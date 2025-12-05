Logo strona główna
Zdrowie
Dziś szczyt u prezydenta. "Będzie któryś z wiceministrów"

Prezydent RP Karol Nawrocki
Bogucki: pismo minister zdrowia zakłada obcięcie wydatków na ochronę zdrowia o ponad 10 miliardów złotych
Wczoraj szczyt z udziałem premiera, dziś spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Najważniejsze osoby w państwie pochylają się nad kryzysem w ochronie zdrowia. Czwartkowe spotkanie z udziałem Donalda Tuska zdaniem ekspertów nie przyniosło konkretnych rozwiązań. Czy dziś będzie inaczej?

5 grudnia 2025 roku o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w Prezydenckim Szczycie Zdrowotnym – "Na ratunek ochronie zdrowia". Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP – poinformowano na oficjalnej stronie głowy państwa.

W spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele izb lekarskich oraz strona rządowa. - Na szczyt zostaną przede wszystkim zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, minister zdrowia - mówił rzecznik prezydenta na briefingu przed Pałacem Prezydenckim 19 listopada. O takie spotkanie apelowała wcześniej Naczelna Rada Lekarska, zaniepokojona sygnałami płynącymi z oddziałów szpitalnych o braku środków na bieżące funkcjonowanie i konieczności przesuwania albo wręcz zawieszania udzielania świadczeń.

Jolanta Sobierańska-Grenda podczas szczytu medycznego
Ministra zdrowia: pomogę, jak tylko będę mogła
Jolanta Sobierańska
Minister zdrowia zapowiada dialog. Eksperci: wciąż brak diagnozy i planu leczenia
Piotr Wójcik
szczyt medyczny
"Podejmowano bardzo kosztowne decyzje". Eksperci komentują szczyt medyczny
Piotr Wójcik

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że jeśli chodzi o stronę rządową zaproszenia na spotkanie wystosowano do Jolanty Sobierańskiej-Grendy, szefowej resortu zdrowia i premiera Donalda Tuska.

- Wydaje się, że zakres tematów, waga problemu wymaga, żeby co najmniej minister zdrowia był w Pałacu Prezydenckim - ocenił Bogucki w audycji "Trzy pytania na koniec dnia" w Radiu ZET i dodał, że na spotkaniu ma być obecny „któryś z wiceministrów”. Jego zdaniem warto, by Jolanta Sobierańska Grenda "rozmawiała ze środowiskami i była w dyskusji z panem prezydentem". 

"Prezydent po stronie pacjentów"

Zbigniew Bogucki był pytany również o to, czy prezydent Nawrocki podpisze nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, która umożliwi zasilenie kasy NFZ dodatkowo 3,6 miliardami złotych na świadczenia dla dzieci bez przekazywania do niego 4 miliardów złotych składki z Ministerstwa Zdrowia.

- Przed chwilą rozmawiałem na temat Funduszu Medycznego z panem prezydentem Karolem Nawrockim, ale decyzja należy do głowy państwa, będzie jutro - przekazał wczoraj w Radiu ZET. Dodał też, że “pan prezydent zawsze kieruje się interesem Polaków”. 

- Pan prezydent wyszedł z inicjatywą, żeby na zabiegi dla dzieci, których nie są w stanie opłacić (decydenci z MZ, red.), przekazać 3,6 miliarda złotych z Funduszu Medycznego, bo te środki tam zalegały od dwóch lat - mówił. W jego ocenie ochrona zdrowia po dwóch latach rządów Donalda Tuska jest w „głębokiej zapaści na OIOMie”.

Parlament procedował rządowy projekt o zasileniu NFZ kwotą blisko 3,6 mld zł w trybie pilnym. Dzień wcześniej do Sejmu wpłynął projekt prezydenta Karola Nawrockiego, który także przewidywał przekazanie 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego do NFZ. Sejmowa Komisja Zdrowia nie włączyła jednak prezydenckiego projektu do prac razem z rządowym pilnym projektem. Projekty rządu i prezydenta Nawrockiego różniła kwestia corocznej dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 mld zł do Funduszu Medycznego. Rządowy projekt zakładał, że w 2025 r. Ministerstwo Zdrowia nie będzie musiało jej przekazywać. 27 listopada podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia senator Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, przypomniał, że już w marcu do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia trafiły 4 miliardy złotych ze składki na Fundusz Medyczny. Jak potwierdziło tvn24.pl Ministerstwo Zdrowia – ta kwota została już w całości wydana. 

"Pieniędzy jest tyle, ile jest"

Krytykując rząd, Zbigniew Bogucki wskazał, że pieniędzy na NFZ można szukać “w tych samych miejscach i poprzez te same sposoby, które stosował rząd Prawa i Sprawiedliwości”.

Szef Kancelarii Prezydenta odniósł się również do wczorajszego szczytu „Bezpieczny pacjent” zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. – Była to ustawka, żeby pokazać, że jest dobrze. Kiedy słuchaliśmy tych wystąpień, to wydawało się, ze nic się nie dzieje – zauważył, zaznaczając, że w kasie NFZ brakuje 23 miliardów złotych, a szpitale są zadłużone na 27 miliardów, a resort zdrowia nie jest w stanie wpłacić 4 miliardów do Funduszu Medycznego.

 - Minister finansów, pan Andrzej Domański, pokazywał wykresy. Nie wiem, czy mu się pomyliło, czy miał taki przypływ szczerości, ale pokazał także wykresy obejmujące rządy Prawa i Sprawiedliwości. Co z nich wynikało? Że w ostatnich czterech latach rządów właśnie Zjednoczonej Prawicy nakłady na ochronę zdrowia wzrosły dwukrotnie – zauważył Bogucki.

Jak ocenia wystąpienie premiera Tuska? - Nie liczyłem, że powie o jakichś propozycjach, ale że powie o jakiejś strategii - dodał. Jego zdaniem jedyny konkret, jaki ze strony szefa rządu, to ten dotyczący niepodnoszenia składki zdrowotnej.

Premier o składce zdrowotnej. "Nie ma takiej możliwości"
Premier o składce zdrowotnej. "Nie ma takiej możliwości"

Polska

- Powiedział, co jest zatrważające, że nie będziemy robić żadnych strategii, nie będziemy budować planów. Po prostu jest tyle pieniędzy, ile jest. Najważniejsza jest obrona narodowa i służba zdrowia, więc gdzieś trzeba zabrać, żeby gdzieś dorzucić - mówił. - To jest takie myślenie, które znamy sprzed 2015 roku - ocenił. Jego zdaniem „nikt nie myśli o tym, jak zrobić, żeby pieniędzy w budżecie państwa było więcej”.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

ZdrowieOchrona zdrowiaKarol NawrockiZbigniew BoguckiDonald TuskNarodowy Fundusz Zdrowia
