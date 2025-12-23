Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gdzie po pomoc w święta? NFZ przypomina zasady

Pomoc zdrowotna nocna i świąteczna przez telefon
Samotność w święta
Źródło: Fakty TVN
Nagłe dolegliwości, które nie zagrażają bezpośrednio życiu, nie wymagają wizyty na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, nawet jeśli problem pojawia się w okresie świątecznym - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. W takich sytuacjach pacjenci powinni skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. NFZ wyjaśnia też, kiedy wizyta na SOR rzeczywiście jest uzasadniona.

W przypadku nagłych, ale niezagrażających bezpośrednio życiu dolegliwości, w pierwszej kolejności warto skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Placówki te działają całodobowo w weekendy i dni świąteczne oraz od godziny 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie. Co ważne, nie jest potrzebne skierowanie ani wcześniejsza rejestracja, a pacjent może zgłosić się do dowolnej placówki - również poza miejscem zamieszkania (nie obowiązuje rejonizacja).

Z jakimi problemami pójść do nocnych poradni?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna funkcjonuje na zasadach podobnych do podstawowej opieki zdrowotnej. Dyżurujący lekarz udziela porad w placówce, telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach także w domu pacjenta. Pielęgniarka wykonuje niezbędne świadczenia, takie jak zastrzyki czy opatrunki - również na miejscu lub w domu chorego.

Z pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej warto skorzystać m.in. w razie nagłego zachorowania, zaostrzenia choroby przewlekłej, infekcji z wysoką gorączką, silnych bólów brzucha lub głowy, które nie ustępują po lekach, a także przy biegunce lub wymiotach, zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer
Dowiedz się więcej:

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer

Pacjent może otrzymać poradę lekarską, zabiegi pielęgniarskie, zwolnienie lekarskie (jeśli są ku temu wskazania) oraz e-receptę na potrzebne leki. NiŚOZ nie realizuje natomiast wizyt kontrolnych. Nie uzyskamy tam recept na leki przyjmowane stale w chorobach przewlekłych ani zaświadczeń o stanie zdrowia lub skierowań do specjalistów.

W przypadku nagłego bólu zęba można skorzystać z dyżuru stomatologicznego. Placówki udzielają pomocy doraźnej w dni powszednie od 19.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Mapy punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz doraźnej pomocy dentystycznej są dostępne w serwisie internetowym Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy udać się na SOR?

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) lub izby przyjęć należy się natomiast zgłaszać tylko w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

"SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia. Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki" - przypomina NFZ.

Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności
Dowiedz się więcej:

Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności

O kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania. 

"Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego" - podkreśla płatnik publiczny.

Adresy szpitalnych oddziałów ratunkowych można sprawdzić w serwisie internetowym Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy natychmiast wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 112 lub 999.

Warto także pamiętać o aplikacji mobilnej mojeIKP, w której dostępny jest bezpłatny, praktyczny poradnik pierwszej pomocy – bez konieczności logowania. Dodatkowo przez całą dobę, również w święta, działa bezpłatna infolinia NFZ - 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje o najbliższych punktach pomocy medycznej.

Tam znajdziesz wsparcie psychologiczne

W sytuacji kryzysu psychicznego pomoc można znaleźć, korzystając z telefonów zaufania:

  • 116 123: Kryzysowy Telefon Zaufania (dla osób przeżywających kryzys emocjonalny) - całodobowo.
  • 800 70 2222: Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego - całodobowo.
  • 116 111: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) - całodobowo.
  • 800 120 002: Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w rodzinie) - całodobowo. 

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z kryzysem psychicznym pacjent może zadzwonić na numer alarmowy 112 lub na pogotowie ratunkowe - 999, udać się do najbliższej izby przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny lub udać się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: NFZ, MZ

Źródło zdjęcia głównego: fakty

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaSORLekarzePacjent
Czytaj także:
shutterstock_2715690879
Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
"Nie na każdą chorobę można umrzeć za pieniądze NFZ". Kogo obejmuje opieka hospicyjna?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
Trójmiasto
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Starszy mężczyzna uderzył 16-latkę. Szuka go policja
Poznań
Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Czterech nastolatków nie żyje. Jedenastu żołnierzy skazanych na 34 lata więzienia
Świat
Najstarsza polska kolęda
To najstarsza polska kolęda. Autor ukrył w niej swoje imię
Kraków
Nuuk, Grenlandia
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii
Świat
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Dramat rodzin przez świętami. Potężny pożar czterech domów, jeden zupełnie spłonął
Trójmiasto
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje, panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania
Opole
Iluminacje w Vigo
Władze dumne, mieszkańcy narzekają. "Od świateł boli mnie głowa"
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica