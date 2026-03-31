Zdrowie

Mózg nie lubi kompromisów. Jedna zarwana noc lepsza niż tydzień niedospania

Czy brak snu działa na mózg jak alkohol?
Jedna zarwana noc i tygodnie niedosypiania wcale nie działają na mózg w ten sam sposób. Naukowcy z Polski i Francji po raz pierwszy udowodnili, że istnieją dwa odmienne stany niewyspania. Mózg reaguje na nie jak złożony system transportowy - gdy brakuje snu, informacyjne "lotnisko" przestaje działać sprawnie.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy z Polski i Francji wykazali, że istnieją dwa odmienne stany niewyspania: jednorazowa całkowita deprywacja snu oraz chroniczne niedosypianie.
  • Jedna zarwana noc powoduje gwałtowne zmiany w sieci połączeń mózgowych, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za autorefleksję i przetwarzanie emocji.
  • Chroniczne niedosypianie prowadzi do powolnej, rozproszonej reorganizacji struktur mózgowych. Które obszary są szczególnie narażone?
  • Osoby o silnym rytmie okołodobowym są bardziej odporne na skutki braku snu, podczas gdy tzw. 'sowy' wykazują większą wrażliwość.
  • Badanie sugeruje, że skutki jednej nieprzespanej nocy można szybciej zniwelować niż efekty chronicznego niedosypiania, które prowadzi do niebezpiecznej adaptacji psychologicznej.

Odpowiednia ilość snu jest niezbędna dla zachowania zdolności poznawczych, w tym uczenia się, utrzymania stabilności emocjonalnej i zdrowia psychicznego. Odgrywa on też istotną rolę w regulacji procesów biochemicznych, metabolicznych i immunologicznych. Podczas snu mózg pozostaje aktywny, a jego funkcjonowanie przypomina precyzyjnie zorganizowany system.

Zaburzenia snu uniemożliwiają szybki i efektywny przepływ informacji w mózgu, przez co przypomina on niewydolne lotnisko. Okazuje się, że jedna nieprzespana noc inaczej wpływa na mózg niż chroniczne niedosypianie, co po raz pierwszy wykazało polsko-francuskie badanie.

Analiza mózgu po nieprzespanych nocach

To, co dzieje się z mózgiem, gdy snu zaczyna brakować, zbadał ostatnio międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Université Grenoble Alpes, National Institute for Research in Digital Science and Technology i Szpitala Uniwersyteckiego w Toulouse we Francji. Wyniki opublikowało pismo Sleep.

Jak się okazało, nie istnieje jeden uniwersalny "stan niewyspania". To pierwsze badanie, które udowadnia istnienie tego zjawiska. - Do tej pory brak snu często porównywano do rozładowanej baterii: im mniej śpimy, tym bardziej jesteśmy zmęczeni, "rozładowani". Wydawało się więc, że zarwana noc i kilka dni niedosypiania to to samo zjawisko, tylko o różnym nasileniu. Nasze badania pokazują jednak coś zupełnie innego. To dwa odrębne stany, które w różny sposób wpływają na mózg - opisała autorka publikacji, Patrycja Ściślewska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak badano mózg: trzy różne stany snu

W badaniu z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) przeanalizowano funkcjonowanie mózgu u 28 zdrowych uczestników w trzech warunkach: po normalnym, regenerującym śnie; po jednej całkowicie nieprzespanej nocy (około 26 godzin bez snu); po pięciu nocach ograniczonego snu (około pięciu godzin na dobę). Każdy z tych stanów reprezentuje inną formę stresu dla organizmu - nagły i intensywny lub przewlekły i kumulujący się.

W stanie pełnego wypoczynku funkcjonalna sieć mózgu jest dobrze zorganizowana. Istnieją w niej tzw. huby - obszary pełniące funkcję centralnych węzłów integrujących informacje z różnych części tego organu. Działają one podobnie jak duże lotnicze porty przesiadkowe, umożliwiając szybki i efektywny przepływ informacji w całym systemie.

Dwa "senne" scenariusze

Badanie pokazało, że oba typy zaburzeń snu prowadzą do reorganizacji sieci połączeń funkcjonalnych w mózgu, ale ta reorganizacja jest inna po całkowitym braku snu, a inna po chronicznym niedosypianiu.

Jedna nieprzespana noc wywołuje gwałtowne zmiany w mózgu. Najbardziej dotknięte zostają obszary odpowiedzialne za zdolność do autorefleksji, błądzenie myślami i przetwarzanie emocji. Kluczowe "huby" tracą swoją dominującą rolę. Ich zdolność do koordynowania przepływu informacji spada. Jednocześnie ich funkcje zaczynają przejmować inne regiony.

Wydaje się, że to co zaobserwowaliśmy, to mechanizm kompensacyjny - niektóre obszary mózgu tracą połączenia, inne zaś je zyskują. Wydaje się więc, że mózg próbuje "ratować sytuację", reorganizując swoją strukturę - powiedziała Patrycja Ściślewska.

Mózg próbuje się ratować, ale traci wydajność

Inaczej wpływa na mózg długotrwałe ograniczenie snu. Zamiast gwałtownego załamania systemu następuje powolna, ale systematyczna reorganizacja struktur. Te zmiany są mniej spektakularne, ale bardziej rozproszone. Obejmują m.in. obszary odpowiedzialne za regulację emocji, podejmowanie decyzji i kontrolę zachowania. Szczególnie interesującą rolę odgrywa w tych procesach móżdżek - struktura, która odpowiada głównie za koordynację ruchu i automatyzację zachowania.

Mózg więc nie "załamuje się", lecz powoli adaptuje, jednak kosztem efektywności i stabilności działania. To trochę jak praca na komputerze, który działa coraz wolniej, ale nie zawiesza się całkowicie.

Mózg jak sieć komunikacyjna

W obu przypadkach kluczowym problemem okazuje się zaburzenie tzw. topologii sieci mózgowej, czyli układu połączeń funkcjonalnych w mózgu. W zdrowym mózgu działa ona jak sprawny system. Niewyspanie zaburza tę równowagę. Sieć staje się mniej uporządkowana, bardziej losowa, a przepływ informacji mniej efektywny.

Badanie przyniosło jeszcze jedną obserwację - nie wszyscy reagują na brak snu w taki sam sposób. Osoby o silnie zaznaczonym rytmie okołodobowym były bardziej odporne na skutki deprywacji snu. Z kolei "sowy" doświadczały większych różnic między całonocną i chroniczną deprywacją snu. Biologiczne uwarunkowania mogą więc wpływać na naszą podatność na zmęczenie.

Jedna zarwana noc lepsza niż chroniczne niedosypianie

- Jeśli już nadejdzie konieczność poświęcenia snu na nadrobienie zaległości czy dokończenie jakiegoś ważnego projektu, to lepiej wybrać opcję jednej całkowicie nieprzespanej nocy. Po pierwsze, skutki jednorazowej deprywacji można zniwelować zazwyczaj w ciągu jednej lub dwóch nocy regeneracyjnych, natomiast wyjście z wielodniowego długu sennego jest procesem znacznie żmudniejszym, wymagającym często wielu dni stabilnego i pełnowymiarowego odpoczynku. Istotne jest też subiektywne poczucie deficytu. Podczas gdy po całkowicie zarwanej nocy jesteśmy w pełni świadomi swojej niesprawności, chroniczne niedosypianie prowadzi do niebezpiecznej adaptacji psychologicznej, w której mózg błędnie ocenia własną wydajność jako optymalną - powiedziała dr Aleksandra Domagalik-Pittner, kierowniczka Laboratorium Rezonansu Magnetycznego w Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badanie otwiera drogę do personalizacji strategii walki ze zmęczeniem czy zaburzeniami snu. Innego wsparcia może potrzebować lekarz na dyżurze, który nie śpi wiele godzin, a innego kierowca zawodowy, student w czasie sesji czy osoby z bezsennością, czyli chronicznie niedospane.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
