naukowcy sprawdzają, jak mówić o leczeniu nowotworów
Dowiedz się więcej:

Radioterapia bez strachu. Naukowcy sprawdzają, jak mówić o leczeniu nowotworów

Publikacja listy stanowi wskazówkę dla decydentów odpowiedzialnych za politykę refundacyjną w Polsce. Według ekspertów, TOP 10 ONKO to nie tylko zestawienie priorytetowych terapii, ale również identyfikacja warunków, które muszą zostać spełnione, by innowacyjne leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty.

W wielu przypadkach kluczowe znaczenie ma dostępność diagnostyki molekularnej, właściwa kwalifikacja pacjentów, odpowiednia infrastruktura, zwłaszcza w obszarze medycyny nuklearnej oraz możliwość wyboru między równorzędnymi opcjami terapeutycznymi.

Ranking Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej porządkuje więc nie tylko terapie według ich wartości klinicznej, lecz także wskazuje systemowe "wąskie gardła", od których zależy, czy postęp naukowy realnie przełoży się na codzienną praktykę leczenia w Polsce.

Wirus przełomem w leczeniu glejaka. Nowe badania amerykańskich naukowców
Dowiedz się więcej:

Wirus przełomem w leczeniu glejaka. Nowe badania amerykańskich naukowców

Kiedy nowa lista?

Przypomnijmy: leki onkologiczne są refundowane dla pacjentów na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, który ogłasza Listę Leków Refundowanych (najbliższa obowiązująca od 1 kwietnia 2026 r. zostanie opublikowana prawdopodobnie pod koniec bieżącego miesiaca). Znajdują się na niej także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. "Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) pokrywa koszty danej terapii – jeśli znajduje się ona na wykazie stworzonym przez Ministra Zdrowia – a refundowane produkty można znaleźć w szpitalach, które zawarły kontrakt z NFZ" - tłumaczy portal Zwrotnik raka. Dodaje, że refundacja to forma wsparcia, która umożliwia dostęp do skutecznego leczenia bezpłatnie lub przy niższych kosztach pacjentów. Wykazy leków refundowanych są aktualizowane przez resort co trzy miesiące.

Lista priorytetów refundacyjnych została ogłoszona podczas debaty "Priorytety refundacyjne w onkologii - TOP 10 ONKO 2026", która odbyła się 6 marca 2026 r., w trakcie konferencji "Onkologia w Praktyce Klinicznej 2026".

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Pormezz/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie mężczyznZdrowie kobietOnkologiaNowotworyNarodowy Fundusz Zdrowia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Noc, mróz, przymrozek
Noc będzie pogodna, ale nie bez mrozu
METEO
CYSTERNA
Rząd reaguje na kryzys na rynku paliw. Zmiany dla kierowców cystern
Polska
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
13-latek zaatakował mężczyznę, koleżanki go dopingowały. Ruch prokuratury
WARSZAWA
imageTitle
Takiej dominacji nie było od lat. Wielki szlem w rekordowym tempie
EUROSPORT
36 min
Unoszący się dym po ataku lotniczym w centrum Teheranu, Iran (6.03.2026)
Rosja pomaga Iranowi atakować Amerykanów? "Przeniesienie konfliktu na nowy poziom"
Rozmowy na szczycie
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
PPL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
BIZNES
Magdalena Majtyka nie żyje
"Z przykrością potwierdzamy". Tragiczny finał poszukiwań aktorki
Wrocław
Marta Cienkowska
Ministra reaguje po zapowiedzi z Wenecji. "Skandal"
Świat
imageTitle
W czwartek cieszyli się z medali, w piątek zawiedli. "Nie wiem, czy opłacało się przyjeżdżać"
Najnowsze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Giełda nowojorska nurkuje po wpisie Trumpa
BIZNES
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Zablokują dzieciom dostęp do platform "wysokiego ryzyka". Osiem na liście
Świat
Tornado w Oklahomie przyczyniło się do śmierci matki z córką
"Rozmawiały przez telefon, nagle połączenie się urwało". Matka z córką zginęły
METEO
Władimir Putin
Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Maja Piotrowska
Beata Mazurek
"Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu". Tajemniczy wpis byłej rzeczniczki PiS
Polska
Lord Peter Mandelson opuszcza swój dom, 21 lutego 2026
"Nie stwarza ryzyka ucieczki". Odzyskał paszport, śledztwo jest w toku
Świat
imageTitle
Dlaczego zdyskwalifikowano Prevca? Wyjaśniamy
EUROSPORT
Ciało mężczyzny przygniecione ciągnikiem
Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem, nie żyje
Kraków
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Już czterech byłych funkcjonariuszy BOR z zarzutami
Białystok
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
WARSZAWA
Pędził 231 km/h na drodze ekspresowej
Jechał 231 kilometrów na godzinę, bo "testował auto po serwisie"
Szczecin
Barbara Nowacka
Nowacka przegrała w sądzie, ale pisze o "porażce" Roszkowskiego
Polska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
BIZNES
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
BIZNES
imageTitle
Sochan jakby rzucał cegłami. "Nie wygląda to dobrze"
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pojechali na interwencję, znaleźli ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia
Trójmiasto
Wiosna, deszcz
Dni słonecznej aury są policzone
METEO
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
BIZNES
Donald Trump
Wpis Trumpa o Iranie. Stawia sprawę jasno
Świat
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
BIZNES
Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Źle policzyli głosy, do winy się nie przyznają. Prokurator chce warunkowego umorzenia
Szczecin
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica