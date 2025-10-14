Infekcje w natarciu. "Zostajemy w domu, nie idziemy do pracy"

Dr Paweł Grzesiowski (GIS): COVID-19 wyprzedza w tej chwili grypę

- Przekonujemy się o tym każdego dnia, patrząc na liczbę pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym i na skierowania od lekarzy rodzinnych. Zaczyna się okres największej chorobowości – mówi dr Frejowska-Reniecka.

Profilaktyka: odpowiedni ubiór i szczepienia

Lekarka przypomina, że w tym czasie kluczowa jest profilaktyka. Oprócz odpowiedniego ubioru i unikania dużych różnic temperatur, zaleca szczepienia przeciwko grypie, RSV oraz COVID-19. - To wciąż choroby, które mogą prowadzić do poważnych powikłań i hospitalizacji - podkreśla.

Specjalistka apeluje również, by osoby z objawami infekcji nie narażały innych. - Jeżeli mamy niepokojące objawy, zostajemy w domu, nie idziemy do pracy. Podobnie w przypadku dzieci – nie posyłajmy ich do szkoły, by nie roznosiły chorób i nie narażały starszych członków rodziny, szczególnie dziadków, u których infekcja może mieć ciężki przebieg – zaznacza dr Frejowska-Reniecka.

Lekarka zwraca uwagę, że przedłużające się objawy, takie jak kaszel czy chrypka utrzymująca się po infekcji, powinny być sygnałem alarmowym. - Musimy uważać, aby powikłania po chorobach wirusowych nie przerodziły się w poważny problem, jak nadkażenie bakteryjne czy zapalenie mięśnia sercowego. W takich przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej - mówi.

Kto się powinien zaszczepić?

Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 40-70 proc. zaszczepionych osób, w zależności od sezonu oraz liczebności szczepionych. Zmniejszają ryzyko zachorowania i zapobiegają rozwojowi groźnych powikłań np. ze strony układu krążenia. Szczepienie powinno odbywać się co roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego, który w Polsce trwa od jesieni do wiosny.

Zaszczepić się powinny zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu na specyfikę wykonywanej pracy są szczególnie narażeni, np. pracownicy ochrony zdrowia.

Dodatkowo lekarka zaleca stosowanie maseczek ochronnych w miejscach publicznych oraz szczególną dbałość o higienę rąk i dezynfekcję. Jak podkreśla, odpowiedzialne podejście i przestrzeganie prostych zasad profilaktyki może znacząco zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w społeczeństwie.

Jak dodaje, oprócz szczepień i unikania skupisk ludzi, na odporność korzystnie wpływają zdrowa dieta i ruch na świeżym powietrzu - o ile warunki pogodowe na to pozwalają.

Covid przechodzimy łagodniej, ale wciąż jest groźny

Tymczasem zgodnie z przewidywaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w drugiej połowie października przypadnie szczyt jesiennej fali zachorowań na Covid-19. W połowie września raportowano 95,3 przypadków na 100 tysięcy osób - liczba ta wzrosła w ciągu zaledwie tygodnia o około 22 procent.

Jak wyjaśniał pod koniec września w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, za tę falę pandemii odpowiadają nowe odmiany genetyczne znanego już od ponad dwóch lat wariantu Omikron. - Zmienił on obraz COVID-u. To teraz choroba głównie górnych dróg oddechowych. Chorując, mamy więc zapalenie gardła, zatok, czasami oskrzeli. Dużo mniej jest natomiast przypadków ciężkich - z zapaleniem płuc czy niewydolnością oddechową. I to jest ta dobra wiadomość. Zła jest natomiast taka, że ten wirus w dalszym ciągu ma w sobie ogromny potencjał powikłań. Atakuje on nasze naczynia krwionośne, prze co może przyczyniać się do wzrostu liczby przypadków zatorowości płucnej, zakrzepicy czy udarów - ostrzegał Grzesiowski.

- To nie są objawy, które by unieruchamiały kogoś młodego i zdrowego. Najczęściej takie osoby, jeżeli tylko mogą, to decydują się na pracę zdalną. Na pewno w tych pierwszych dniach choroby powinniśmy zostać w domu, nie tylko dlatego, że szybciej dojdziemy do zdrowia, ale też nie będziemy zarażać naszego otoczenia, ludzi wokół - radził Główny Inspektor Sanitarny.

Tymi, których powinniśmy chronić przed kontaktem z koronawirusem są przede wszystkim osoby starsze czy zmagające się z chorobami przewlekłymi. Dla nich COVID-19 wciąż jest groźnym przeciwnikiem. Również w zapobieganiu zakażeniom Covid-19 zalecane jest przyjęcie szczepionki. Bezpłatne szczepienia są dostępne dla wszystkich, także dzieci, które ukończyły 6. miesiąc życia. Od ostatniego szczepienia przeciw COVID-19 należy zachować odstęp co najmniej 3 miesięcy (90 dni). E-skierowania na szczepienie wystawiono 9 września. Dostępne są one na Internetowym Koncie Pacjenta. Na szczepienie przeciw COVID-19 można się zapisać na trzy sposoby: w punkcie szczepień (przychodni POZ lub aptece), przez aplikację mojeIKP lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).