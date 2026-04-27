Zdrowie

Kawa dobra dla jelit i mózgu? Zaskakujące wyniki badania

Cała rozmowa z dietetyczką dr Małgorzatą Słoma-Krześlak
Najnowsze badania zespołu z APC Microbiome Ireland wskazują, że zarówno kawa z kofeiną, jak i bezkofeinowa mogą wpływać na mikrobiom jelitowy i samopoczucie. To pierwsze badanie, które pokazuje, jak filiżanka kawy oddziałuje na połączenie między jelitami a mózgiem. Co dokładnie odkryli naukowcy?

Korzyści płynące z kawy dla trawienia i nastroju były już wcześniej szeroko badane, ale dokładne mechanizmy tych efektów pozostawały niejasne. W nowym badaniu zbadano, jak spożycie kawy wpływa na oś mikrobiota-jelita-mózg, czyli dwukierunkową komunikację między mikrobiomem jelitowym a mózgiem, za pomocą szerokiego zakresu pomiarów.

Jak pisaliśmy w tvn24.pl, kofeina działa jako środek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy, wiążąc się z receptorami adenozyny, zwykle wywołującymi senność, i obniżając ich aktywność. Pobudza jednocześnie czujność i umożliwia działanie dopaminie oraz innym stymulującym neuroprzekaźnikom, zwiększając aktywność mózgu.

Jak przebiegało badanie?

Nowe badania prowadzone przez APC Microbiome Ireland, światowe centrum badawcze działające przy University College Cork, po raz pierwszy w sposób kompleksowy przeanalizowały mechanizmy stojące za pozytywnym wpływem kawy na oś jelito-mózg. Badanie, opublikowane w Nature Communications ujawnia, że regularne spożycie zarówno kawy z kofeiną, jak i bezkofeinowej, może wpływać na mikrobiom jelitowy, a tym samym oddziaływać na nastrój i poziom stresu.

Kawa dobra dla serca, wątroby i nerek. Lekarz tłumaczy, dlaczego warto ją pić i w jakich ilościach
Dowiedz się więcej:

Kawa dobra dla serca, wątroby i nerek. Lekarz tłumaczy, dlaczego warto ją pić i w jakich ilościach

W obserwacji wzięło udział 31 osób pijących kawę i 31 osób, które jej nie spożywały. Przeprowadzano testy psychologiczne, analizy dzienników odżywiania i spożycia kofeiny, a także badano próbki kału i moczu, aby zrozumieć zmiany w mikrobiomie i odczuwanym nastroju lub stresie. Za "pijących kawę" uznano osoby regularnie spożywające 3-5 filiżanek dziennie, co zgodnie z definicją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest uznawane za poziom bezpieczny i umiarkowany.

Uczestnicy najpierw przez dwa tygodnie powstrzymywali się od picia kawy, a w tym czasie regularnie przeprowadzano testy psychologiczne oraz pobierano próbki kału i moczu. Okres odstawienia u osób pijących kawę wiązał się ze znacznymi zmianami w profilach metabolitów mikrobiomu jelitowego w porównaniu z grupą niepijących kawy.

Dwie kawy dziennie chronią przed poważną chorobą? Wyniki 40-letnich badań
Dowiedz się więcej:

Dwie kawy dziennie chronią przed poważną chorobą? Wyniki 40-letnich badań

Kawę następnie ponownie wprowadzono, w sposób zaślepiony, przy czym połowa uczestników piła kawę bezkofeinową, a połowa z kofeiną. Obie grupy zgłaszały niższy poziom stresu, depresji i impulsywności, co sugeruje, że picie kawy poprawia nastrój niezależnie od zawartości kofeiny.

Zmiany w mikrobiomie i działanie polifenoli

U osób pijących kawę zauważono wzrost bakterii takich jak Eggertella sp czy Cryptobacterium curtum. Pierwsza z nich może wpływać na wydzielanie kwasów żołądkowych i jelitowych, a druga uczestniczy w syntezie kwasów żółciowych. Oba mechanizmy mogą pomagać w eliminacji niekorzystnych bakterii jelitowych i infekcji żołądkowych. Zauważono także zwiększoną obecność bakterii Firmicutes, które wiązano z pozytywnymi emocjami u kobiet.

Poprawę zdolności uczenia się i pamięci zaobserwowano zaś tylko u osób pijących kawę bezkofeinową, co sugeruje, że za te korzyści mogą odpowiadać składniki inne niż kofeina, takie jak polifenole. Z drugiej strony tylko kawa z kofeiną wiązała się ze zmniejszonym poczuciem lęku, lepszą czujnością i koncentracją uwagi, a także niższym ryzykiem stanów zapalnych.

Popularny napój może spowalniać starzenie? Szczególnie w pewnej grupie
Dowiedz się więcej:

Popularny napój może spowalniać starzenie? Szczególnie w pewnej grupie

- Zainteresowanie zdrowiem jelit wzrosło ogromnie. Związek między zdrowiem trawiennym a psychicznym jest coraz lepiej rozumiany, ale mechanizmy stojące za wpływem kawy na tę oś pozostawały niejasne. Nasze wyniki ujawniają reakcje mikrobiomu i układu nerwowego na kawę, a także ich potencjalne długoterminowe korzyści dla zdrowszego mikrobiomu. Kawa może modyfikować wspólne działania mikroorganizmów i metabolitów, z których korzystają. W miarę jak społeczeństwo coraz częściej myśli o diecie w kontekście równowagi trawiennej, kawa ma potencjał, by stać się elementem zdrowej, zrównoważonej diety - relacjonuje prof. John Cryan, główny badacz w APC Microbiome Ireland, w komunikacie University College Cork.

- Kawa to coś więcej niż tylko kofeina. To złożony element diety, który oddziałuje na nasze mikroby jelitowe, metabolizm, a nawet samopoczucie emocjonalne. Nasze badania sugerują, że zarówno kawa z kofeiną, jak i bezkofeinowa mogą wpływać na zdrowie w różny, lecz wzajemnie uzupełniający się sposób - dodał prof. Cryan.

Kawa i herbata kontra demencja

Kawa wpływa korzystnie nie tylko na mikrobiom jelitowy. Jak informowaliśmy niedawno w tvn24.pl, regularne picie kawy lub herbaty może również zmniejszać ryzyko rozwoju demencji. Wynika to z długoterminowych badań bostońskich naukowców, opublikowanych w czasopiśmie "Jama". Kluczową rolę odgrywają zawarte w tych napojach kofeina i teina, a dobroczynny efekt obserwowano jedynie u osób spożywających je w umiarkowanych ilościach przez wiele lat.

Kawa o tej porze to nie najlepszy pomysł
Dowiedz się więcej:

Kawa o tej porze to nie najlepszy pomysł

Badania wskazują, że najlepsze efekty uzyskano u tych osób, które dziennie wypijały dwie - trzy tradycyjne kawy, zawierające 300 mg kofeiny. Ryzyko demencji było u nich o 18 proc. mniejsze. W przypadku osób wypijających jedną lub dwie filiżanki herbaty redukcja tego ryzyka sięgała 14 proc. Takiej zależności nie zaobserwowano u osób, które spożywały kawę bez kofeiny. Ponadto korelacja między kofeiną a niższym ryzykiem demencji była najsilniejsza u osób poniżej 75. roku życia.

Dodajmy, że kofeinę zawiera też każda herbata pochodząca z krzewu Camellia sinensis, zarówno czarna, zielona biała lub czerwona (pu-erh). Jedna filiżanka o pojemności 200-250 ml zwiera zwykle od 15 do 90 mg kofeiny (teiny), czyli mniej niż w kawie o podobnej pojemności. Najwięcej kofeiny zawiera czarna herbata (40-90 mg) oraz matcha (60-80 mg), w zielonej herbacie jest zwykle od 20 do 70 mg kofeiny.

Kawa wspiera walkę z rakiem? Są pewne "ale"
Dowiedz się więcej:

Kawa wspiera walkę z rakiem? Są pewne "ale"

Fakty

Jednak co za dużo, to niezdrowo. - Po wypiciu dwóch i pół filiżanki kawy dziennie korzyści z picia kawy uległy zahamowaniu, prawdopodobnie dlatego, że ludzie nie są w stanie metabolizować już bioaktywnych związków zawartych w tych napojach - stwierdził wówczas na łamach "NYT" dr Daniel Wang. Wtórowała mu prof. Sara Mahdavi z Wydziału Nauk o Żywieniu Uniwersytetu w Toronto. - Nie należy sądzić, że im więcej będziemy wypijać kawy czy herbaty, tym lepiej. Więcej niekoniecznie znaczy lepiej - podkreślała w wypowiedzi dla stacji CNN. Naukowcy przypominają, że kawa zawiera wiele innych ważnych dla zdrowia substancji, które na przykład zmniejszają ryzyko innych poważnych schorzeń, takich jak choroby sercowo-naczyniowe.

Źródło: tvn24.pl, University College Cork

Źródło zdjęcia głównego: volff/AdobeStock

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Majówka, grill
Pogoda na majówkę. Sprawdź, co nas czeka
METEO
27 1225 s1 cl-0021
Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza
Polska
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gotówka czy kredyt? "Siedem na dziesięć zakupów"
BIZNES
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Holendrzy bez ważnego ogniwa na mundialu
Najnowsze
Łukasz Litewka
Pogrzeb Łukasza Litewki, apel jego bliskich
Katowice
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Zondacrypto pod lupą prokuratury. Są zalecenia dla poszkodowanych
BIZNES
Burmistrza pogrążył spór o ratusz
Jak "Miś" namieszał w Sobótce. Mieszkańcy odwołali burmistrza
Wrocław
Secret Service w hotelu Hilton
Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?
Świat
Mężczyzna został zatrzymany
Odebrał kilkaset tysięcy złotych i uciekał. Zmieniał taksówki, przejechał 232 kilometry
Kraków
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
Michał Istel
Jeden z wpisów Łatwoganga w mediach społecznościowych
Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?
Polska
Sam Altman
Musk kontra Altman w sądzie. Spór o OpenAI może wstrząsnąć rynkiem AI
BIZNES
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Kolejna noc z przymrozkami. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Lista startowa Giro d'Italia szczuplejsza o dwa wielkie nazwiska
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
WARSZAWA
Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o podpalenie budynku w Malborku
Spali, gdy oblał ich benzyną i podpalił. Kobieta nie żyje. Wyrok
Trójmiasto
576771ca79ce00ae
"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu
Świat
Łatwogang
Nie tylko pieniądze. Jest też "efekt uboczny" akcji Łatwoganga
Zdrowie
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach
Dlaczego odsunięto prokuratorów? "Należy domniemywać..."
Polska
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
WARSZAWA
Trafił ponownie do zakładu karnego
Uciekł z więzienia. Wpadł po kradzieży w drogerii
Lublin
Tragedia w miejscowości Kargowa
Na drodze zginęły babcia, córka i wnuczka. Kierowca skazany
Aleksandra Arendt-Czekała
Chińskie samochody elektryczne
Kia odpowiada na chińską ofensywę. Tnie ceny i zmienia ofertę
BIZNES
Łatwogang i Badoes
Bedoes i Łatwogang wydali wspólne oświadczenie
Polska
imageTitle
Austriacy zdecydowali w sprawie trenera skoczków
EUROSPORT
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Wjechał na torowisko, wcześniej wyszarpał kobietę z auta. Nagranie
Katowice
Pożar mieszkania w Chełmnie
Pożar w mieszkaniu, płonęła drewniana konstrukcja kominka
Kujawsko-Pomorskie
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
METEO
Mieli fałszować banknoty
Szkolili się, byli gotowi wydrukować 360 milionów fałszywych euro
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica