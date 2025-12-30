Kolejne terapie onkologiczne będą refundowane. "Skuteczniejsze leczenie większej liczby chorych"

MZ ogłosiło nową listę leków refundowanych

Onkolodzy podkreślają, że terapie, które znalazły się na nowej liście refundacyjnej, odpowiadają na dotychczas niezaspokojone potrzeby pacjentów z nowotworami hematologicznymi oraz guzami litymi. W ich ocenie decyzja o sfinansowaniu ich dla polskich pacjentów zbliża nas do zapewnienia dostępu do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz międzynarodowymi standardami terapeutycznymi.

"Skuteczniejsze leczenie większej liczby chorych na wcześniejszym etapie choroby"

Jedną z ważniejszych pozycji wśród nowo objętych refundacją terapii jest zdaniem hematoonkologów epkorytamab - nowoczesne przeciwciało bispecyficzne, podawane podskórnie. Lek stosuje się u osób dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego. - Jest to szczególnie istotne dla pacjentów z rzadką chorobą nowotworową, u których wcześniejsze opcje terapeutyczne często były nieskuteczne. Refundacja epkorytamabu otwiera nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem grudkowym. To przykład kolejnego, skutecznego wykorzystania immunoterapii w chorobach hematologicznych - wyjaśnia cytowana w informacji prasowej, przesłanej przez Narodowy Instytut Onkologii, prof. Joanna Jarosińska-Romejko, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego NIO.

Hematolodzy zwracają też uwagę na objęcie refundacją brentuksymabu vedotin, przeciwciała anty-CD30+, sprzężonego z lekiem cytotoksycznym (aurystatyną). Lek stosowany będzie u dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina w III i IV stopniu zaawansowania już od pierwszej linii leczenia. - Pozwoli to na skuteczniejsze leczenie większej liczby chorych na wcześniejszym etapie choroby. Warto pamiętać, że brentuksymab vedotin jest refundowany od wielu lat u chorych z postacią oporną i nawrotową - mówi prof. Joanna Jarosińska-Romejko.

"Raka piersi coraz częściej traktujemy jako chorobę przewlekłą"

Wachlarz terapii refundowanych w ramach leczenia raka piersi już od kilku lat jest jednym z najszerszych, jakie mamy w polskiej onkologii. Decyzja o dołożeniu do niego erybuliny, chemioterapeutyku, stosowanego w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi po wcześniejszych liniach terapii, jest w ocenie onkologów kolejnym ważnym punktem w tworzeniu modelowego podejścia do terapii tych nowotworów.

- W praktyce klinicznej raka piersi coraz częściej traktujemy jako chorobę przewlekłą. Dostęp do kolejnych refundowanych terapii, takich jak erybulina, ma istotne znaczenie dla utrzymania kontroli nad chorobą oraz jakości życia pacjentek - mówi dr n. med. Aleksandra Konieczna, onkolog kliniczna z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii.

Wspólne terapie dla raka płuca i nowotworów układu pokarmowego

Rak płuca pozostaje jednym z największych wyzwań w onkologii zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Jak czytamy w Narodowym Portalu Onkologicznym (NPO), to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Co roku choruje na niego ponad 20 tysięcy osób. "Rak płuca od 1999 roku niezmiennie lokuje się w pierwszej trójce najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce - w 2022 r. stanowił 11,5 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Ten trend utrzymuje się (bez większych wahań) od dwóch dekad" - donosi NPO.

Onkolodzy podkreślają, że z uwagi na epidemiologię tego nowotworu szczególne znaczenie ma rozszerzenie możliwości leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Od stycznia refundacją objęto w tym zakresie tislelizumab. Lek będzie stosowany zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z chemioterapią. To jedna z kilku terapii raka płuca, które w ostatnich 12 miesiącach trafiły na listę refundacyjną. - Mijający rok przyniósł realną zmianę jakościową w leczeniu raka płuca. Dostępne dla chorych stały się leki ukierunkowane molekularnie i nowe schematy immunoterapii - w leczeniu okołooperacyjnym, w leczeniu choroby w stadium miejscowego zaawansowania, jak i choroby w stadium uogólnienia. Nowe schematy leczenia pozwalają na optymalizację podejścia i dają szansę na poprawę wyników leczenia. Pozwalają na lepsze dopasowanie terapii do indywidualnej sytuacji chorego - podkreśla dr hab. n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, onkolog kliniczna z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej NIO.

Tislelizumab został także objęty refundacją w leczeniu chorych na raka przełyku, gruczolakoraka żołądka oraz raka połączenia żołądkowo-przełykowego, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu. - Co prawda ta grupa pacjentów już od dwóch lat miała możliwość leczenia innymi lekami z tej grupy, to dodatkowe preparaty dają więcej możliwości prowadzenia terapii, na przykład u pacjentów z istotnymi obciążeniami kardiologicznymi. Możliwość dobrania leczenia do profilu chorób towarzyszących pacjenta jest ważnym elementem współcześnie rozumianej personalizacji terapii onkologicznych - komentuje Lucjan Wyrwicz, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii, współautor badań klinicznych dotyczących zastosowania tislelizumabu w tych wskazaniach.

W latach 2023–2025 na listach refundacyjnych znalazły się 174 nowe opcje terapeutyczne zarejestrowane w onkologii (w tym rozszerzenia zastosowań dostępnych już leków i terapie stosowane w leczeniu nowotworów rzadkich). Dla porównania, w latach 2012-2022 było to łącznie 196 wskazań.