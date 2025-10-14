Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Infekcje w natarciu. "Zostajemy w domu, nie idziemy do pracy"

Cynk w walce z infekcją dróg oddechowych
Dr Paweł Grzesiowski (GIS): COVID-19 wyprzedza w tej chwili grypę
Zaczyna się okres największej chorobowości - mówi dr Marta Frejowska-Reniecka, kierująca Oddziałem Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu. I przypomina: jeżeli mamy niepokojące objawy, zostajemy w domu, nie idziemy do pracy. Tymczasem szpitale zapełniają się chorymi.

- Przekonujemy się o tym każdego dnia, patrząc na liczbę pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym i na skierowania od lekarzy rodzinnych. Zaczyna się okres największej chorobowości – mówi dr Frejowska-Reniecka.

Profilaktyka: odpowiedni ubiór i szczepienia

Lekarka przypomina, że w tym czasie kluczowa jest profilaktyka. Oprócz odpowiedniego ubioru i unikania dużych różnic temperatur, zaleca szczepienia przeciwko grypie, RSV oraz COVID-19. - To wciąż choroby, które mogą prowadzić do poważnych powikłań i hospitalizacji - podkreśla.

Opieka farmaceutyczna to potencjał. Wciąż nie w pełni wykorzystany
Dowiedz się więcej:

Opieka farmaceutyczna to potencjał. Wciąż nie w pełni wykorzystany

Specjalistka apeluje również, by osoby z objawami infekcji nie narażały innych. - Jeżeli mamy niepokojące objawy, zostajemy w domu, nie idziemy do pracy. Podobnie w przypadku dzieci – nie posyłajmy ich do szkoły, by nie roznosiły chorób i nie narażały starszych członków rodziny, szczególnie dziadków, u których infekcja może mieć ciężki przebieg – zaznacza dr Frejowska-Reniecka.

Lekarka zwraca uwagę, że przedłużające się objawy, takie jak kaszel czy chrypka utrzymująca się po infekcji, powinny być sygnałem alarmowym. - Musimy uważać, aby powikłania po chorobach wirusowych nie przerodziły się w poważny problem, jak nadkażenie bakteryjne czy zapalenie mięśnia sercowego. W takich przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej - mówi.

Kto się powinien zaszczepić?

Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 40-70 proc. zaszczepionych osób, w zależności od sezonu oraz liczebności szczepionych. Zmniejszają ryzyko zachorowania i zapobiegają rozwojowi groźnych powikłań np. ze strony układu krążenia. Szczepienie powinno odbywać się co roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego, który w Polsce trwa od jesieni do wiosny.

Zaszczepić się powinny zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu na specyfikę wykonywanej pracy są szczególnie narażeni, np. pracownicy ochrony zdrowia.

COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Dowiedz się więcej:

COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń

Dodatkowo lekarka zaleca stosowanie maseczek ochronnych w miejscach publicznych oraz szczególną dbałość o higienę rąk i dezynfekcję. Jak podkreśla, odpowiedzialne podejście i przestrzeganie prostych zasad profilaktyki może znacząco zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w społeczeństwie.

Jak dodaje, oprócz szczepień i unikania skupisk ludzi, na odporność korzystnie wpływają zdrowa dieta i ruch na świeżym powietrzu - o ile warunki pogodowe na to pozwalają.

Covid przechodzimy łagodniej, ale wciąż jest groźny

Tymczasem zgodnie z przewidywaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w drugiej połowie października przypadnie szczyt jesiennej fali zachorowań na Covid-19. W połowie września raportowano 95,3 przypadków na 100 tysięcy osób - liczba ta wzrosła w ciągu zaledwie tygodnia o około 22 procent.

Jak wyjaśniał pod koniec września w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, za tę falę pandemii odpowiadają nowe odmiany genetyczne znanego już od ponad dwóch lat wariantu Omikron. - Zmienił on obraz COVID-u. To teraz choroba głównie górnych dróg oddechowych. Chorując, mamy więc zapalenie gardła, zatok, czasami oskrzeli. Dużo mniej jest natomiast przypadków ciężkich - z zapaleniem płuc czy niewydolnością oddechową. I to jest ta dobra wiadomość. Zła jest natomiast taka, że ten wirus w dalszym ciągu ma w sobie ogromny potencjał powikłań. Atakuje on nasze naczynia krwionośne, prze co może przyczyniać się do wzrostu liczby przypadków zatorowości płucnej, zakrzepicy czy udarów - ostrzegał Grzesiowski.

Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej łatwo przeoczyć. A zagraża życiu
Dowiedz się więcej:

Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej łatwo przeoczyć. A zagraża życiu

- To nie są objawy, które by unieruchamiały kogoś młodego i zdrowego. Najczęściej takie osoby, jeżeli tylko mogą, to decydują się na pracę zdalną. Na pewno w tych pierwszych dniach choroby powinniśmy zostać w domu, nie tylko dlatego, że szybciej dojdziemy do zdrowia, ale też nie będziemy zarażać naszego otoczenia, ludzi wokół - radził Główny Inspektor Sanitarny.

Tymi, których powinniśmy chronić przed kontaktem z koronawirusem są przede wszystkim osoby starsze czy zmagające się z chorobami przewlekłymi. Dla nich COVID-19 wciąż jest groźnym przeciwnikiem. Również w zapobieganiu zakażeniom Covid-19 zalecane jest przyjęcie szczepionki. Bezpłatne szczepienia są dostępne dla wszystkich, także dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia. Od ostatniego szczepienia przeciw COVID-19 należy zachować odstęp co najmniej 3 miesięcy (90 dni). E-skierowania na szczepienie wystawiono 9 września. Dostępne są one na Internetowym Koncie Pacjenta. Na szczepienie przeciw COVID-19 można się zapisać na trzy sposoby: w punkcie szczepień (przychodni POZ lub aptece), przez aplikację mojeIKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSzpital
Czytaj także:
Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
W kolejce po wejściówki "ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano"
WARSZAWA
shutterstock_2674367261
Metal szlachetny w cenie. Historyczny szczyt po 45 latach
BIZNES
Grzegorz Braun
Jest data pierwszej rozprawy Grzegorza Brauna
Polska
Tragiczny wypadek w Chorzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką zginęli na torach. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Biuro zarządu JSW
"Spółka już to przerabiała". Wiceminister o cięciu płac
BIZNES
Francuska fregata i rosyjski okręt podwodny u wybrzeży Francji
Rosyjski okręt u wybrzeży Francji. Szef NATO zabrał głos
Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
Brutalny atak w parku i śmierć 24-latki. Nowe informacje
Kujawsko-Pomorskie
Poseł PiS Łukasz Mejza
Poseł zatrzymany na drodze ekspresowej. Mandatu nie przyjął
Wrocław
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie
Awaria numerów alarmowych naprawiona. "Trwa ustalanie przyczyn"
Polska
Eksplozja w domu w Castel D'Azzano
Mieli być eksmitowani, wysadzili dom. "Jesteśmy wstrząśnięci"
Maria Corina Machado
Zemsta za pokojowego Nobla? "Decyzja przyjęta z ubolewaniem"
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
BIZNES
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
METEO
Jarosław Dudzicz
Nominowany do Sądu Najwyższego sędzia na wiecu PiS
Polska
imageTitle
To mogą być kluczowe dni dla przyszłości Lewandowskiego
EUROSPORT
Boso, w samej piżamie biegł nocą przez ulicę
Boso, w samej piżamie biegł wieczorem przez ulicę. Dwulatek uciekł już drugi raz
Trójmiasto
pap_20251010_1Z5
1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach
BIZNES
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Nowe Grochale
Zderzenie dwóch aut. Jeden z kierowców pijany i z zakazem prowadzenia
WARSZAWA
imageTitle
Szwecja na dnie, media atakują. "Najgorszy mecz, jaki widziałem od 40 lat"
EUROSPORT
Występ Yuval Raphael na finale Eurowizji
Nie będzie listopadowego głosowania w sprawie udziału Izraela w Eurowizji
Kultura i styl
Atak napastnika na kobietę został nagrany przez monitoring
Podbiega od tyłu i atakuje kobiety. "Siedem takich sytuacji"
Łódź
Wypadek na autostradzie A2
Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa
WARSZAWA
Kontrole użytkowników hulajnóg
Po sygnałach od mieszkańców Wilanowa kontrolowali użytkowników hulajnóg
WARSZAWA
Rzucił psem o ziemię
Chwycił psa za kark i rzucił nim o drogę. 29-latek stanie przed sądem
Szczecin
Kostaryka grała z Nikaraguą. Policja czekała na piłkarza przed meczem
Policjanci przed szatnią. Przyszli na mecz aresztować piłkarza reprezentacji
EUROSPORT
Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta. Policja analizuje nagranie
Trójmiasto
Skutki powodzi w Meksyku
Powodzie w Meksyku. Los kilkudziesięciu osób nadal nieznany
METEO
shutterstock_2228593741
Został zdemaskowany, gdy używał ostrych narzędzi. Pobierał rentę przez 50 lat
BIZNES
Tak zwani łowcy cieni zatrzymali kolejne trzy poszukiwane osoby
Byli poszukiwani, zatrzymali ich "łowcy cieni"
Wrocław
nauczyciel szkola klasa uczen uczniowie shutterstock_2471109145
Tak, do ciebie mówię. Zapraszam do tablicy [quiz]
Ewa Żebrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica