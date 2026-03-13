Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Noblista dostanie polskie obywatelstwo. Ma "kapitalny plan" dla naszej nauki

|
Prof. Victor Ambros, noblista, będzie miał polskie obywatelstwo
Dr Aldona Chmielewska o tym, jak prof. Ambros wspiera jej fundację
"Polska ma nowego noblistę! A dokładnie - za chwilę będzie miała" - cieszył się w czwartek premier Donald Tusk. Jak powiedział, prof. Victor Ambros, który w 2024 roku, razem z Garym Ruvkunem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, ma "kapitalny plan" dla polskiej nauki. O swoim planie noblista opowiedział dziennikarzom tvn24.pl i "Faktów TVN".

Polska będzie miała nowego noblistę. Jak to możliwe? O polskie obywatelstwo stara się prof. Victor Ambros, biolog molekularny, który w 2024 roku, razem z Garym Ruvkunem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie mikroRNA, czyli cząsteczek, które nie kodują białek, ale regulują ekspresję genów.

Noblista o polskich korzeniach

Prof. Ambros ma polskie korzenie. Jego ojciec, Longin Ambros, urodził się w Polsce, w Dordziszkach, w 1923 roku. Jako młody chłopak został wywieziony na roboty do Trzeciej Rzeszy, gdzie pracował w fabryce. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Albert ma autyzm. Test pokazał, że to coś więcej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Albert ma autyzm. Test pokazał, że to coś więcej

Zuzanna Kuffel

- Mój ojciec pochodził z Polski, mam tutaj krewnych. Mam kuzyna, który urodził się w Stanach i dorastał niedaleko mnie, ale teraz mieszka i pracuje w Gdańsku. Zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, staram się z nim spotkać. Poznał mnie też z innymi członkami mojej rodziny, których wcześniej nie znałem - opowiadał w rozmowie z "Faktami TVN" i tvn24.pl prof. Ambros.

Ojciec nie nauczył go języka polskiego. Poślubił Amerykankę - Clarę, więc w domu rodzina rozmawiała po angielsku. Noblista wychował się na farmie w Vermont. W pobliżu nie było żadnych Polaków, z którymi jego ojciec mógłby rozmawiać po polsku. Dopiero później za Atlantyk wyemigrowała też jego siostra.

Ojciec profesora po raz pierwszy odwiedził Polskę po emigracji dopiero w 2005 roku, czyli ponad 50 lat po tym, jak wyjechał do Stanów. - Myślę, że dużym przeżyciem było dla niego przede wszystkim znowu słyszeć jak wszyscy wokół mówią w jego języku - opowiadał naukowiec.

Klatka kluczowa-287739
Prof. Victor Ambros w rozmowie z tvn24.pl

Profesor Victor Ambros chce wspierać polską naukę

Trwa wizyta prof. Ambrosa w Polsce. Noblista jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN). W poniedziałek wygłosił wykład w Pałacu Staszica PAN, w czwartek natomiast uczestniczył w konferencji poświęconej chorobom rzadkim, zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego. W piątek - znów w temacie chorób rzadkich - spotka się między innymi z organizacjami pacjenckimi w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

O tym, jak bardzo prof. Ambros wspiera organizacje pacjenckie, mówiła w rozmowie z tvn24.pl dr n. biol. Aldona Chmielewska, matka chłopca z syndromem AGO, ultrarzadką chorobą, i założycielka stowarzyszenia AGO Alliance Poland.

- Profesor pracuje bezpośrednio na naszym białku, na naszej chorobie. Stworzył organizmy modelowe, zawierające mutacje pacjentów w nicieniach. To wszystko miało na celu zrozumienie mechanizmu choroby. Rozumiejąc go, mamy trochę więcej pojęcia, jakiego typu leczenie można rozwinąć albo wiemy, na co patrzeć, jak już będziemy mieli opracowaną terapię - wyjaśniała Chmielewska. Jak dodała, profesor Ambros połączył również AGO Alliance z naukowcami z uczelni, na której pracuje. To eksperci w opracowywaniu terapii opartych na RNA.

- Chcemy szerzyć świadomość o chorobach rzadkich, bo mówienie o jednej to często mówienie o wszystkich. Chociaż praca nad każdą chorobą odbywa się indywidualnie, to jednak jako rodzice, naukowcy i lekarze w środowisku mamy te same wyzwania - mówiła dr Aldona Chmielewska. - Myślę, że konkurs jest świetnym sposobem, żeby ludzie wiedzieli, że choroby rzadkie w ogóle istnieją.

Częścią szerzenia świadomości o chorobach rzadkich był zainicjowany przez AGO Alliance konkurs "Młodzi dla chorób rzadkich", skierowany do licealistów. W czwartek prof. Ambros odwiedził Liceum Czackiego w Warszawie, którego uczniowie wygrali konkurs. Wygłosił prelekcję i porozmawiał ze zwycięskim zespołem.

Między planem a rzeczywistością. Czy poprawiła się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Między planem a rzeczywistością. Czy poprawiła się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi?

Piotr Wójcik

Jak mówił noblista w rozmowie z "Faktami TVN" i tvn24.pl, jego marcowa wizyta w Polsce ma kilka celów. Po pierwsze, przyjechał do Warszawy, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają w naszym kraju organizacje pacjenckie i sieć chorób rzadkich. Zależy mu też na tym, żeby pokazać, że wspiera rozwój nauki w Polsce.

Noblista chce promować Polskę na arenie międzynarodowej jako atrakcyjne miejsce do rozwoju dla młodych naukowców. - W Stanach Zjednoczonych, z bardzo niefortunnych przyczyn, ograniczyliśmy nasz potencjał badawczy. Jest jednak mnóstwo młodych ludzi, którzy szukają pracy, chcą dalej rozwijać swoje kariery i prowadzić ważne badania. Będą musieli znaleźć sobie do tego miejsce poza USA. To szansa dla Polski, żeby zrobić duży krok naprzód, zainwestować i ich przyciągnąć - powiedział prof. Ambros.

Noblista spotkał się z premierem Tuskiem

Podczas wizyty w Polsce, w poniedziałek, prof. Victor Ambros spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. W czwartek Tusk odniósł się do tego spotkania w nagraniu na portalu społecznościowym X.

"Polska ma nowego noblistę! A dokładnie - za chwilę będzie miała. Przyjechał do mnie Victor Ambros, laureat Nagrody Nobla, amerykański, ale tak naprawdę polski. Przyjechał i zwraca się o polskie obywatelstwo. Jego ojciec wyjechał z Polski jeszcze w czasie II wojny światowej, ale świadomość, pamięć tego, że jest Polakiem, towarzyszyła Victorowi Ambrosowi od zawsze" - powiedział premier.

Jak dodał: "Victor Ambros złożył już wniosek o przywrócenie obywatelstwa. Podjąłem wszystkie stosowne decyzje, niedługo nasz rodak będzie już formalnie Polakiem. Co ciekawsze, Victor Ambros ma kapitalny plan. Chce ściągnąć do Polski najzdolniejszych młodych naukowców z całego świata. Jest przekonany, że to Polska to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie dla nauki. My oczywiście mu w tym pomożemy".

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowiePolskaNagroda NoblaBadania naukoweDonald Tusk
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
USA wszczyna dochodzenia przeciwko 60 państwom
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro powinien stracić pensję? Polacy ocenili w sondażu decyzję Czarzastego
Plac Szembeka, Warszawa (2013)
Strażnik miejski zmarł podczas interwencji
WARSZAWA
Ropucha szara obudziła się
Budzi się Bufo bufo. Kierowcy muszą uważać
Szczecin
Macierewicz
"Prezydent jest władcą Polski". Co Macierewicz powiedziałby wojskowym?
RELACJA
Wyprodukowany w Zakładach Mechanicznych Tarnów system zwalczania BSL oparty o karabin maszynowy WLKM systemu Gatlinga
Te firmy czekają na SAFE
BIZNES
imageTitle
Takiego talentu Polska jeszcze nie miała. "Czego teraz życzyć? Zdania matury"
EUROSPORT
W Sokółce nie ma żadnej zawodowej rodziny zastępczej
Żadnej zawodowej rodziny w powiecie. "Dopóki ja jestem starostą"
Laura Maksimowicz
Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia
Już ponad 40 osób zatrzymanych, a lista się nie kończy. Kolejni w rękach policji
Katowice
Prezydent Karol Nawrocki
Światowe media o wecie prezydenta
imageTitle
Sędzia poturbowana na meczu NBA. Zawinił operator kamery
EUROSPORT
imageTitle
Uppsala odleciała po jego skoku. "Chciałem przesunąć granice"
EUROSPORT
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
METEO
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Ostatni taki miesiąc"
BIZNES
Dąb szypułkowy, który "zagrał" w grze "Wiedźmin 3"
Dąb z "Wiedźmina" pomnikiem przyrody
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazdor igrzysk w szpitalu po kraksie. "Tego nie można lekceważyć"
EUROSPORT
Dubaj. Budynek Creek Harbour Tower uszkodzony po uderzeniu irańskiego drona, 12 marca 2026 r.
Deportacja za zdjęcie? Alarmują w sprawie kolejnych zatrzymań
Świat
ropa naftowa baryłka paliwo
Ropa wciąż na poziomie 100 dolarów. "Największe zakłócenie od lat 70."
BIZNES
rolnictwo, nawozy, dopłaty
"Gdy gaz drożeje, rachunek bardzo szybko trafia do rolnictwa"
Łukasz Figielski
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
METEO
Donald Tusk
Tusk: weto nas nie zatrzyma
imageTitle
Skoki na legendarnym obiekcie. Kwalifikacje na dobry początek
EUROSPORT
Modżtaba Chamenei
"Marionetka". Netanjahu: on może stać się kolejnym celem Izraela
Świat
imageTitle
Rekord pobity po 64 latach
EUROSPORT
Kobieta wiozła samochodem kilkuletnie dziecko
Jechała "wężykiem" z dzieckiem w aucie. Miała ponad 2,5 promila
Lublin
Miejsce znalezienia drona na terenie kopalni węgla brunatnego w Galczycach
Dron znaleziony na terenie kopalni. Nowe informacje
Poznań
Tragiczny wypadek pod Myszkowem
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 32-latek
Katowice
Trybunał Konstytucyjny
"Jesteśmy w stanie zakończyć spór". Dziś zdecyduje Sejm
imageTitle
Nerwy u Świątek. Przekleństwa i rzucanie ręcznikiem
EUROSPORT
Bemowski Bieg BeMore 5K w 2025 roku
Impreza biegowa i budowa sygnalizacji. Weekend z utrudnieniami
WARSZAWA
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica