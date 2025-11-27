Kolejne przypadki odry w tym regionie. Liczba zakażonych wzrosła prawie dwukrotnie

Odra jest wyjątkowo zakaźna. Jeden chory zaraża do 18 osób

Zachorowania dotyczą mieszkańców powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i tarnobrzeskiego. "Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w celu przerwania dróg szerzenia się choroby oraz objęcia nadzorem epidemiologicznym osób z bezpośredniego kontaktu" - czytamy w komunikacie Sanepidu. Inspekcja sanitarna informuje, że chorzy mieli wcześniej kontakt z osobami, u których wykryto zakażenie.

"Odra 'resetuje' układ odpornościowy"

Sanepid przypomina, że odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej. Okres wylęgania wynosi najczęściej od 10 do 12 dni. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.

- Pojawienie się wysypki poprzedza bardzo uciążliwy nieżyt nosa i zapalenie spojówek, który przypomina zaostrzenie alergii - podkreślał w lipcu w rozmowie z tvn24.pl prof. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Choroba może wiązać się z różnymi powikłaniami. Umiera średnio jeden-dwóch pacjentów na tysiąc zakażonych. U około jednego na tysiąc chorych rozwija się zapalenie mózgu, a u jednego na 100 tysięcy pacjentów - podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), czyli rzadka, śmiertelna choroba neurodegeneracyjna.

- Odra "resetuje" układ odpornościowy, który potrzebuje ponad roku, żeby się odbudować. W związku z tym osoba, która przechorowała odrę, rozwija czasowy niedobór odporności i staje się bardziej podatna na pozostałe choroby zakaźne. Dlatego w historii po epidemii odry często obserwowano epidemie innych chorób - wyjaśniał prof. Kuchar.

Służby zalecają stosowanie maseczek

Sanepid przypomina, że szczepienie przeciw odrze chroni przed zachorowaniem i ciężkimi powikłaniami (szczególnie neurologicznymi).

"Po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki co najmniej 95 proc. dzieci jest chronionych przed zachorowaniem. Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia) dla dzieci: w 13-14 miesiącu życia (I dawka), w 6 roku życia (II dawka). Tylko osoby , które przechorowały odrę lub zostały zaszczepione dwoma dawkami szczepionki są chronione przed zachorowaniem" - podaje inspekcja sanitarna.

Osoby dorosłe, które nie wiedzą, czy już chorowały albo czy były zaszczepione, a miały styczność z chorym, mogą zaszczepić się w każdym momencie życia. Więcej informacji udzieli lekarz pierwszego kontaktu.

"Jednocześnie służby sanitarne, biorąc pod uwagę transmisję wirusa odry, ale również wirusa grypy, RSV oraz Covid-19 zalecają stosowanie maseczek ochronnych, przestrzeganie zasad higieny, utrzymywanie dystansu oraz unikanie w miarę możliwości dużych skupisk ludności" - czytamy w komunikacie Sanepidu.