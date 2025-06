"Kolej na krew". Podziel się bezcennym darem

Brakuje krwi. "Każdy, kto ją oddaje, jest cichym bohaterem dnia codziennego" (materiał z sierpnia 2023 roku) Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rusza organizowana przez Fundację Grupy PKP akcja krwiodawstwa. Przed dworcami kolejowymi staną mobilne punkty oddawania krwi.

Zapotrzebowanie na krew rośnie zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.

Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się 12 czerwca o godz. 9:00 na parkingu Dworca Centralnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie od strony Alej Jerozolimskich. W tym dniu zbiórka krwi w mobilnym punkcie pobierania będzie trwała do godziny 14:00. Kolejne zbiórki odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Gdańsk Główny – 11 lipca 2025 r., godz. 9:00–14:00

Kraków Główny – 7 sierpnia 2025 r., godz. 9:00–14:00

Wrocław Główny – 28 sierpnia 2025 r., godz. 9:00–14:00

Krwi nie da się wyprodukować

"Kolej to nie tylko tory i pociągi – to przede wszystkim ludzie. Od lat tworzymy wspólnotę, która potrafi jednoczyć się w słusznej sprawie. Akcja 'Kolej na krew' to wyraz naszej solidarności i troski o drugiego człowieka. Razem możemy naprawdę wiele. Oddając krew, dajemy innym nadzieję i podkreślamy, że kolejarze to zgrana ekipa, której nie jest obojętny los innych" - mówi cytowany w informacji prasowej opublikowanej przez Narodowe Centrum Krwi dr Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Na krwiodawców będą czekały także bezpłatne badania profilaktyczne realizowane przez specjalistów Kolejowej Medycyny Pracy, kolejowe gadżety, a także poczęstunek przygotowany przez WARS S.A.

- Krew to dar, którego nie da się wyprodukować. Możemy jedynie liczyć na ludzką solidarność i gotowość do dzielenia się tym, co najcenniejsze. Cieszy nas, że kolej może odegrać tak istotną rolę w budowaniu świadomości społecznej i realnym ratowaniu zdrowia i życia - mówi Radosław Konieczny, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Zapotrzebowanie rośnie zwłaszcza latem

Od lat jest tak, że zapotrzebowanie na krew rośnie zwłaszcza w okresie letnim. Wiąże się to między innymi z wyjazdami wakacyjnymi i z jednej strony mniejszą aktywnością krwiodwawców, a z drugiej zwiększoną liczbą wypadków. Z danych opublikowanych na portalu krew.info (stan na 11.06., godzina 14:50) wynika, że obecnie największe niedobory są notowane w grupach 0 Rh-, A Rh- i ARh+. Największe niedobory występują w stacji krwiodawstwa w Raciborzu. Brakuje tam wszystkich grup, poza ABRh+.

- Krew jest potrzebna każdego dnia. Rozwój medycyny i dostęp do nowoczesnych procedur czy sposobów leczenia, sprawiają, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Dlatego tak ważne są inicjatywy mające na celu dotarcie do osób gotowych do dzielenia się lekiem, którego nie można kupić ani wyprodukować. Dziękuję kolei za ponowne zaangażowanie w honorowe krwiodawstwo poprzez umożliwienie swoim pracownikom oraz podróżnym oddawanie krwi, także na dworcach kolejowych - mówi Sebastian Twaróg, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18. do 65. roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. W dniu pobrania wystarczy być zdrowym, mieć ze sobą dokument tożsamości i przyjść po lekkostrawnym, niskotłuszczowym posiłku.

Akcja jest organizowana przez Fundację Grupy PKP, wspólnie ze spółkami PKP S.A., PKP Intercity S.A., WARS S.A., SKM w Trójmieście sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz Narodowym Centrum Krwi.