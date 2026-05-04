Zdrowie Łagodzi objawy depresji w kilkanaście minut. Popularny środek pod lupą naukowców

Kluczowe fakty: Depresja lekooporna stanowi poważne wyzwanie dla pacjentów oraz lekarzy. Ilu osób w Polsce dotyka?

Ketamina, stosowana dotychczas jako środek znieczulający, wykazuje szybkie, lecz krótkotrwałe działanie przeciwdepresyjne.

Nowe badania sugerują, że wydłużenie efektu ketaminy jest możliwe dzięki aktywacji dodatkowych mechanizmów komórkowych, co może prowadzić do opracowania skuteczniejszych terapii.

W Polsce refundowana jest terapia esketaminą, pochodnej ketaminy. Kto może z niej skorzystać?

Depresja to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego. Choć istnieje kilka metod jej leczenia, nie wszyscy pacjenci są na nie wrażliwi. Około jedna trzecia chorych musi wypróbować kilka leków, zanim znajdzie skuteczne rozwiązanie, a kolejna jedna trzecia cierpi na depresję lekooporną.

W Polsce na tę formę choroby cierpi ok. 600 tys. osób - szacuje prof. Piotr Gałecki, autor poradnika na ten temat, dostępnego na stronie Fundacji Nie Widać po Mnie. Jak tłumaczy, przyczyn lekooporności w depresji jest wiele, ale bardziej narażone są na nią osoby o dużym nasileniu lęku, a także perfekcjoniści i osoby o niskim poczuciu własnej wartości.

"Wystąpienie epizodu depresyjnego opornego na leczenie jest obciążeniem dla pacjenta, jego lekarza i dla najbliższych chorego", zauważa ekspert. Przypomina, że depresję można podejrzewać w sytuacji, gdy obniżony nastrój i inne objawy utrzymują się przez minimum dwa tygodnie. "W przypadku depresji lekoopornej mówimy o pacjencie, który przez kilka miesięcy zmaga się z zaburzeniem nastroju w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, mimo stosowanego leczenia pierwszego i drugiego rzutu" - czytamy w publikacji.

W takich przypadkach lekarze mogą sięgnąć po ketaminę - popularny środek znieczulający wykorzystywany głównie przez anestezjologów, który działa również uspokajająco. Jej działanie jest jednak krótkotrwałe i wiąże się z ryzykiem poważnych działań ubocznych, takich jak skoki tętna i ciśnienia krwi, poczucie odrealnienia, a także z ryzykiem uzależnienia.

Jak zatrzymać krótkotrwały efekt?

Zespół z Weill Cornell Medicine najpierw wykazał, że za szybkie działanie przeciwdepresyjne ketaminy odpowiadają określone receptory opioidowe w mózgu. Lek oddziałuje na ich podgrupę obecną w interneuronach kory przedczołowej, czyli obszaru odgrywającego kluczową rolę w regulacji emocji, uwagi i zachowania. Interneurony pełnią funkcję regulatorów aktywności innych komórek nerwowych. W warunkach przewlekłego stresu stają się nadaktywne, prowadząc do nadmiernego wyciszenia aktywności mózgu, co uznaje się za jeden z elementów rozwoju depresji. Działanie ketaminy na krótko przywraca aktywność tej części mózgu zaburzoną przez stres. - Ketamina działa na te receptory opioidowe, zmniejszając aktywność interneuronów i przywracając funkcjonowanie komórek kory przedczołowej. Ten efekt trwa bardzo krótko, około 15-20 minut, ale wystarcza, by uruchomić proces przywracania aktywności mózgu - wyjaśniał współautor badania, dr Joshua Levitz na łamach czasopisma "Cell" w 2023 roku.

Nowe badanie tego samego zespołu, opublikowane w "Science Advances", dotyczyło tego, co trzeba zrobić, aby krótkotrwały efekt działania ketaminy utrzymał się dłużej. Naukowcy wykazali, że jest to możliwe dzięki uruchomieniu określonych mechanizmów w komórkach mózgowych, związanych m.in. z receptorami TrkB i mGluR5. Odpowiadają one za wzmacnianie połączeń między neuronami i stabilizowanie ich działania. W praktyce oznacza to, że skuteczność i szybkość działania ketaminy można w przyszłości próbować przedłużyć, m.in. poprzez łączenie jej z innymi lekami. Autorzy podsumowali, że wyniki obu ich badań otwierają drogę do opracowania nowych terapii przeciwdepresyjnych. - Te badania zmieniają sposób, w jaki rozumiemy działanie ketaminy. Pokazują, że możliwe jest opracowanie bardziej precyzyjnych i skutecznych terapii zamiast podejścia opartego na metodzie prób i błędów - podkreślili.

Tak obecnie leczy się depresję lekooporną

Strategii leczenia depresji lekoopornej jest kilka. "Można zmienić rodzaj leku, łączyć leki, wreszcie zastosować elektrowstrząsy. Te ostatnie bardzo dobrze działają w ciężkich przypadkach depresji przebiegających z psychozą" - mówiła prof. Agatą Szulc z Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) w wywiadzie na stronie uczelni.

W Polsce od 2023 roku w ramach programu lekowego dostępna jest terapia esketaminą. To pochodna ketaminy, a fachowo: lewoskrętny enancjomer ketaminy. Enancjomery to dwie wersje tej samej cząsteczki chemicznej, które są jak lewa i prawa dłoń – lustrzane odbicia siebie nawzajem. Mają identyczne komponenty, ale różnią się ich układem w przestrzeni.

"Stosowana w niewielkich dawkach przez odpowiednio długi czas może stymulować przywrócenie funkcji połączeń synaptycznych w mózgu" - tak działanie esketaminy opisuje prof. Gałecki. Jak tłumaczy, to z kolei może wzmocnić sygnały między komórkami nerwowymi w obszarach mózgu, odpowiedzialnych za regulacje emocji, nastroju i funkcji poznawczych. "Dotychczasowe badania wskazują, że jej stosowanie w depresji lekoopornej jest skuteczne i umożliwia poprawę stanu pacjenta. Po miesiącu stosowania (28 dni) u ponad 50 proc. pacjentów, u których stosowano esketaminę udało się osiągnąć remisję, a około 70 proc. pacjentów odpowiedziało na leczenie" - informuje specjalista.

Ekspert podkreśla, że esketamina, która podawana jest donosowo, nie jest przeznaczona do monoterapii. To wsparcie terapii farmakologicznej lekami z grupy SSRI i SNRI. Pierwsze działają głównie poprzez zwiększenie dostępności serotoniny, drugie - blokują wychwyt serotoniny oraz noradrenaliny, co może dawać silniejszy efekt aktywizujący.

Program lekowy skierowany jest do pacjentów w wieku 18-75 lat, u których obecny epizod jest przynajmniej drugim epizodem depresyjnym i występuje w stopniu co najmniej umiarkowanym. "Epizod musi trwać co najmniej pół roku i być udokumentowany. Trzeba mieć za sobą co najmniej dwie próby leczenia, ale nie więcej niż 5 zmian leków. Terapię esketaminą wykluczają m.in: depresja dwubiegunowa, uzależnienia aktualne i w przeszłości oraz zaburzenia osobowości np. typu borderline" - wyjaśniała prof. Agatą Szulc z WUM.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.