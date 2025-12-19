Dodatkowe miliony dla NFZ. Tym razem z resortu zdrowia

Logo strona główna
Redakcja poleca:

Zdrowie

Dodatkowe 320 milionów złotych wpłynęło do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia - poinformowała w piątek Centrala publicznego płatnika. Nie ustają działania, by pozytywnie zamknąć rok w systemie ochrony zdrowia. W sumie tegoroczna dotacja budżetowa dla NFZ wyniosła prawie 32 miliardy złotych.

NFZ znowelizował plan finansowy na 2025 r. o najnowszą dotację z resortu zdrowia. Wcześniej, również w tym tygodniu, Fundusz uwzględnił w planie 3,6 mld zł, które trafiły do NFZ na mocy nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek przekazał, że po zmianie planu finansowego oddziały wojewódzkie Funduszu podzielą dodatkowe środki, a następnie trafią one - jeszcze w tym roku - do placówek medycznych.

Miliardy zasiliły kasę NFZ. Teraz popłyną do szpitali
- Nasze oddziały są przygotowane do tego zadania. Musimy jednak pamiętać, że niezbędna jest tu współpraca dyrektorów placówek medycznych w sprawnym podpisaniu aneksów z NFZ. Finalnie włączone właśnie środki z FM do budżetu NFZ znajdą się na kontach placówek medycznych do końca 2025 r. - powiedział. Pieniądze z Funduszu Medycznego, zgodnie z ich przeznaczeniem, pozwolą na sfinansowanie świadczeń dla dzieci i młodzieży. Chodzi o nadwykonania w świadczeniach dla pacjentów do 18. roku życia, które są nielimitowane. Także środki ze zwiększonej dotacji budżetowej dla Funduszu zostaną przekazane na rozliczenie nadwykonań, przede wszystkim nielimitowanych. Jesienią Narodowy Fundusz Zdrowia podał szacunki, że w 2025 r. deficyt w systemie ochrony zdrowia wyniesie 14 mld zł.

Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie?

Ustawa budżetowa na 2026 rok, którą przyjął w piątek Senat, przewiduje, że na ochronę zdrowia trafi 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Pieniędzy ma być o 25,5 miliarda złotych więcej niż w roku ubiegłym. Jednak to wciąż kwota wykraczająca niewiele ponad minimum, wynikające z zapisów ustawowych. 

Recepta na ochronę zdrowia. Podsumowujemy pomysły polityków
Na początku października szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała, że w budżecie NFZ na 2026 rok zabraknie 23 mld zł.

- Tak jak powtarzaliśmy już od pewnego czasu: bez dotacji budżetowej nie jesteśmy w stanie takich środków w ramach NFZ wygospodarować - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami. Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że jeśli będzie realizowana tzw. ustawa podwyżkowa i świadczenia na dotychczasowym poziomie, to wiadomo, że pieniędzy zabraknie.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

