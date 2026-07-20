Logo strona główna
Zdrowie
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Ryzyko demencji można zmniejszyć nawet o 45 procent. Nowe zalecenia WHO

|
samotnosc kobieta choroba shutterstock_2589144461
Polski szpital leczy demencję nową metodą. "Jesteśmy jedynym ośrodkiem na świecie, który to robi"
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Otępienie nie musi być nieuchronną konsekwencją starzenia. WHO wskazuje, że na znaczną część ryzyka można wpływać na długo przed pojawieniem się pierwszych problemów z demencją. Właśnie opublikowano nowe zalecenia - pierwsze od siedmiu lat. Wśród nich między innymi jednoznaczne stanowisko w sprawie suplementów "na pamięć".
Kluczowe fakty:
  • Na świecie z otępieniem żyje ponad 57 milionów osób, a co roku diagnozę otrzymuje blisko 10 milionów kolejnych. Eksperci wskazują, że można zapobiec temu nawet w 45 procentach.
  • Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pierwszą od siedmiu lat aktualizację zaleceń dotyczących ograniczenia ryzyka demencji. WHO po raz pierwszy zwraca uwagę na niektóre czynniki mające na to wpływ. Jakie?
  • Popularne preparaty multiwitaminowe "na pamięć" nie chronią przed otępieniem. Jest jednoznaczne stanowisko ekspertów. Których witamin dotyczy?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Otępienie rozwija się przez lata, na długo zanim bliscy zauważą, że ktoś gubi wątek, zapomina drogę albo przestaje radzić sobie z codziennymi sprawami. Dlatego o sprawność mózgu warto dbać znacznie wcześniej niż po siedemdziesiątce - i nie tylko poprzez ćwiczenia pamięci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące zmniejszania ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych i otępienia. To pierwsza aktualizacja dokumentu od 2019 roku. Uwzględnia badania opublikowane w ciągu ostatnich siedmiu lat i szerzej patrzy na profilaktykę. Po raz pierwszy w wytycznych WHO zaleca także ograniczanie narażenia na zanieczyszczenie powietrza oraz jednoznacznie odnosi się do suplementów reklamowanych jako wsparcie dla pamięci.

Jak zmniejszyć ryzyko otępienia? WHO wskazuje czynniki

Otępienie, nazywane również demencją, nie jest jedną chorobą. To zespół objawów wywoływanych przez różne choroby i uszkodzenia mózgu. Wpływa na pamięć, myślenie, orientację i zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera, która odpowiada za około 60-70 procent przypadków.

Na świecie z otępieniem żyje ponad 57 milionów osób, a każdego roku diagnozę otrzymuje blisko 10 milionów kolejnych. Choroby nie można dziś wyleczyć, ale jej pojawienie się nie zawsze jest przesądzone. WHO ocenia, że nawet 45 procent ryzyka wiąże się z czynnikami, na które można przynajmniej częściowo wpływać.

Mózg wtedy zasypia, a ciało sztywnieje. Naukowcy wskazują nawyk, który przyspiesza demencję
Dowiedz się więcej:

Mózg wtedy zasypia, a ciało sztywnieje. Naukowcy wskazują nawyk, który przyspiesza demencję

Nie oznacza to, że konkretna osoba, zmieniając styl życia, obniży własne ryzyko dokładnie o 45 procent. To szacunek odnoszący się do całych populacji. Pokazuje jednak, że części przypadków można prawdopodobnie uniknąć, a rozwój innych opóźnić. - Dziś wiemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej o tym, co zwiększa ryzyko otępienia, a te wytyczne przekładają tę wiedzę na konkretne działania - podkreślił dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nadciśnienie, cukrzyca i cholesterol zwiększają ryzyko demencji

Na liście czynników, na które można wpływać, znalazły się między innymi palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, izolacja społeczna oraz choroby przewlekłe, takie jak nadciśnienie i cukrzyca.

Wytyczne zalecają regularny ruch, zaprzestanie palenia, ograniczenie alkoholu i zdrową dietę. Istotne jest także rozpoznawanie i leczenie chorób wpływających na układ krążenia i metabolizm - WHO wymienia tu przede wszystkim podwyższone ciśnienie krwi, cukrzycę i wysoki poziom cholesterolu.

Ta "zaleta" kobiet myli testy. Alzheimer już postępuje, ale go nie widać
Dowiedz się więcej:

Ta "zaleta" kobiet myli testy. Alzheimer już postępuje, ale go nie widać

Nie chodzi więc wyłącznie o rozwiązywanie krzyżówek czy ćwiczenie pamięci. Mózg potrzebuje odpowiedniego przepływu krwi oraz sprawnie działających naczyń. Przewlekłe choroby, które przez lata uszkadzają układ krążenia, mogą również zwiększać ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych.

Lista czynników jest jednak dłuższa. WHO wskazuje, że ryzyko otępienia może wiązać się także między innymi z otyłością, depresją, niedosłuchem, pogorszeniem wzroku, zaburzeniami snu, urazami mózgu i przebytym udarem. Nie na każdy z tych problemów można wpłynąć w takim samym stopniu, ale wiele z nich można wcześnie wykrywać, leczyć lub ograniczać ich konsekwencje.

Aktywność społeczna i trening mózgu mogą chronić pamięć

Nowe wytyczne zwracają uwagę również na aktywność umysłową i społeczną. Trening poznawczy, angażowanie się w zajęcia wymagające myślenia oraz utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi są zalecane zarówno osobom bez zaburzeń poznawczych, jak i tym, u których występują łagodne problemy z pamięcią lub koncentracją.

Ci ludzie dożywają setki w pełnej sprawności. Mają jedną wspólną cechę
Dowiedz się więcej:

Ci ludzie dożywają setki w pełnej sprawności. Mają jedną wspólną cechę

Nie musi to oznaczać specjalistycznego programu prowadzonego w gabinecie. Znaczenie mogą mieć działania, które wymagają uczenia się, planowania, skupienia uwagi i kontaktu z innymi: czytanie, nauka nowych umiejętności, uczestnictwo w zajęciach, rozmowy czy działalność w lokalnej społeczności. Nie są one "szczepionką" przeciwko otępieniu, ale mogą być jednym z elementów długofalowej ochrony sprawności poznawczej.

Szczególną uwagę poświęcono niedosłuchowi. WHO zwraca uwagę, że aparaty słuchowe mogą być proponowane jako część strategii ograniczania ryzyka. Gorszy słuch utrudnia komunikację, może sprzyjać wycofaniu z życia społecznego i sprawiać, że mózg otrzymuje mniej bodźców. Sam aparat nie zapobiegnie chorobie, ale leczenie niedosłuchu może ograniczać kilka niekorzystnych zjawisk jednocześnie - więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Smog a demencja. WHO po raz pierwszy uwzględnia zanieczyszczenie powietrza

WHO po raz pierwszy zaleca, by w profilaktyce otępienia ograniczać także narażenie na zanieczyszczenie powietrza. Jakość powietrza dołączyła tym samym do czynników związanych z ryzykiem pogorszenia pamięci i innych funkcji poznawczych.

To element profilaktyki, którego nie da się jednak sprowadzić wyłącznie do indywidualnych wyborów. Człowiek może sprawdzać jakość powietrza, unikać intensywnego wysiłku na zewnątrz podczas smogu czy ograniczać przebywanie przy ruchliwych ulicach, ale o rzeczywistym poziomie narażenia decydują również transport, sposób ogrzewania budynków i polityka środowiskowa.

Potwierdzono, co przyspiesza demencję. Wystarczy jeden najlżejszy epizod
Dowiedz się więcej:

Potwierdzono, co przyspiesza demencję. Wystarczy jeden najlżejszy epizod

Nowe wytyczne mają więc służyć nie tylko jako poradnik dla pojedynczych osób. WHO zachęca państwa, by działania chroniące mózg łączyły z profilaktyką chorób przewlekłych, opieką nad zdrowiem psychicznym oraz ograniczaniem zagrożeń środowiskowych.

Czy witaminy i omega-3 zapobiegają otępieniu? WHO odpowiada

Znacznie łatwiej połknąć kapsułkę, niż regularnie się ruszać, leczyć nadciśnienie albo rzucić palenie. Światowa Organizacja Zdrowia studzi jednak nadzieje związane z suplementami reklamowanymi jako wsparcie dla mózgu. W dokumencie znalazło się jednoznaczne stanowisko: WHO nie zaleca przyjmowania witamin z grupy B, witaminy E, kwasów tłuszczowych omega-3 ani preparatów multiwitaminowych i mineralnych wyłącznie po to, by zmniejszyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych lub otępienia - o ile u danej osoby nie stwierdzono niedoboru.

12 lat badań i jeden wniosek. Ta dieta odchudza i naprawdę chroni przed alzheimerem
Dowiedz się więcej:

12 lat badań i jeden wniosek. Ta dieta odchudza i naprawdę chroni przed alzheimerem

Powodem jest brak przekonujących dowodów, że w takiej sytuacji potencjalne korzyści przewyższają możliwe szkody. Zalecenie nie oznacza, że niedoborów nie należy uzupełniać. Jeżeli zostaną potwierdzone badaniami, sposób postępowania powinien ustalić lekarz. WHO przestrzega natomiast przed traktowaniem suplementów jak prostego sposobu na zabezpieczenie mózgu na przyszłość.

Otępienie kosztuje świat 1,3 biliona dolarów rocznie

Nawet najlepsza profilaktyka nie wyeliminuje wszystkich przypadków. Znaczenie mają także wiek, geny i procesy biologiczne, na które nie mamy wpływu. Choroba może dotknąć również osoby aktywne, szczupłe i dbające o zdrowie. Zaleceń nie należy więc traktować jako obietnicy ani powodu do obwiniania chorych.

Zmniejszenie ryzyka lub przesunięcie początku objawów o kilka lat może jednak oznaczać dłuższe życie bez stałej opieki. Otępienie stopniowo odbiera możliwość pracy, samodzielnego mieszkania i wykonywania najprostszych codziennych czynności. Obciążenie przejmują bliscy, często rezygnując z części własnego życia zawodowego i prywatnego.

Polska się kurczy i starzeje. Potrzeba "srebrnej gospodarki"
Dowiedz się więcej:

Polska się kurczy i starzeje. Potrzeba "srebrnej gospodarki"

Koszty ponosi też cała gospodarka. WHO szacuje, że otępienie kosztuje świat około 1,3 biliona dolarów rocznie. Mniej więcej połowa tej kwoty przypada na nieodpłatną opiekę zapewnianą przez rodziny i przyjaciół.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
DemencjaNeurologiaWHOSeniorzyZdrowieSmogZdrowy styl życiaAlkohol
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Może powstać trąba powietrzna
METEO
imageTitle
Nie żyje legenda reprezentacji Anglii
Najnowsze
Pingwiny małe z liściem
Na nas nie zrobiłby wrażenia, pingwinom zafundował kino akcji
METEO
Złotówki Pieniądze PLN
Dług Skarbu Państwa w górę. Nowe dane
BIZNES
Emil Jędrzejewski, Prokuratura
Prezes NFZ zawiadomił prokuraturę w sprawie Emila Jędrzejewskiego
WARSZAWA
Samochód wjechał pod pociąg w Prostkach
Nie zatrzymał się, w jego auto uderzył pociąg
Olsztyn
Na strzelnicy ćwiczyli policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci ćwiczyli na strzelnicy. Coś uderzyło w przejeżdżające auto
Lublin
imageTitle
Wylądowali. Piłkarscy mistrzowie świata już w Hiszpanii
EUROSPORT
usa nowy jork stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_2070783332
Ponad cztery dolary za galon. Amerykanie słono zapłacą za konflikt
BIZNES
Ministerstwo Zdrowia
Cztery rozporządzenia i duża ustawa. Resort zdrowia rusza z pakietem zmian
Zdrowie
Pożar w lokomotywie pociągu PKP Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec został na peronie, pociąg z dzieckiem odjechał
Poznań
Zabójstwo w Chojnie
Nie żyje kobieta. Po trzech godzinach zatrzymano młodego mężczyznę
Szczecin
Za kierownicą siedział 37-latek
Jechał pijany po autostradzie. Nie trafił do aresztu, nie dostał nawet dozoru
Katowice
Oskarżony Paweł N., ps. Nazar, na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku
Proces antyukraińskiego patostreamera odroczony. Oskarżony bez obrońcy
Trójmiasto
Ryanair
Pasażer został wyssany przez okno. Ryanair tłumaczy awarię
BIZNES
imageTitle
W Argentynie dzień wolny na świętowanie. Termin zależy od decyzji piłkarzy
EUROSPORT
Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski
Ranking zaufania do polityków i "niekwestionowany lider"
Polska
Seventeen-year-old Iwona Cygan was brutally murdered in 1998
Zabójstwo Iwony Cygan. Niespodziewany ruch prokuratora tuż przed finałem procesu
Rzeszów
imageTitle
Świetny Kowalski o krok od głównej drabinki w Shenzen
Najnowsze
Antyukraiński "Głos Wojska" w sieci. Ale to nie są polscy żołnierze
FAŁSZGłos polskich żołnierzy uderza w Ukraińców. Nie stoi za tym nasza armia
Michał Istel
Bójka na peronie w Wejherowie
Atak na konduktora w pociągu, bójka na peronie. Nagranie
Trójmiasto
Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Toruniu
Stronnicy Morawieckiego się ugięli? "Podaj nazwiska. Karty na stół!"
Polska
Radny powiatu gorlickiego Andrzej Barna
Atak na radnego. Nożownik z zarzutem i w areszcie
Kraków
imageTitle
Potencjalni rywale Lecha i Górnika w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Paczka aliexpress
UE walczy z podróbkami. Rekordowa kara dla chińskiej platformy
BIZNES
Judit Polgar w 2007 roku
Polityczne szachy na Węgrzech. Zaskakująca kandydatka Magyara
Świat
Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku
METEO
imageTitle
Mundial na zdjęciach. Szop Haalanda, radość Kabowerdeńczyków, łzy Messiego
EUROSPORT
Zderzenie na A2
Kierowca tira zasłabł za kierownicą. Wjechał w bariery na autostradzie
WARSZAWA
Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej. Akcja służb
Uderzyli skuterem w falochron. Trzy osoby uwięzione na gwiazdoblokach
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica