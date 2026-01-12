Logo strona główna
Zdrowie

Nowa Barbie unika kontaktu wzrokowego. Dlaczego?

Lalka Barbie w spektrum autyzmu
Ekspertka o "specyficznym sposobie myślenia", który może być objawem spektrum autyzmu
Źródło: TVN24
Od 12 stycznia w sprzedaży jest nowa Barbie. Na pierwszy rzut oka niewiele różni się od innych lalek, ale lekko uciekające spojrzenie, słuchawki wyciszające i zestaw drobnych akcesoriów nie są przypadkowe. To Barbie zaprojektowana tak, by odzwierciedlać doświadczenia osób w spektrum autyzmu - i pozwolić wielu dziewczynkom zobaczyć w niej siebie.

Aż 18 miesięcy trwała praca nad nową lalką Barbie. Projekt obejmował szczegółowe konsultacje dotyczące tego, jak powinna ona wyglądać, jakie mieć ubrania i jakie akcesoria, żeby dobrze reprezentować potrzeby i doświadczenia osób autystycznych, jednocześnie nie utrwalając stereotypów. Autyzm nie ma bowiem jednego wyglądu.

Barbie w słuchawkach wyciszających

Nowa Barbie została zaprojektowana w taki sposób, aby odzwierciedlać niektóre z częstszych doświadczeń osób ze spektrum autyzmu. Ma ruchome łokcie i nadgarstki, umożliwiające wykonywanie gestów takich jak stimming, który służy regulacji emocji i układu nerwowego. Jej spojrzenie jest skierowane lekko w bok, co nawiązuje do unikania bezpośredniego kontaktu wzrokowego przez niektóre osoby w spektrum.

Lalka ma też akcesoria wspierające regulację sensoryczną i komunikację, takie jak spinner na palec, słuchawki wyciszające oraz tablet z symbolami AAC (komunikacja wspomagająca i alternatywna). Jest ubrana w luźną, fioletową sukienkę zaprojektowaną z myślą o ograniczeniu kontaktu materiału ze skórą. Ma też płaskie buty zapewniające komfort.

Lalka Barbie w spektrum autyzmu ma wyjątkowe akcesoria
Lalka Barbie w spektrum autyzmu ma wyjątkowe akcesoria
Źródło: mattel.com

Cytowana przez "The Guardian" Jolanta Lasota, prezeska organizacji Ambitious about Autism, podkreśla, że teoretycznie dowolna Barbie mogłaby być "lalką w spektrum autyzmu", ponieważ tego nie widać gołym okiem. Autyzm nie ma jednego wyglądu. "Reprezentacja jest jednak ważna, a Barbie to ikoniczna zabawka. Mamy więc nadzieję, że wiele autystycznych dzieci z dumą będzie patrzeć na to, że część ich doświadczeń została odzwierciedlona w tej lalce" - dodaje Lasota. Jak zaznacza, część dzieci i młodzieży w spektrum wstydzi się korzystać w szkole ze słuchawek wyciszających albo spinnerów. To, że nowa Barbie z nich "korzysta", może ich ośmielić.

Reprezentacja ma znaczenie

Polską ambasadorką nowej Barbie została Ewa Grzelakowska-Kostoglu, znana jako Red Lipstick Monster, jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich influencerek. Zaangażowanie w ten projekt ma dla niej osobisty wymiar. Kilka lat temu otrzymała diagnozę autyzmu i ADHD, co - jak podkreśla - znacząco wpłynęło na jej życie oraz na to, jak postrzega siebie.

"Temat autyzmu jest mi bardzo bliski, bo sama dostałam diagnozę kilka lat temu i mocno przewartościowało to moje życie. Dlatego dzielę się tym tematem z moimi obserwatorami" - mówi Ewa Grzelakowska-Kostoglu. "Myślę, że reprezentacja ma ogromne znaczenie. Kiedy widzimy - nie tylko jako dzieci, ale także jako dorośli - w kulturze i przedmiotach, którymi się otaczamy, osoby do nas podobne, po prostu czujemy się ze sobą lepiej. To bardzo wpływa na samoocenę, szczególnie u młodych osób" - dodaje.

Premierę nowej Barbie w Polsce wspiera także Fundacja Jim, która skupia się na tworzenie lepszego świata dla wszystkich osób neuroatypowych, aktywnie wspierając dzieci i dorosłych w spektrum.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. ADHD to żadna supermoc

Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. ADHD to żadna supermoc

Agata Daniluk
Powstała Barbie, jakiej jeszcze nie było. Chore dziewczynki zobaczą w niej siebie

Powstała Barbie, jakiej jeszcze nie było. Chore dziewczynki zobaczą w niej siebie

Zuzanna Kuffel

"Jako mama dziecka w spektrum autyzmu wiem, jak ogromne znaczenie ma moment, w którym dziecko widzi, że nie jest 'inne', że jest akceptowane takie, jakie jest. To bardzo potrzebny sygnał bezpieczeństwa i przynależności" - mówi Aleksandra Wesołowska-Sieja, rzeczniczka Fundacji Jim, mama 11-letniego chłopca w spektrum autyzmu.

Barbie od lat rozwija kolekcję Fashionistas, w której znajduje się już ponad 175 modeli lalek o różnych typach ciała, kolorach skóry, włosów i oczu, a także lalki reprezentujące m.in. osoby z zespołem Downa, osoby niewidome czy osoby z cukrzycą typu 1.

Autorka/Autor: zk/adan

Źródło: PAP, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mattel.com

