Endometrioza powiązana z refluksem i astmą? Nie tylko

Kluczowe fakty: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazali ponad 600 powiązań między endometriozą, a innymi chorobami, w tym nowotworowymi i autoimmunologicznymi.

Na endometriozę cierpi nawet 200 mln kobiet na świecie.

Czy leki na migrenę mogą pomóc przy endometriozie?

Endometrioza jest jedną z najczęstszych kobiecych chorób, ale dotąd pozostaje słabo poznana, jest też bardzo trudna do zdiagnozowania. Występuje, gdy błona śluzowa macicy, czyli endometrium, która normalnie złuszcza się w czasie miesiączki, rozrasta się poza tym organem, np. w okolicznych narządach. Powoduje to przewlekły ból i niepłodność. Szacuje się, że na endometriozę cierpi nawet 200 mln kobiet na świecie.

Według ekspertów przyczyny endometriozy pozostają nieznane, a choroba ta jest estrogenozależna i wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym, który może wpływać na ryzyko rozwoju innych schorzeń przewlekłych.

Obecnie złotym standardem w diagnostyce endometriozy jest zabieg operacyjny, podczas którego lekarze szukają ognisk choroby poza macicą. Leczenie opiera się na chirurgicznym usunięciu zmienionej tkanki lub stosowaniu terapii hormonalnej. Jednak objawy choroby czesto nawracają mimo operacji, a nie wszystkie pacjentki dobrze tolerują leczenie hormonalne, które może wywoływać poważne skutki uboczne. Usunięcie macicy traktowane jest jako ostateczność. Takie postępowanie najczęściej stosowane jest u kobiet, które zakończyły już etap macierzyństwa, choć nie zawsze przynosi pełną ulgę. - Ta choroba jest niezwykle wyniszczająca. Jej wpływ na życie pacjentek jest ogromny, od relacji interpersonalnych po możliwość utrzymania pracy, założenia rodziny i zachowania dobrego samopoczucia psychicznego - stwierdziła dr Linda Giudice, współautorka artykułu.

Setki powiązań endometriozy z innymi chorobami

Aby lepiej zrozumieć skomplikowaną naturę endometriozy, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego sięgnęli po dane medyczne z systemu UC Health. Wykorzystując algorytmy, porównali historie zdrowotne kobiet z rozpoznaną endometriozą oraz tych bez tej diagnozy. Dzięki temu odkryli schorzenia, które występują znacznie częściej u pacjentek cierpiących na tę chorobę.

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Cell Reports Medicine” potwierdziło istnienie ponad 600 znaczących związków między endometriozą a innymi chorobami. - Znaleźliśmy setki takich zależności, od znanych, jak torbiele jajników i ból miednicy, po mniej oczywiste, jak niedobór witaminy D czy choroby oczu - wymieniał główny autor badania, Umair Khan, bioinformatyk. Zależności dotyczyły też dolegliwości bólowych, niepłodności, chorób autoimmunologicznych, refluksu, nowotworów i astmy.

Kilka lat temu badania w zakresie powiązania endometriozy z innymi chorobami prowadzili również naukowcy z Universytetu Harvarda. Wtedy grupa badawcza, prowadzona przez dr Stacey Missmer, przeanalizowała istniejącą literaturę naukową, aby podsumować dowody dotyczące ryzyka chorób przewlekłych u kobiet z endometriozą. Najczęściej potwierdzany był związek między endometriozą a rakiem jajnika. Spośród 21 przeanalizowanych badań, 20 wykazało taką korelację. Dostępne dane sugerowały, że ta zależność dotyczy głównie rzadkich podtypów raka jajnika, takich jak rak endometrioidalny i jasnokomórkowy. Dalsza analiza wykazała, że kobiety z endometriozą mogą być też bardziej podatne na egzemę, katar sienny, nadwrażliwości pokarmowe oraz alergie na leki, a także na choroby związane z alergiami, takie jak astma.

Co łączy migrenę z endometriozą?

Do schorzeń, które często współwystępują z endometriozą, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zaliczyli również migreny. To potwierdza wcześniejsze obserwacje, które wskazywały, że niektóre leki stosowane w leczeniu migren mogą również przynosić ulgę w bólu związanym z endometriozą. Obie choroby łączy podobny mechanizm, obejmujący nadwrażliwość układu nerwowego oraz przewlekły stan zapalny. Dlatego środki przeciwmigrenowe, działające na szlaki odpowiedzialne za odczuwanie bólu, mogą również łagodzić dolegliwości bólowe związane z endometriozą. Potwierdzają to badania na modelach zwierzęcych.

E-dokumentacja i nadzieje pacjentek

Wyniki najnowszego badania potwierdzają rosnące przekonanie, iż endometrioza to choroba wpływająca na wiele układów organizmu, a nie tylko na układ rozrodczy. To może przyczynić się do przełomu w diagnostyce, leczeniu i lepszym zrozumieniu tej schorzenia, na co od dawna czekają pacjentki. - Jeszcze kilkanaście lat temu takie badanie byłoby niemal niemożliwe. Elektroniczna dokumentacja medyczna w takiej skali jest dostępna dopiero od około dekady, a to dzięki niej możliwe stało się uchwycenie wzorców, które wcześniej pozostawały niewidoczne - podkreślili autorzy badania.

-Te dane są chaotyczne. Nie zostały zebrane w celach badawczych, ale w prawdziwym, ludzkim celu, jakim jest pomoc kobietom potrzebującym opieki. Mieliśmy wyjątkową okazję, aby dokładnie ocenić, jak endometrioza objawia się u pacjentek z różnych ośrodków zdrowia - powiedziała dr Marina Sirota z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Lekarze podkreślają, że dalsze badanie związków endometriozy z innym chorobami, uwzględniające różne jej typy i stopnie zaawansowania pozwoli opracować skuteczniejsze strategie profilaktyki i opieki zdrowotnej nad pacjentkami.